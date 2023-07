A derrocada do chefe do grupo que comanda o Pão de Açúcar

Paris e Londres | Financial Times

Cinco anos atrás, Jean-Charles Naouri, 74, teve a oportunidade de vender seu império francês de supermercados Casino antes que ele desmoronasse sob uma montanha de dívidas.

No Brasil, o grupo tem 40,9% do capital social do GPA, dono das lojas Pão de Açúcar e o segundo maior varejista alimentar do Brasil (só atrás do Carrefour). O grupo francês travou uma batalha com o empresário brasileiro Abilio Diniz pela aquisição da companhia.

Há um mês, anunciou que pretende vender sua participação em um esforço para reduzir sua dívida e garantir a sustentabilidade econômica.

A Muddy Waters Research, vendedora a descoberto dos Estados Unidos, já havia dado o alarme sobre as estruturas opacas do grupo endividado quando, em setembro de 2018, Alexandre Bompard, executivo-chefe do Carrefour, maior rival do Casino, sugeriu uma fusão. Bompard estava preparado para aceitar que Naouri se tornasse o maior acionista do grupo resultante da fusão, segundo pessoas com conhecimento da reunião.

A reação de Naouri foi feroz. O Casino veio a público sobre a abordagem e disse que a recusou. O Carrefour foi forçado a esclarecer que nenhuma oferta formal tinha sido feita. A medida acabou com qualquer chance de acordo, disseram as pessoas.

Jean-Charles Naouri, CEO do Casino, em apresentação dos resultados da companhia de 2012, em Paris, França - Philippe Wojazer - 21.fev.2013/Reuters

O episódio foi típico de Naouri, segundo pessoas que trabalharam com ele e o descrevem como uma mente brilhante, cegada por uma paranoia crescente.

"Depois do ataque da Muddy Waters, ele perdeu toda a direção e sentido", disse uma pessoa que trabalhou com Naouri. "Ele é extremamente talentoso e paranoico. [...] Ele fechou a porta quase imediatamente para o acordo com o Carrefour. Pensou que poderia salvar a empresa sozinho."

Desde então, a participação de mercado do Casino diminuiu e o preço de suas ações caiu, de cerca de 33 euros (R$ 173,58) para 3 euros (R$ 15,78) cada, enquanto a empresa perde dinheiro para sustentar suas operações. Agora, a participação de 51% de Naouri deve ser eliminada como parte de um resgate liderado pelo bilionário tcheco Daniel Kretinsky.

Espera-se que o acordo seja finalizado ainda este mês, fechando um capítulo de uma saga de décadas que surpreendeu o establishment empresarial da França, que primeiramente se reuniu para apoiar um dos seus.

"A verdadeira história é como o mundo dos negócios de Paris o permitiu por tanto tempo", disse a pessoa que trabalhou com ele. "Havia um respeito extremo por ele nos círculos empresariais de Paris, então os bancos não faziam seu trabalho. Se ele não tivesse sido tão protegido e visto com reverência, isso nunca teria se arrastado por tanto tempo."

Naouri "tinha a visão certa", disse Clement Genelot, analista da Bryan Garnier. "Ele foi um dos primeiros a acreditar na ascensão do varejo online [...] e ver que os grandes formatos de hipermercados estavam condenados. Porém, [...] ele já estava limitado em termos de capacidade de investimento."

Um porta-voz do Casino disse: "Qualquer pessoa que conheça Jean-Charles Naouri pode certificar que ele permanece calmo em todas as circunstâncias, apesar de o ataque de 2015 (pela Muddy Waters) ter sido violento".

Nascido na Argélia e criado por uma mãe solo, Naouri conseguiu entrar nas universidades de elite da França graças a seu talento para a matemática. Lá, conviveu com futuros líderes e capitães da indústria. Ingressou no governo do presidente socialista François Mitterrand, quando planejou reformas destinadas a liberalizar os mercados financeiros da França. Suas habilidades intelectuais impressionaram muitos.

"Ele é o homem mais inteligente que já conheci, realmente de outra categoria", disse Louis Schweitzer, ex-presidente da Renault, que conheceu Naouri no governo.

Depois de uma passagem pelo Rothschild, ele assumiu o problemático varejista Rallye em 1991, depois as rivais Casino e Leader Price alguns anos depois. Seguiu-se uma expansão alimentada pela dívida na Ásia e na América Latina.

Naouri usou a "polia Breton", uma técnica financeira francesa adotada por outros empreendedores emergentes, incluindo Vincent Bolloré, que lhe permitiu controlar o Casino com um montante mínimo de capital através de uma série de holdings.

Mas o setor de varejo de baixa margem fez que ele nunca conseguisse reduzir a pilha de dívidas do grupo, preferindo reservar poder de fogo para aquisições, de acordo com Genelot.

Foi preciso um americano para quebrar o silêncio francês sobre as falhas do império de Naouri. A Muddy Waters, do vendedor a descoberto Carson Block, mirou no Casino em dezembro de 2015, quando seu fundo de hedge divulgou pela primeira vez sua posição vendida.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

A princípio, Naouri pareceu ignorar o ataque, vendendo a operação asiática e levantando dívidas com bancos e investidores em títulos. Mas a alavancagem em seu próprio grupo acabaria por provar sua queda.

"Os bancos franceses estavam muito mais dispostos a 'estender e fingir' do que prevíamos", disse Block ao Financial Times esta semana.

Muitos na equipe de Naouri veem o ataque de Block como a causa dos problemas financeiros do Casino, e não uma consequência. Sem a Muddy Waters, o Casino "não estaria nesta situação financeira", disse uma pessoa com conhecimento direto do pensamento de Naouri. "A maioria das pessoas concorda que os ativos são bons [...] Houve um fenômeno de asfixia, depois dos ataques descobertos, que dificultou o refinanciamento."

Culpar a Muddy Waters pelos problemas do Casino é "ilusório", disse Block.

Em 2019, as quatro holdings acima do Casino, que tinham mais de 3,7 bilhões de euros em dívidas e passivos derivativos, foram forçadas a entrar com um processo de pré-insolvência na França, conhecido como "salvaguarda".

Os críticos do Casino reclamaram de ser assediados ou vigiados: Block revelou em 2017 que um agente de inteligência corporativa francês se passou por repórter do Wall Street Journal na tentativa de descobrir mais informações sobre sua estratégia. A Kepler Cheuvreux disse em 2020 a seus clientes que Fabienne Caron, uma analista que tinha escrito relatórios críticos sobre o Casino, havia recebido "tentativas de intimidação anônimas".

Caron, que desde então deixou a Kepler, não quis comentar. Block disse acreditar que Naouri esteve por trás desses esforços. Naouri e o Casino negaram as acusações.

Para Block, a raiz da queda do empresário foi a arrogância, que "se manifestou na incapacidade de administrar o risco. Ele abraçou o risco financeiro como se pensasse que era imune a ele", disse ele.

As atuais negociações de reestruturação afetaram o empresário, cuja fortuna, estimada em US$ 1,2 bilhão (R$ 5,8 bilhões) pela Forbes em 2015, evaporou. Ele "está ocupado sete dias por semana fazendo de tudo para trazer o Casino de volta à segurança", disse a pessoa próxima a ele. "É realmente sobre como trazer o Casino para o porto certo." Depois que tudo acabar, ele pode "tirar um ano sabático, dar aulas ou abrir outro negócio".

"Ele foi afetado por tudo isso", disse outra pessoa próxima das negociações. "É a obra de sua vida."

Tradução de Luiz Roberto M. Gonçalves