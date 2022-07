Estatais federais tiveram lucro de R$ 187,7 bi em 2021, triplo do ano anterior

Brasília | Reuters

As companhias controladas diretamente pela União tiveram um lucro líquido de R$ 187,7 bilhões em 2021, contra R$ 60,6 bilhões registrados no ano anterior, informou o Ministério da Economia nesta sexta-feira (1°), ressaltando que o valor é o maior desde 2008.

No ano passado, segundo relatório da pasta, as estatais pagaram R$ 101 bilhões de dividendos e juros sobre capital próprio, sendo R$ 43 bilhões para o governo federal. O número engloba repasses relativos ao lucro de anos anteriores e antecipação por conta do resultado de 2021.

O lucro no ano foi majoritariamente gerado por Petrobras, BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Eletrobras, representando 98% do total.

Cédulas de real - Gabriel Cabral - 21.fev.2019/Folhapress

Os dados consolidados mostram que as estatais federais investiram R$ 57,5 bilhões em 2021. Do total, 90,3% foram no setor de petróleo e gás.

No total, os ativos das 47 companhias somaram R$ 5,482 trilhões em 2021. O faturamento total ficou em R$ 999,8 bilhões.