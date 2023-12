Corte no preço do diesel demora a chegar às bombas

Rio de Janeiro

O preço do diesel S-10 caiu R$ 0,07 por litro nos postos brasileiros na primeira semana após o corte promovido pela Petrobras em suas refinarias. Foi a sexta semana seguida de queda, ajudada também pela nova invasão de diesel russo no mercado.

Segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), o litro do diesel S-10 foi vendido, em média, a R$ 6,06 esta semana. É o menor valor desde agosto, quando a Petrobras promoveu o último ajuste positivo em suas refinarias.

Posto de gasolina na avenida Sumaré, em São Paulo. - Folhapress

Calculadora dos combustíveis Use sempre na hora de abastecer seu carro É melhor abastecer com etanol ou gasolina? Ferramenta traz simulações de cerca de 700 veículos testados em parceria com o Instituto Mauá de Tecnologia

O repasse é bem menor do que os R$ 0,24 por litro estimados pela Petrobras quando anunciou o corte de R$ 0,27 por litro. A própria estatal, porém, reconhece que o merca do é livre e que o preço final depende do comportamento de outros componentes.

Desde o início do atual ciclo de baixa, o preço do diesel acumula queda de R$ 0,20 por litro nas bombas. O movimento reflete o avanço das importações russas, após um período de restrições. Em novembro, a Rússia respondeu por 62% do total de diesel importado pelo país, segundo a StoneX.

No início do ano, o governo volta a cobrar impostos federais sobre o produto, com impacto de R$ 0,35 por litro. A Petrobras, porém, ainda tem margem para novos cortes, já que as cotações internacionais do petróleo vêm oscilando perto dos US$ 75 por barril.

Na abertura do mercado desta sexta-feira (15), o diesel vendido pelas refinarias da estatal estava R$ 0,12 por litro acima da paridade de importação medida pela Abicom (Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis).

No caso da gasolina, a diferença era de R$ 0,04 por litro. Em sua nova política de preços, a Petrobras diz que não seguirá exclusivamente a paridade de importação, mas não deixará de acompanhar as cotações internacionais.

Nas bombas, a gasolina custou, em média, R$ 5,61 esta semana, praticamente estável em relação à semana anterior. Sem mudanças nas refinarias da Petrobras, o preço do produto vem oscilando próximo a esse patamar desde o início de novembro.

Segundo a ANP, o etanol hidratado foi vendido a R$ 3,54 por litro esta semana. Esse produto também vem em baixa há semanas, com uma queda acumulada de R$ 0,06 por litro em um mês.