Estratégias para alcançar a independência financeira são tema de nova série da Folha

A Folha estreia nesta quarta (23) a série especial "Como ter independência financeira: estratégias para todas as idades". Em seis reportagens e vídeos, ela traz dicas de como se preparar em cada faixa etária para conquistar segurança e conforto financeiro na hora de parar de trabalhar.

Pesquisas mostram uma grande disparidade entre o que as pessoas vislumbram para a sua aposentadoria e o que de fato ocorre quando chegam lá.

Isso acontece, segundo especialistas, por falta de planejamento financeiro. As pessoas não sabem o quanto poupar hoje e onde alocar seus recursos da melhor forma para obter rendimentos satisfatórios para o futuro.

A série mostra que, quanto antes a pessoa se planejar, menor o valor necessário a ser poupado mensalmente para atingir as mesmas metas e mais folga a pessoa tem para escolher o tipo de investimento para alcançar uma rentabilidade maior.

Isso porque, quanto mais jovem, maior a liberdade para se expor a ativos de risco.

Diferente de uma pessoa que está próxima da aposentadoria, uma pessoa de 20 anos, por exemplo, tem tempo suficiente para recuperar alguma perda eventual com investimentos mais arriscados. Já um indivíduo com mais de 50 anos precisa focar a proteção de seu patrimônio acumulado.

Quem se considera mais velho para começar a planejar verá nas reportagens que ainda há estratégias para melhorar seu rendimento futuro. Esta série, portanto, é para todos: para quem tem 20, 30, 40 ou já passou dos 50 anos.

Ela prepara o leitor para avaliar indicações de consultorias especializadas —que poderão traçar estratégias individualizadas a partir de seu perfil de investimento e interesses pessoais para o futuro— e complementa essas indicações.

O objetivo é mostrar estratégias de investimentos de longo prazo, combinados com aplicações de curto e médio prazo, para eventuais emergências e necessidades do presente.

Cada reportagem e episódio em vídeo vai ao ar toda quarta-feira.

