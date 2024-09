Fuego amigo

El cielo cubierto de humo en la ciudad de São Paulo en las últimas semanas refuerza la preocupación de los paulistanos por los incendios en la Amazonía. Entre las dificultades para enfrentar el problema, hay una que proviene de la actuación de grupos ambientalistas de naciones desarrolladas, poco conocida por el público. Para entenderla, algunas consideraciones previas son necesarias.

Los incendios son una consecuencia directa e indirecta de la deforestación de la Amazonia. Directa, porque los invasores que ocupan ilegalmente tierras públicas en la región recurren a las quemas después de talar para "limpiar" el área para la ganadería. Indirecta, porque la deforestación de la Amazonia ha reducido el flujo de los "ríos voladores": el vapor transportado por los vientos que soplan desde la región hacia el Centro-Oeste y el Sudeste y que contribuyen de manera decisiva al volumen de lluvias en estas regiones. La sequía crea condiciones favorables para la rápida propagación de los focos de incendio, lo que dificulta enormemente el combate al fuego, independientemente de su origen accidental o criminal.

La deforestación de la Amazonía desencadena una serie de eventos que culminan en la dramática conversión de los ríos voladores en los conductos de humo y hollín que cubrieron gran parte del Sudeste e incluso del Sur del país. Reducir la tala, responsable del 46% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Brasil, es la principal prioridad de nuestra agenda climática.

Para que tengan efectos duraderos, las medidas para combatir la deforestación no pueden limitarse solo a la aplicación de la ley ambiental a través de operaciones de comando y control. Será necesario, sobre todo, hacer que la preservación del bosque en pie pueda generar condiciones de vida para la población local, mejores que las proporcionadas por su tala, como la minería ilegal, la invasión de tierras y la agropecuaria en tierras deforestadas ilegalmente.

En este punto, podemos explicar la afirmación del primer párrafo.

Una de las principales fuentes de recursos con las que se puede contar para enfrentar la deforestación es la venta de créditos de carbono derivados de la restauración de áreas degradadas y la preservación de la selva en pie. Los recursos obtenidos de esta manera se transfieren a la población local a través de impuestos, inversiones en bioeconomía y otros canales de distribución, proporcionando el incentivo necesario para abandonar las actividades que destruyen la selva en favor de aquellas que la preservan.

Mientras Brasil procrastina la aprobación y el desarrollo de su mercado interno de carbono, en los países llamados industrializados se está desarrollando una campaña de desprestigio contra los créditos de carbono provenientes de la preservación (conocidos como REDD+) y la recuperación forestal.

Esta campaña se puede identificar en artículos como: "La inminente apropiación de tierras en África para créditos de carbono" (Financial Times, diciembre 2023) o "Cómo los 'vaqueros del carbono' están lucrando en áreas protegidas de la Amazonía" (The Washington Post, julio 2024); o incluso "Un análisis muestra que más del 90% de los créditos de carbono de los bosques tropicales emitidos por el mayor certificador no tienen valor" (The Guardian, enero de 2023). Este último es bastante revelador, ya que The Guardian es un periódico con una sólida reputación por su preocupación ambiental.

Esto es solo una muestra; ha habido varios artículos con el mismo enfoque. No corresponde aquí discutir en cada caso los méritos de los análisis y acusaciones; lo que llama la atención es la recurrencia del tema en grandes medios, mientras son raros los artículos que alaban casos de emprendimientos exitosos.

"Jabuti subido en árbol, o es una inundación o por detrás está la mano de gente", dice la sabiduría popular. En este caso, parece ser mano de grupos ambientalistas de países desarrollados: personas honestamente preocupadas y dedicadas a combatir el calentamiento global, que ejercen una gran influencia en las discusiones sobre el clima.

Si aún había alguna duda, esta se disipó con el episodio ocurrido en el SBTi (Science Based Targets initiative), una organización de renombre internacional que valida y aprueba las metas de reducción de emisiones propuestas por empresas de todo el mundo. En abril de este año, una manifestación oficial que favorecía la ampliación del uso de créditos de carbono para compensar las emisiones generó críticas de científicos y ONGs, que acusaron a la organización de promover el "greenwashing". El movimiento culminó con la exigencia de renuncia del presidente por parte del propio equipo del SBTi, lo que finalmente ocurrió.

La razón por la cual los ambientalistas de países desarrollados se oponen a la compensación de emisiones de carbono es noble; no quieren que sus empresas industriales, energéticas y de transporte opten por la "vía fácil" de comprar créditos de carbono en lugar de aplicar esfuerzos para reducir sus propias emisiones. Sin embargo, al atacar la compensación de emisiones, perjudican gravemente la viabilidad de la protección de los bosques tropicales, generando un efecto contrario al deseado, ya que no existen fronteras en la atmósfera. Es lo que se llama "fuego amigo".

Situaciones en las que diferentes actores que comparten el mismo objetivo final terminan comprometiendo su alcance debido a intereses menores no son raras. Cualquier persona con experiencia empresarial sabe lo importante que es gestionar los conflictos de interés entre ejecutivos o departamentos, que a menudo desvían a la empresa de su propósito. En estos casos, corresponde al líder de la empresa promover una política de incentivos y reglas que alineen los intereses de los diversos actores.

En el caso de la compensación de créditos de carbono, no parece ser tan difícil. Una alternativa, por ejemplo, sería la determinación de un porcentaje máximo de sus emisiones que las empresas industriales podrían compensar con créditos de carbono. Por un lado, se crea un límite claro para la práctica y, por otro, se garantiza la existencia de un mercado para los créditos de carbono, fundamental para la preservación de los bosques tropicales.

El mundo no dispone de un liderazgo único, como ocurre en la mayoría de las empresas, pero existen foros internacionales donde se discuten estas cuestiones. Correspondería a Brasil liderar diplomáticamente una coalición de países con bosques tropicales hacia un acuerdo global que garantice el mercado para sus créditos de carbono. La COP30 en Belém, llamada la COP de la Naturaleza, sería el escenario ideal para anunciar dicho acuerdo.