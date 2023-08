Fintech Educbank capta R$ 70 milhões para financiar escolas de educação básica

São Paulo

Fintech voltada para o setor de educação, a Educbank anunciou nesta segunda-feira (7) uma captação de R$ 70 milhões por meio de uma debênture cujos recursos serão destinados para escolas privadas de educação básica.

Segundo Caio Noronha, co-fundador do Educbank, o dinheiro obtido com a emissão será direcionado ao programa "Inadimplência zero".

Por meio do programa, a empresa oferece capital de giro para escolas de educação básica do país, de modo a fornecer um colchão de liquidez contra eventuais inadimplências no pagamento das mensalidades.

Alunos participam de aula na Escola Municipal Olívia dos Santos Feierabend, na zona rural de Monteiro Lobato - Rafael Hupsel - 16.ago.2018/Folhapress

"A partir do momento em que está operando com o Educbank, a escola não tem mais imprevisibilidade em relação ao fluxo de caixa. Garantimos 100% das mensalidades e assumimos o risco de inadimplência", afirma Noronha. Ele diz que atualmente são cerca de 300 escolas que já fecharam parceria com a plataforma em 25 estados do país.

Operacionalmente, a escola levanta o valor dos recursos que teria direito de receber por meio das mensalidades e empacota em um contrato financeiro (recebível).

O Educbank utiliza então o valor captado com a debênture e compra o recebível em troca de uma taxa de remuneração paga pela escola, que varia de acordo com uma avaliação de risco de cada instituição feita com base em análise de dados

Leia também Fintechs que garantem pagamento de mensalidade a escolas avançam no Brasil

A empresa não abre o quanto já emprestou às escolas desde o início de suas operações em 2020, mas projeta alcançar um volume de R$ 1 bilhão em financiamento ao longo dos próximos 12 meses.

"Existem mais de 40 mil escolas no Brasil no segmento privado de educação básica e é um setor muito carente de produtos financeiros", afirma Noronha, acrescentando que a debênture recém-estruturada é a primeira do mercado de educação básica privada no país.

As debêntures pagam um rendimento de CDI mais 6,5% ao ano e têm prazo de vencimento em 2026. A operação foi estruturada sob um formato restrito e teve apenas a participação de investidores institucionais, como gestoras de fundos. O Educbank foi assessorado pelo Itaú BBA, Pinheiro Neto, VBSO Advogados e Travessia Securitizadora na operação.

Noronha afirma que, frente à bem-sucedida operação de emissão privada, o acesso ao bolso dos investidores no mercado de capitais deve se tornar uma prática frequente do Educbank para se capitalizar e expandir as atividades.

Em julho de 2022, a plataforma já havia levantado R$ 200 milhões em uma rodada de investimento liderada pela Vasta, empresa de educação básica da Cogna que fez a abertura de capital (IPO, na sigla em inglês) na Bolsa americana Nasdaq em 2020.