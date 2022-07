Campanha para a Folha leva três prêmios em Cannes

São Paulo

A campanha “O Valor da Notícia” –ou “The Most Valuable News”, em inglês–, criada pela agência África para a Folha recebeu três prêmios no festival internacional de criatividade Cannes Lions deste ano.

O trabalho recebeu o leão de ouro em mídia impressa (print & publishing) e de prata em mídia externa (outdoor). A série de peças “Femicide/Burning/Oil”, da mesma campanha, também para a Folha, levou o leão de prata em mídia impressa.

O trabalho já havia sido premiado no início de dezembro no festival de publicidade El Ojo de Iberoamérica, sediado em Buenos Aires.

O trabalho “O Valor da Notícia” mostra a produção de um caderno de jornal a partir do processo de impressão de cédulas de dinheiro, com marcadores holográficos, número de série e tinta em relevo.

Trabalho da agência Africa para a Folha levou três prêmios no festival de Cannes - Reprodução/Vimeo

Cada página tem a aparência semelhante à de uma nota. O vídeo e o caderno contrapõem notícias falsas às verdadeiras.

“A verdade nunca valeu tanto”, diz a frase que encerra a peça.

O Grand Prix de mídia impressa ficou com o trabalho “Courage is Beautiful” –coragem é bonita– produzido pela Ogilvy London/Toronto para Dove, em homenagem aos trabalhadores do setor de saúde. A campanha usou fotos de médicos e enfermeiros com os rostos marcados pelo uso de máscara de proteção contra a Covid-19.

O Cannes Lions deste ano começou na segunda-feira (21) e vai até sexta-feira (25). Nos dois primeiros dias foram divulgados os vencedores de 11 das 28 categorias. Até agora, as agências brasileiras foram premiadas com 30 leões, sendo cinco de ouro, nove de prata e 16 de bronze.

A Africa é a brasileira com mais prêmios entre as premiações já anunciadas. Nesta terça (22), a agência ganhou sete leões. Em direct, os três únicos prêmios para o Brasil foram para a Africa, que levou um ouro e um bronze para o case “Salla 2032”, criado para House of Lapland, e outro bronze com o “Responsible Billboards”, para a AB Inbev.

Na categoria direct são premiados trabalhos que demonstram o uso da criatividade em estratégias voltadas a audiências específicas e cujos resultados possam ser medidos.

O Grand Prix da categoria foi para o trabalho “Stevenage Challenge”, criado pela David Madri/Miami para Burger King.

O “Salla 2032”, que trata de mudanças climáticas, ainda levou outros três leões, dois ouros e um bronze, nas categorias design e relações públicas (PR). Nesse segmento, a Ogilvy brasileira também foi premiada com um bronze com um trabalho para a Adidas com o Flamengo, cujo nome em inglês é “Jesus out Supporter”.

O Grand Prix em PR ficou com dois trabalhos, um da FCB Chicago/Nova York para a AB InBev, e outro para a McCann Paris, para a Spinneys Flour.

Também entre as categorias com premiação divulgada nesta terça, a Africa recebeu um bronze na categoria que premia trabalhos voltados às redes sociais (social & influencer), com o “Go Equal”, que trata da desigualdade de gênero nos esportes.

O outro leão que virá para o Brasil nessa categoria foi concedido à FCB pelo trabalho “SweetBlock”, desenvolvido para a Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo) com o Congresso em Foco.

Em mídia (media), as agências brasileiras receberam quatro prêmios. O trabalho “We Stand”, feito por VMLY&R e Sun para o Santander levou um leão de prata, mesmo prêmio concedido para a Cheil, pelo “Anti Bullying Skin”, feito para Samsung.

O vídeo Silêncio, estrelado pelo rapper Emicida, em uma campanha da Deezer feita pela AKQA, e o “She Can”, produzido pela Soko para Guaraná Antarctica, levaram um leão de bronze cada uma.

Esse último também foi premiado com um leão de prata na categoria estratégia criativa (creative strategy).

Na segunda-feira, o Brasil havia faturado outros 15 leões. Além dos três concedidos para a campanha da Africa para a Folha, a agência recebeu um leão de bronze pelo trabalho “Racism Uncovered”, criado para o Afro Brasil Museum.

Depois da Africa, com 12 leões, a agência brasileira mais premiada até agora foi a AlmapBBDO, com cinco. A campanha “True Fashion”, para a Havaianas, levou bronze em mídia impressa e ouro em externa. Nessa última categoria, o trabalho “Doritos Wassabi” ficou com o leão de prata e de bronze, e o “Hunger Cast”, para a Snickers, também com o bronze.

O Grand Prix para mídia externa foi para a campanha "Moldy Whopper", criada pelas agências Ingo, David Miami e Publicis Espanha para o Burger King. No Brasil, a peça foi adaptada pela David São Paulo.