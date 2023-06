Fundo do Vale do Silício anuncia separação de operação chinesa, que investe em TikTok e Shein

Esta é a edição da newsletter FolhaMercado desta quarta-feira (7). Quer recebê-la de segunda a sexta, às 7h, no seu email? Inscreva-se abaixo:

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Fundo de risco mais famoso do mundo divorcia operações

A firma de investimento de risco Sequoia, considerada o fundo de venture capital mais icônico do mundo, anunciou que está separando suas operações.

A gestora permanecerá com seus escritórios nos EUA e na Europa, mas não irá mais compartilhar os lucros das operações na Ásia, que perderão o nome Sequoia.

Agora, um fundo independente ficará responsável pela China, enquanto outro irá chefiar Índia e Sudeste Asiático. A separação deve acontecer até o ano que vem.

Quem é a Sequoia: fundada no Vale do Silício há meio século, é conhecida por ter sido investidora inicial de Apple, Google, WhatsApp, AirBnb, entre outros.

Na China, fazem parte da carteira Alibaba, Shein e ByteDance, chinesa dona do TikTok e considerada a startup mais valiosa do mundo.

A gestora administra mais de US$ 53 bilhões em ativos nos EUA e Europa, US$ 56 bilhões na China e US$ 9 bilhões na Índia e Sudeste Asiático, segundo o New York Times.

Logo da Sequoia em um smartphone - Dado Ruvic/REUTERS

O que explica: os chefes de cada operação justificaram a decisão por conflito entre portfólios, complexidade para tocar um negócio descentralizado e confusão no mercado sobre as marcas.



Sim, mas... Eles não citaram o aspecto geopolítico, porém é difícil ignorar o fator em uma tomada de decisão como essa.



As tensões comerciais entre China e EUA seguem pegando fogo, principalmente envolvendo o TikTok, um dos grandes ativos da Sequoia. O app vem sofrendo neste ano uma ofensiva das autoridades americanas:

O presidente Joe Biden ameaçou bani-lo do país se os chineses não venderem sua participação na empresa.

O estado de Montana sancionou uma lei no mês passado para proibir a plataforma de operar em seu território a partir de 2024.

Uma operação independente da Sequoia na China pode facilitar a autorização do governo local para um IPO do TikTok na Bolsa de Hong Kong, processo no qual o fundo embolsa seus lucros.

O esqueleto da reforma tributária

O relator da reforma tributária na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), apresentou nesta terça as linhas gerais da proposta, que está prevista para ser votada em julho.



O texto vem com o esqueleto da reforma, como a fusão de cinco tributos em um IVA (Imposto sobre Valor Agregado) dual, mas não traz as partes mais polêmicas nem as alíquotas dos novos impostos, que ainda dependem de negociações.



Quais são os objetivos da reforma?

Simplificar o sistema, reduzir custos e a judicialização;

Desonerar investimentos e exportações;

Tornar mais justa a divisão da arrecadação entre estados e municípios;

Reduzir a tributação das famílias mais pobres.

Por que IVA: esse tipo de imposto agregado é utilizado em mais de 170 países.

Ele é dual porque será criado um IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) federal, que substituirá PIS, Cofins e IPI, e um IBS dividido entre estados e municípios, que entrará no lugar de ICMS e ISS.

A ideia do IVA é ter uma legislação única em todo o país, o que deve acabar com a guerra tributária entre estados e simplificar o cálculo dos impostos.

Ele também prevê, entre outras coisas, encerrar cobrança de imposto em cascata (imposto sobre imposto) e manter a arrecadação no local (estado ou cidade) onde a mercadoria ou serviço foi consumido, não produzido.

Outros destaques da proposta apresentada:

Haverá um Imposto Seletivo federal sobre itens cujo consumo o governo pretende desestimular (como cigarros e bebidas alcoólicas).

Ela vai prever mudanças na tributação de propriedades, o que inclui a previsão de cobrança de IPVA sobre iates e jatinhos.

Exceções, diferenças regionais, cashback... Veja aqui perguntas e respostas sobre a nova proposta de reforma tributária.



Análise: Setor de serviços e municípios mais ricos resistem, mas não são os únicos na oposição à reforma, escreve o repórter Eduardo Cucolo.

Bolsa na máxima

Após mais um dia positivo, a Bolsa brasileira atingiu nesta terça sua máxima pontuação no ano, que também é a maior desde novembro de 2022.

O principal índice acionário brasileiro subiu 1,69%, para 114.610 pontos, enquanto o dólar recuou 0,34%, a R$ 4,91.

O que explica: não há só um fator que justifique o recente movimento de valorização, mas a opinião de analistas é de que um cenário mais desanuviado tanto para a inflação quanto para a política fiscal do país contribui para o bom momento.



↳ Dados recentes sobre preços no país têm esfriado, ajudando as expectativas de inflação do mercado a recuarem.

Isso abre uma margem maior para uma queda nos juros, embora ela não deva acontecer na reunião do Banco Central deste mês.

Juros menores significam ambiente mais positivo para ativos de risco, como a Bolsa.

Ações de empresas ligadas ao consumo e à economia doméstica também se beneficiam nesse cenário.

↳ O andamento da agenda econômica do governo no Congresso, com a aprovação do arcabouço fiscal na Câmara e a apresentação das diretrizes da reforma tributária também são importantes sinais, principalmente para o investidor de fora.



↳ A recente valorização de algumas commodities é outro fator que ajuda no clima positivo do índice.

Preços das carnes esfriam

Como acontece com todo ciclo de commodities, o preço das carnes resfria neste ano no Brasil depois de ter disparado na pandemia.



Em números: a inflação das carnes caiu nos primeiros quatro meses deste ano, conforme o IPCA.

Em 2023, a baixa é de 3,16%, enquanto em 12 meses (até abril) o recuo é de 4,40%.

O que explica: a alta do preço nos últimos anos levou produtores a reforçarem investimentos, ampliando a capacidade produtiva.

O resultado aparece agora, com maior oferta de gado no mercado. No primeiro trimestre, a produção subiu 4,8% ante o ano passado.

Outro fator que contribui para esfriar os preços neste ano é a queda nas cotações de commodities como milho e soja, usadas na produção de rações.

Mais sobre indústria bovina



Cerca de 70 mil toneladas de carne brasileira estão paradas nos portos chineses.



Elas foram embarcadas na época em que o Brasil interrompeu as exportações ao país após ter diagnosticado um caso de vaca louca, apesar de as proteínas terem sido produzidas antes do diagnóstico da doença.



Um mês depois, a China liberou a retomada dos embarques, mas isso não resolveu a situação daqueles lotes embarcados durante o período da proibição. A situação motivou uma ligação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o seu colega chinês, Xi Jinping.