O brasileiro que produz um dos vinhos mais premiados de Portugal

São Paulo

O empresário Marcelo Lima é conhecido no mercado por seu perfil agressivo. Quem acompanha o movimento de capital sabe que ele compra e vende participações com muita habilidade e precisão.

A sua atuação à frente de conselhos de empresas como a fabricante de refrigeradores comerciais Metalfrio e o grupo de moda Veste (Le Lis, John John, Bo.Bô, Individual e Dudalina) é notória no mundo das finanças. Fora dele, no entanto, pouca gente ouviu falar no seu nome.

Lima sempre manteve uma postura discreta e uma distância segura da mídia. No entanto, o empresário mineiro de 61 anos não só aceitou dar esta entrevista como concordou em fazer uma foto. Recentemente, esteve também em um programa de TV.

O que mudou? Uma boa hipótese é que Lima entendeu o quanto isso é necessário dada a natureza do negócio que ele mesmo já declarou ser o que mais lhe traz prazer entre todos: o vinho.

Marcelo Lima é sócio de vinícola premiada em Portugal e posa com alguns de seus vinhos - Eduardo Knapp/Folhapress

Desde 2011, o empresário é sócio de uma das vinícolas mais premiadas de Portugal, a Quinta da Covela, na região do Vinho Verde. Contudo, em todas as fotos de reportagens sobre a vinícola, ele nunca estava presente.

O vinho é um mercado cheio de particularidades. Uma delas é que o rosto do produtor costuma ser importante na venda das garrafas, especialmente daquelas mais caras.

Os consumidores de vinhos especiais fazem questão de saber quem é o produtor. Em poucos mercados o tal do storytelling é tão importante.

As histórias da Covela e dos seus sócios, por sua vez, vale a pena ser contada.

A quinta é tida como uma das mais bonitas de Portugal. Até o fim dos anos 1980, pertenceu ao famoso cineasta português Manoel Oliveira e não produzia vinhos. Depois foi comprada por Nuno Araújo, parente da família Ramos Pinto, tradicionais produtores de vinho do Porto, mas acabou indo a leilão em 2009. Dois anos depois, foi vendida a Lima e seu sócio, o inglês Tony Smith.

Nascido em Campina Verde, no Triângulo Mineiro, Lima formou-se em economia pela PUCRio.

Como empregado, teve passagens por empresas sempre relevantes, um período nos Estados Unidos e cargos importantes em alguns bancos, entre eles o Banco Holandês (futuro ABN Amro) e o Garantia.

Aos 38 anos, decidiu empreender e comprou 50% de uma agência de publicidade.

Quatro anos e alguns negócios de sucesso depois, em 2004, comprou uma participação expressiva na Metalfrio, na época uma pequena fábrica local. Com os sócios, fez dela uma das maiores do setor no mundo, com fábricas em vários países.

Em 2007, com outro sócio, comprou a Le Lis Blanc. A partir daí, criou o grupo Restoque, ao qual agregou uma série de marcas de moda. Em 2012, captou US$ 1,2 bilhão na Bolsa.

Três anos antes, no auge da crise deflagrada pelo mercado imobiliário dos Estados Unidos, comprou com dois sócios um banco na Flórida, o fez crescer e o vendeu.

Todos negócios de oportunidade. Com a Covela, não foi diferente.

Seu sócio, o jornalista inglês Tony Smith, chegou a São Paulo no ano 2000, como correspondente do jornal The New York Times e da agência Associated Press. Logo Lima e ele estabeleceram uma relação fonte-jornalista, com conversas em off the record, durante almoços e happy hours, sempre regados a vinhos.

"Isso acabou evoluindo para uma amizade", conta Smith. "Uma vez nos encontramos na Europa e visitamos vinícolas. Quando você visita uma região vinícola, aqueles lugares lindos, não tem como não pensar: ‘Quanto será que custa um hectare?’. A coisa começou assim, meio por brincadeira."

Detalhe da vitrine da loja Le Lis Blanc na rua Oscar Freire, em São Paulo - Eduardo Knapp - 20.ago.2021 / Folhapress

Até que um dia, em 2009, chegou aos ouvidos de Lima o leilão de uma quinta em Portugal muito bonita, que produzia bons vinhos. "Fomos lá", conta Lima. "Mas um banco fez um lance maior."

Porém, o tal banco também foi liquidado e não pagou a conta. Em 2011, os liquidantes do banco ligaram para Lima oferecendo a Quinta da Covela. Os amigos fecharam a compra, criando assim a Lima & Smith.

"A equipe tinha sido demitida", conta Lima. "Recontratamos todos. Inclusive o enólogo Rui Cunha [eleito o enólogo de 2022 pela portuguesa Revista de Vinhos]".

