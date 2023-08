PIB do Japão cresce 1,5% no 2º trimestre e supera expectativas

Reuters

A economia do Japão cresceu muito mais rápido do que o esperado no segundo trimestre, já que as exportações de automóveis e chegadas de turistas ajudaram a compensar a desaceleração da recuperação do consumidor pós-Covid, embora as perspectivas de recessão global afetem as perspectivas.

O crescimento anualizado de 6,0% da economia do Japão se traduziu em um ganho trimestral de 1,5%, muito acima da mediana das estimativas de 0,8% em uma pesquisa da Reuters e levando o PIB (Produto Interno Bruto) a um recorde.

Foi a expansão mais rápida desde o último trimestre de 2020 após crescimento revisado de 3,7% entre janeiro e março.

Embora os dados do PIB forneçam algum alívio para as autoridades que buscam equilibrar o crescimento econômico com inflação sustentável, eles mascaram a fraqueza subjacente no setor doméstico.

Navio cargueiro é visto no porto industrial de Tóquio - Kim Kyung-Hoon - 15.fev.22/Reuters

Marcel Thieliant, chefe da Ásia-Pacífico na Capital Economics, disse que é improvável que o impulso de crescimento impulsionado pelas exportações seja sustentado.

"E embora as exportações de bens de capital tenham se recuperado em junho, já que as maiores quedas no investimento estrangeiro ficaram para trás, não esperamos uma recuperação vigorosa", disse Thieliant.

O consumo privado, que representa mais da metade da economia, caiu 0,5% no segundo trimestre em relação ao período anterior, uma vez que os aumentos de preços afetaram as vendas de alimentos e eletrodomésticos.

As exportações cresceram 3,2% no segundo trimestre, lideradas pelas exportações de automóveis e pelo turismo, enquanto as despesas de capital permaneceram estáveis.

As montadoras japonesas se beneficiaram de um iene mais fraco, o que ajudou a sustentar os lucros em meio à queda nas vendas na China e uma mudança cada vez mais difícil para veículos elétricos.

A forte demanda dos EUA e da Europa também apoiou as exportações, enquanto o boom pós-Covid de turistas estrangeiros deu à economia um impulso muito necessário.

Esse aumento na demanda externa, ou nas exportações líquidas, acrescentou 1,8 ponto percentual ao crescimento do segundo trimestre. No entanto, essa contribuição líquida também foi compensada por um declínio nas importações pelo terceiro trimestre consecutivo, que têm tido dificuldades devido à fraqueza do iene.

Enquanto isso, a demanda doméstica cortou 0,3 ponto percentual do crescimento.