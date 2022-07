Folha e Ibre/FGV debatem nesta quinta aumento de imposto contra pobreza

São Paulo

Em meio a novo pico de pobreza e aumento da desigualdade com a pandemia da Covid-19, pesquisa Datafolha para a Oxfam Brasil mostra que a maioria dos brasileiros hoje é favorável a aumentar a tributação para financiar políticas sociais.

O apoio mais que dobrou desde 2017, saltando de 24% dos brasileiros para 56%. Segundo o levantamento, quase nove em cada dez brasileiros consideram que reduzir a desigualdade deveria ser a prioridade do governo.

Para discutir a necessidade de aumento da tributação neste momento de mais gastos estatais para ações dirigidas aos vulneráveis e às empresas em dificuldade, a Folha e o Ibre/FGV (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas) realizam a partir das 10h desta quinta (24) o seminário online “O Brasil deve aumentar impostos para combater a pobreza?”.

Participam do evento Jefferson Nascimento, coordenador de Justiça Social e Econômica da Oxfam Brasil, Vilma Pinto, economista e assessora da Secretaria da Fazenda do Paraná, e o pesquisador associado do Ibre/FGV Samuel Pessôa. A moderação será do repórter especial da Folha Fernando Canzian.

O evento pode ser visto neste link.​