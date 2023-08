Subway tem novo dono, por que Shein comprou fatia de marca rival e o que importa no mercado

São Paulo

Subway é vendido por US$ 9,55 bi

A rede de restaurantes Subway, que desde 1965 pertence a suas duas famílias fundadoras, agora irá trocar de mãos.



Em números: a empresa de private equity Roark Capital vai pagar até US$ 9,55 bilhões (R$ 46,5 bilhões) para comprar a companhia, segundo a agência Reuters.



O valor depende de uma série de metas de desempenho a serem cumpridas pelo Subway em determinado período. Excluindo essas condições, o negócio alcança US$ 8,95 bilhões (R$ 43,6 bilhões), segundo a Reuters.



Disputa acirrada: a Roark sai como vencedora de um duelo entre gestoras que começou no início do ano, quando as famílias DeLuca e Buck decidiram vender a rede de restaurantes.

O principal rival era um grupo formado pelas gestoras TDR Capital e Sycamore Partners, que fizeram proposta de US$ 8,75 bilhões (R$ 42,6 bilhões).

Quem é quem:



Subway: tem cerca de 37 mil unidades em mais de 100 países, além de ser a oitava maior rede de restaurantes dos EUA. A empresa era conhecida pela sua estratégia agressiva de inaugurar novas lojas, algo que esfriou nos últimos anos.

No Brasil, a rede é licenciada pela SouthRock, que também opera marcas como Starbucks e Eataly no país.

Roark: com experiência no setor alimentício, o acordo a tornará em uma das maiores operadoras de restaurantes do mundo. Ela também é dona de marcas como Jimmy John's, Arby's, Baskin-Robbins e Buffalo Wild Wings.

Shein compra 1/3 de dona da Forever 21

A Shein disse nesta quinta que comprou um terço do grupo Sparc Holdings, dono de marcas como Forever 21, Aéropostale e Reebok.

Com a transação, a empresa americana também se torna acionista minoritária da varejista asiática.

As estratégias:



Para a Shein, a compra a ajudará a diversificar as roupas vendidas em sua plataforma com os artigos da Forever 21, sua então rival do fast fashion, além de ter acesso a pontos dentro das lojas da marca nos EUA.



A Forever 21 terá acesso aos 150 milhões de usuários da gigante asiática, assim como poderá ser um ponto de coleta para devolução de peças compradas na Shein, o que funciona como um chamariz de consumidores.



↳"A maioria dos nossos consumidores está nas lojas físicas, enquanto a deles está no online", disse Jamie Salter, fundador e CEO da Authentic Brands ao Wall Street Journal.



A Authentic Brands comprou a marca Forever 21 depois que ela entrou em recuperação judicial nos Estados Unidos, em setembro de 2019.



Houve um fechamento em série de vários pontos de venda, inclusive no Brasil. A marca deixou o país em junho do ano passado, onde tinha 15 lojas. Mas continuou com uma parceria com a Dafiti, grupo de varejo online de moda.



Em números: a Authentic Brands afirma ter vendas globais da ordem de US$ 12,7 bilhões (R$ 62,2 bilhões). A Shein soma vendas de cerca de US$ 22 bilhões (R$ 108 bilhões) em todo o mundo.



Em maio, ela levantou US$ 2 bilhões em uma rodada que a avaliou em US$ 66 bilhões, um terço a menos do que havia sido alcançado um ano antes, segundo o jornal americano.