Juntos, sócios e enólogo, decidiram focar só em brancos, a vocação da região, e fazer um rosé. "A gente lançou o primeiro vinho rosé de Portugal com as características dos vinhos da Provence", conta orgulhoso Lima.

O brasileiro nunca foi CEO das empresas em que era ou é sócio. Na maioria, faz parte do conselho administrativo e, em muitas, é o chairman desse conselho. Toma apenas decisões estratégicas.

Orgulha-se de saber delegar e não se envolver no dia a dia. Ainda assim, assumiu para si a batalha de fazer um rosé muito claro. Ele sabe quais brigas comprar. Rosés de estilo Provence logo se mostraram uma febre.

Para os brancos, investiram na avesso, a uva principal da sub-região de Baião, onde está a Covela, já na fronteira com o Douro. Na época, a avesso só era usada em cortes. Rui Cunha foi o primeiro enólogo a apostar nela em versão solo.

Em 2013, a Lima & Smith comprou as quintas da Tecedeiras e da Boa Vista no Douro para produzir vinhos tintos e do Porto. Os resultados foram também superpremiados e vendiam como água.

"Desde o início, estava bem claro para mim que o vinho teria de ser um negócio sustentável", diz Lima. O brasileiro se recusa a adotar a política de baixar seus preços ao máximo para atrair o consumidor. "É uma questão de posicionamento", diz.

"Tanto no vinho quanto na moda, tem gente que ganha muito dinheiro com produtos de baixa qualidade e baixo preço. Eu gosto de ter orgulho do que eu faço."

Se necessário, no entanto, Lima corta na carne. Na pandemia, como boa parte das empresas, os negócios de Lima também sofreram. O grupo de moda, então com o nome de Restoque, do qual ele tinha 26,9% de participação acionária, chegou a acumular R$ 1,8 bilhão em dívidas.

Em 2022, numa negociação inédita, R$ 1,64 bilhão dessa dívida foi convertido em ações para a sua maior credora, a gestora WNT. Lima continuou como presidente do conselho do grupo (que passou a se chamar Veste e fez um aumento de capital de R$ 100 milhões), mas ficou com apenas 2,6 % das ações.

A Metalfrio acaba de fechar um acordo semelhante com a WNT. Reconverteu 80% da sua dívida em ações para a corretora e teve um aumento de capital de R$ 740 mil. Lima passou a deter 39% das ações.

Vinhos produzidos pela Quinta da Covela, que tem Marcelo Lima como um dos sócios - Eduardo Knapp/Folhapress

A Lima & Smith também foi atingida. Reduziu significativamente o número de garrafas produzidas naqueles anos.

O pior: teve de vender a Quinta da Boa Vista, a propriedade destinada a fazer os tintos de maior valor agregado. "Eu precisava de liquidez", conta Lima. "A Boa Vista foi um dos ativos que vendi. Infelizmente."

Além disso, apesar de o consumo de vinhos no Brasil ter subido durante a pandemia, os vinhos da Lima & Smith perderam mercado por aqui naquele período.

"Costumava ser quase 50% Brasil, 50% Portugal", conta Smith. "Um pouco antes da pandemia, o Brasil até ameaçou ultrapassar esses 50%." Hoje Portugal responde por 80% das vendas de Covela e Tecedeiras. O Brasil divide com o resto do mundo os outros 20%.

Lima faz questão de esclarecer que esses 50% eram em número de garrafas, não em faturamento. "O público que consome vinhos mais caros parece que ainda não nos descobriu", diz.

Para tentar reposicionar a vinícola no mercado brasileiro, a empresa trocou de importadora, para a Berkmann. Lima, por sua vez, aceitou mostrar para o mercado nacional que, por trás dos rótulos, há um brasileiro.

Além dos rótulos da Quinta da Covela e da Quinta das Tecedeiras, o grupo produz o vinho da Fundação Eça de Queiroz, o Tormes Vinho Verde, um corte de avesso com arinto, que também está no mercado brasileiro.

A ideia é também atrair o turista para visitar a Quinta da Covela e se hospedar por lá em uma das vilas de luxo da propriedade.

O empresário está otimista em relação à economia do Brasil e ao rumo de seus próprios negócios. Já pensou em ter uma vinícola no Brasil? "Não", diz ele. "No vinho, o foco é Portugal."

Recentemente, no entanto, recomendou o enólogo Rui Cunha para Valério Marega, sócio da WNT, que acabou por contratar o português como enólogo e consultor para a Vinícola Arpuro, na fazenda de sua família, em Uberaba (MG).

Os primeiros vinhos devem ficar prontos em 2024. Digamos que isso não deixa de ser mais um ponto na rede de influências que Lima tece com tanta habilidade há tantos anos.