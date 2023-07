Microsoft supera estimativas trimestrais com impulso de IA sobre unidades em nuvem

Reuters

A Microsoft superou as estimativas de Wall Street para a receita e o lucro de seu quarto trimestre fiscal, com suas unidades voltadas para serviços em nuvem se beneficiando das atualizações de produtos com inteligência artificial (IA).

A receita da empresa aumentou para US$ 56,2 bilhões no trimestre que encerrou em junho, em comparação com consenso dos analistas de US$ 55,5 bilhões, segundo a Refinitiv. O lucro líquido foi de US$ 2,69 por ação, acima das estimativas de US$ 2,55.

No entanto, as ações da empresa caíam 2% nas negociações pós-mercado, depois de também apresentar um aumento sequencial acentuado nas despesas de capital.

Logo da Microsoft - Gonzalo Fuentes/Reuters

A unidade Intelligent Cloud da Microsoft, que abriga a plataforma de computação em nuvem Azure, aumentou a receita para US$ 24 bilhões, ante expectativas de US$ 23,8 bilhões.

A receita do Azure aumentou 26%, superando a estimativa de crescimento de 25,2% do Visible Alpha.

A empresa não divulga o valor absoluto da receita do Azure, a parte do negócio da Microsoft mais bem posicionada para capitalizar o crescente interesse em IA.

Wall Street está analisando como os serviços de IA generativa podem beneficiar a Microsoft, que obteve uma vantagem inicial com os investimentos na OpenAI, proprietária do popular serviço ChatGPT.

A Microsoft está inserindo IA em seus próprios produtos, como o "Copilot" de US$ 30 por mês para seu serviço Microsoft 365, que pode resumir os emails de um dia em uma atualização rápida. Também pretende vender serviços de computação em nuvem que outras empresas usarão para construir serviços de IA.

As despesas de capital saltaram para US$ 10,7 bilhões no quarto trimestre, de US$ 7,8 bilhões no terceiro trimestre fiscal, depois que a empresa informou anteriormente aos investidores que os gastos aumentariam à medida que constrói centros de dados para trabalhos de IA.