Lula afirma que PIB pode crescer mais de 2,5% neste ano

Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (15) que a economia brasileira vai superar as estimativas do Fundo Monetário Internacional, de alta de 0,9%, e vai crescer mais de 2,5% neste ano.

O mandatário afirmou que disse isso à dirigente do FMI, Kristalina Georgieva, durante reunião do G20 no Japão. "Eu quero no final do ano provar para ela que ela estava errada com relação ao PIB brasileiro. Vamos crescer mais que 0,9%. Vamos crescer acima de 2%, 2,5% e se acontecer o que estou pensando a gente pode até crescer um pouco mais", afirmou.

O presidente Lula durante entrevista no Palácio do Planalto - Pedro Ladeira - 12 jun. 2023/Folhapress

Lula concedeu entrevista para rádios de Goiás na manhã desta quinta-feira (15). O mandatário viaja no dia seguinte para aquele estado, onde inaugura um anel viário em Jataí (GO) e um trecho da ferrovia Norte-Sul, em Rio Verde (GO).

O mandatário também foi questionado sobre a relação com o agronegócio, setor ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Então afirmou que o problema dos representantes do agronegócio com seu governo é "ideológico" e não econômico.

Lula também voltou a afirmar que vai lançar um Novo PAC no dia 2 de julho, em referência a um programa para obras de infraestrutura.