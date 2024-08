Mensajes revelados exponen a Moraes como investigador, acusador y juez

Brasíila

Folha reveló que la oficina del magistrado Alexandre de Moraes, del STF (Supremo Tribunal Federal), se valió de mensajes privados a través de la aplicación WhatsApp para simular la producción de informes que, más tarde, serían usados por él mismo para fundamentar acciones contra exponentes del bolsonarismo golpista.

BRASILIA, DF, BRASIL, 08-02-2024, 12h00: Agentes de la Policía Federal salen del edificio donde se encuentra la sede del PL (Partido Liberal).(Foto: Pedro Ladeira/Folhapress, PODER) - Pedro Ladeira/Folhapress

En los autos, el órgano de combate a la desinformación del TSE (Tribunal Superior Electoral) levantaba de forma espontánea supuestas amenazas al régimen democrático y al proceso electoral y entregaba el resultado en manos del juez para su decisión imparcial, como se imagina en el Estado democrático de Derecho.

En la práctica, las supuestas amenazas eran rastreadas por el propio magistrado.

Fuera de los autos, ordenaba secreta e informalmente la producción de informes. Horas después, tomaba, ahí sí en los autos, las medidas restrictivas basadas en los mismos informes que había encargado.

"Se trata de un oficio enviado por la Asesoría Especial de Desinformación Núcleo de Inteligencia del Tribunal Superior Electoral", escribió Moraes, por ejemplo, en una de sus decisiones.

Las mensajes revelados por Fabio Serapião y Glenn Greenwald, sin embargo, muestran que se trataba de otra cosa.

Es como si Moraes escribiera: basado en las evidencias recolectadas por mí mismo y por mí mismo ya recriminadas de inmediato, decido.

Los mensajes intercambiados entre sus asesores en el STF (Supremo Tribunal Federal) y en el TSE (Tribunal Superior Electoral) escancaran a Moraes como investigador, acusador y juez al mismo tiempo —figura que representa una evolución a lo que ya se le atribuía en la polémica investigación de las noticias falsas.

Ríos y océanos de palabras jurídicas serán gastadas para evaluar la legalidad o no de esas actitudes. La necesidad o no, la eficacia o no.

Una cosa es innegable: los propios autores del modelo sabían que estaban bailando sobre las reglas. De ser diferente, todo se haría a la luz, como todas las cosas correctas se hacen.

¿Ambientes excepcionales permiten medidas excepcionales?

¿La ruptura o amenaza de ruptura de las tan propaladas cuatro líneas de la Constitución por el lado bolsonarista permitiría que lo mismo ocurriera del lado legalista? ¿La inacción de la Procuraduría General de la República representaría un agravante en qué nivel?

¿Las cuatro líneas de la Constitución —no aquella imaginada por el delirio bolsonarista, sino la Constitución real— serían suficientes para contener los amagos golpistas?

Una horda destruyó la sede de los tres Poderes el 8 de enero de 2023, con la presencia de mucha gente de camisa amarilla que soñaba con una adhesión de las Fuerzas Armadas para, en medio de la algarabía, consagrar un nuevo golpe de estado en Brasil.

Investigaciones indican que antes de eso el propio Jair Bolsonaro y algunos de sus auxiliares soñaron, trabajaron e hicieron minutas y consultas en ese sentido. En el sentido del golpe.

La revelación de los mensajes de asesores de Alexandre de Moraes arroja luz del sol sobre un modelo sobre el cual la historia, como siempre, hará su juicio. Sin simulaciones.