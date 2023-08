Presidente do Fed sinaliza que juros podem ter nova alta para conter inflação nos EUA

Jackson Hole (EUA) | Reuters

O Fed (Federal Reserve, o BC dos EUA) pode precisar aumentar ainda mais a taxa de juros para garantir que a inflação seja contida nos Estados Unidos, disse o presidente do órgão, Jerome Powell, nesta sexta-feira (25), em comentários que contrabalançaram a redução no ritmo de aumento dos preços no último ano com o surpreendente desempenho da economia dos EUA.

Powell disse que as autoridades de política monetária do Fed "procederão com cuidado ao decidirmos se devemos apertar mais", mas também deixou claro que o banco central ainda não concluiu que sua taxa básica de juros está alta o suficiente para garantir que a inflação retorne à meta de 2%.

Jerome Powell participa do Simpósio Jackson Hole, nos EUA - Elizabeth Frantz/Reuters

"A função do Fed é reduzir a inflação para nossa meta de 2%, e é o que faremos", disse Powell. "Apertamos significativamente a política monetária ao longo do último ano. Embora a inflação tenha diminuído em relação ao seu pico -- um desenvolvimento bem-vindo -- ela continua muito alta. Estamos preparados para aumentar ainda mais os juros, se for o caso, e pretendemos manter a política monetária em um nível restritivo até estarmos confiantes de que a inflação está se movendo de forma sustentável em direção ao nosso objetivo", explicou.

Nesse contexto, dados recentes levantaram uma nova preocupação, disse ele. "Estamos atentos aos sinais de que a economia pode não estar esfriando como esperado", com os gastos do consumidor "especialmente robustos" e o setor imobiliário possivelmente se recuperando, afirmou Powell.

A economia continua a crescer acima da tendência, disse Powell, e se isso continuar "pode colocar em risco o progresso da inflação e justificar um maior aperto da política monetária".

Os comentários mostraram o Fed lutando com sinais conflitantes de uma economia em que a inflação, segundo algumas leituras, desacelerou bastante sem muito custo para a economia - algo bom, mas que levantou a possibilidade de que a política monetária do Fed não esteja restritiva o suficiente para concluir o trabalho.

Segundo ele, é difícil saber com precisão em que medida a atual taxa referencial do Fed, de 5,25% a 5,5%, atingiu a taxa de juros "neutra" necessária para desacelerar a economia e, portanto, é difícil avaliar a posição da política monetária.

Powell repetiu o que se tornou um diagnóstico padrão do Fed sobre o progresso da inflação -- um alívio no salto da inflação de bens da era da pandemia e um declínio na inflação do setor imobiliário "em andamento", mas com a preocupação de que os gastos contínuos dos consumidores em uma ampla gama de serviços e um mercado de trabalho apertado possam dificultar o retorno ao nível de 2%.

Um declínio recente nas medidas da inflação subjacente, eliminados os preços dos alimentos e da energia, "foi bem-vindo, mas dois meses de dados bons são apenas o começo de o que será necessário para aumentar a confiança de que a inflação está diminuindo de forma sustentável", disse Powell.

"Dado o tamanho" do setor de serviços, excluindo o setor imobiliário, "será essencial algum progresso adicional", disse o chefe do Fed, e provavelmente será necessária uma desaceleração econômica para que isso aconteça.

"A política monetária restritiva provavelmente desempenhará um papel cada vez mais importante. Para que a inflação volte a cair de forma sustentável para 2%, deve ser necessário um período de crescimento econômico abaixo da tendência, bem como um certo abrandamento nas condições do mercado de trabalho", disse Powell.

"Dois por cento é e continuará sendo nossa meta de inflação", disse Powell. "Estamos comprometidos em alcançar e manter uma postura de política monetária que seja suficientemente restritiva para reduzir a inflação a esse nível ao longo do tempo."