Varejista de moda H&M vai lançar lojas no Brasil em 2025

Copenhague | Reuters

O gigante do varejo de moda H&M lançará lojas e comércio online no Brasil em 2025, informou a empresa na segunda-feira (17).

A H&M abriu sua primeira loja na América Latina no México em 2012 e atualmente está presente no Peru, Uruguai, Chile, Colômbia, Equador, Guatemala, Panamá e Costa Rica.

Logo da H&M em loja na Palma, Espanha - Anna Ringstrom - 14.jun.2019/Reuters

"Com uma população de mais de 210 milhões no Brasil e uma forte apreciação pela moda, há um considerável potencial de expansão no mercado", disse a H&M em um comunicado.

Para apoiar sua expansão no Brasil, a H&M está se associando ao Grupo Dorben, que opera operações de varejo em dez países da América Central e do Sul, afirmou o gigante da moda sueca.

O lançamento no Brasil ocorre enquanto a empresa busca acelerar sua expansão na região da América do Norte e do Sul, com foco especial na América Latina, afirmou a empresa.

No Brasil, o setor de varejo vive um momento de competição crescente, com chegada de outras companhias do exterior, entre elas a Shein, que vem desafiando os nomes locais com preços mais atrativos.