Martin Wolf seleciona suas melhores leituras de meio de ano

A corrupção, a pandemia e a guerra e seus efeitos contundentes sobre a economia são temas tratados nos livros indicados por Martin Wolf, o comentarista-chefe de economia do jornal britânico Financial Times, para o segundo semestre.

Veja abaixo as obras sugeridas por Wolf, seguidas pelas observações do colunista.

21st Century Monetary Policy: The Federal Reserve from the Great Inflation to Covid-19

[Política monetária do século 21: o Federal Reserve da grande inflação à Covid-19]

Por Ben Bernanke - W. W. Norton & Company

Para se criticar uma coisa de maneira inteligente, é preciso entendê-la. Ben Bernanke, um dos principais economistas monetários do mundo e presidente do Fed (Federal Reserve) durante a crise financeira global, está idealmente apto a explicar as forças econômicas e as ideias por trás das políticas dos bancos centrais, especialmente do Fed, ao longo do último meio século. O livro é caracteristicamente bem argumentado. Mas, ironicamente, logo após o Fed adotar sua nova estrutura destinada a alcançar o "emprego máximo", o aumento da inflação trouxe de volta as preocupações dos anos 1970. Ao que parece, nada é para sempre.

Why We Fight: The Roots of War and the Paths to Peace

[Por que lutamos: as raízes da guerra e os caminhos para a paz]

Por Christopher Blattman - Viking £ 18,99/Penguin US$ 32

Christopher Blattman, professor na Universidade de Chicago, escreveu um livro notável sobre uma das questões mais importantes do comportamento humano: por que lutamos? Ele observa que a grande maioria dos conflitos não se torna violenta. Quando o faz, é porque os incentivos para um acordo são insuficientes. Blattman oferece cinco razões pelas quais isso acontece. Estamos vendo uma delas agora. Vladimir Putin iniciou uma guerra porque acha que é do seu interesse e, na Rússia de hoje, os interesses de mais ninguém importam.

Gambling on Development: Why Some Countries Win and Others Lose

[Apostando no desenvolvimento: por que alguns países ganham e outros perdem]

Por Stefan Dercon, Hurst £25/$34.95

Stefan Dercon, diretor do Centro de Estudos das Economias Africanas na Universidade de Oxford, faz a pergunta mais importante da economia: por que alguns países em desenvolvimento se desenvolvem, enquanto outros não? Houve muito progresso. Mas esse progresso também tem sido extremamente divergente. A resposta, ele argumenta, não está nas políticas em si, muito menos no fornecimento de ajuda externa ou na transformação das instituições globais, mas na política da economia: o desenvolvimento acontecerá se as elites decidirem que é do seu interesse entregá-lo. Essa "barganha de desenvolvimento" é a chave: é tão simples –e difícil– quanto isso.

Can’t We Just Print More Money?: Economics in Ten Simple Questions

[Não podemos simplesmente imprimir mais dinheiro? Economia em dez perguntas simples]

Por Rupal Patel e Jack Meaning - Cornerstone Press £ 14,99

Se você acha que deve entender como os economistas pensam, mas não tem ideia por onde começar, este livro é a resposta. Escrito por dois economistas do Banco da Inglaterra, ele oferece uma explicação clara da economia básica, abrangendo oferta e demanda, clima, mercados de trabalho, crescimento, comércio, inflação, dinheiro, investimento pessoal, crises financeiras e por que não podemos simplesmente imprimir mais dinheiro. O banco deve ser parabenizado por esse esforço educacional. Compre este livro para a pessoa inquiridora –jovem, velha ou intermediária.

Rebuilding the World Trading System

[Reconstruindo o sistema de comércio mundial]

Por Andrew Stoeckel - Stoeckel Group £ 15/ US$ 17,49

Andy Stoeckel é um dos principais economistas comerciais da Austrália. Numa época em que os ataques ao comércio internacional são generalizados, ele escreveu um panfleto curto e convincente sobre como resgatar essa base da prosperidade global. Seu argumento é simples: sem instituições domésticas fortes e independentes encarregadas de distinguir o interesse nacional no comércio dos interesses protecionistas estreitos, a sobrevivência de um sistema de comércio global baseado em regras abertas está condenada.

Disorder: Hard Times in the 21st Century

[Desordem: tempos difíceis no século 21]

Por Helen Thompson - Oxford University Press £ 20/US$ 27,95

Helen Thompson é professora de economia política na Universidade de Cambridge. Neste livro ambicioso, ela tenta elucidar as forças econômicas e políticas que moldam (e remodelam) nosso mundo. Sua história tem três elementos: primeiro, a geopolítica da energia, especialmente do petróleo; segundo, a economia, especialmente economia monetária e energética; terceiro, a política nacional, especialmente nas democracias ocidentais, notadamente a ascensão da plutocracia. O livro é tão perturbador quanto instigante.

Fragile Futures: The Uncertain Economics of Disasters, Pandemics, and Climate Change

[Futuros frágeis: A economia incerta de desastres, pandemias e mudança climática]

Por Vito Tanzi - Cambridge University Press £ 20/ US$ 24,99

De diferentes maneiras, a pandemia e a mudança climática nos obrigam a reconhecer a realidade inevitável da incerteza. Vito Tanzi, ex-chefe do departamento de assuntos fiscais do Fundo Monetário Internacional, traz algumas implicações cruciais. Uma é que podemos e devemos usar muito melhor a política fiscal em resposta aos choques: no caso da Covid-19, por exemplo, deveríamos ter aplicado um imposto temporário aos ricos. Mais fundamentalmente, nosso mundo interconectado precisa de mais e melhor governança global.

Growth for Good: Reshaping Capitalism to Save Humanity from Climate Catastrophe

[Crescimento para o bem: remodelando o capitalismo para salvar a humanidade da catástrofe climática]

Por Alessio Terzi - Harvard University Press £ 23,95/ US$ 29,95

Devemos desistir do crescimento econômico, ou mesmo reverter o crescimento que tivemos nos últimos dois séculos, para deter a mudança climática? O autor, economista que trabalha na Comissão Europeia, argumenta que tais demandas não são necessárias nem viáveis: são fantasias utópicas. O que é necessário são opções práticas e politicamente aceitáveis. Uma política bem-sucedida reconhecerá a necessidade de incentivos de mercado, governo ativo, coesão social e cooperação internacional. Acima de tudo, a tecnologia é nossa amiga, não nossa inimiga.

The Enablers: How the West Supports Kleptocrats and Corruption – Endangering Our Democracy

[Os facilitadores: como o Ocidente apoia os cleptocratas e a corrupção, pondo em risco nossa democracia]

Por Frank Vogl - Rowman and Littlefield £ 25/US$ 32

Frank Vogl faz campanha contra os males da corrupção há décadas. Neste livro contundente e sóbrio, ele explica não apenas o quão difundida ela está hoje, mas que governos, empresas e profissionais ocidentais capacitam os regimes cleptocratas por trás de grande parte dela. Isso não é apenas uma coisa ruim em si. É uma ameaça à legitimidade e talvez à sobrevivência de nossas democracias. O "clepto-dinheiro" que inunda nossas economias é um veneno que nos enfraquece e fortalece nossos inimigos.

