Tok&Stok fecha 17 lojas, recebe R$ 100 milhões de fundo e renegocia R$ 350 milhões em dívidas

São Paulo

A rede de lojas de móveis e itens de decoração Tok&Stok fechou nesta segunda (26) a reestruturação de sua dívida bancária, que soma cerca de R$ 350 milhões, e anunciou o recebimento de R$ 100 milhões do fundo Carlyle, seu acionista controlador.

Em comunicado divulgado no fim da tarde desta segunda, a companhia diz que já está com geração de caixa positivo, depois de uma reorganização que incluiu o fechamento de 17 lojas não rentáveis.

Segundo a empresa, a reestruturação da dívida permitirá a liberação do pagamento aos bancos pelos próximos dois anos, "permitindo que a operação volte a ser prioridade."

Loja da Tok&Stok na zona oeste de São Paulo - Felipe Gabriel-26.mai.15/Projetor/Folhapress

A Tok&Stok diz que sua estratégia de recuperação prevê um "back to basics" (volta ao básico), que inclui a simplificação do organograma da companhia, da gestão de processos nas lojas e da operação do centro de distribuição. Também está prevista uma "transformação digital rentável", afirma a empresa.

Os alertas sobre a situação econômica da rede de varejo foram dados depois que o Vinci Logística Fundo Imobiliário foi à Justiça para despejar o centro de distribuição da Tok&Stok, em Extrema (MG), por atraso no pagamento de aluguel. A ação foi encerrada depois que a rede quitou o débito.

No início de junho, o Iguatemi de Ribeirão Preto (interior de São Paulo) conseguiu uma liminar para obrigar a varejista a desocupar a loja que aluga. A rede estaria inadimplente com o pagamento da locação desde fevereiro e já deve R$ 212,7 mil, segundo a decisão.

No comunicado divulgado nesta segunda, a Tok&Stok não detalha se a renegociação de dívidas inclui também as ações de despejo –a rede Iguatemi tem pelo menos outros dois processos de despejo– ou um pedido de falência apresentado por um prestador de serviços.

"Diante de um momento desafiador de mercado, a empresa coloca seu foco na gestão de caixa e melhora da operação", disse a rede, em nota. A Tok&Stok tem agora 51 lojas que, segundo a empresa, operam no positivo.

"A conclusão dessa reestruturação financeira representa um sinal de confiança tanto dos credores financeiros, como dos próprios acionistas, que seguem otimistas em relação à retomada operacional da marca", disse a empresa.

A Tok&Stok foi fundada em 1978 pelo casal de franceses Régis e Ghislaine Dubrule, de olho no consumidor das classes A e B.

Suas lojas são conhecidas pelos ambientes decorados e pelas parceiras com designers nacionais. No ano passado, envolveu-se em polêmica ao colocar à venda as cadeiras originais da arquibancada laranja do estádio do Pacaembu, por preços de R$ 1.499 a R$ 1.799.

Em 2020, a Estok, nome empresarial da Tok&Stok, chegou a se preparar para ser listada na Bolsa e até pediu registro para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), mas o plano não avançou.