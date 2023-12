Richas familiares ameaçam sucessão na gigante sul-coreana LG

Quando Koo Bon-moo, presidente do conglomerado sul-coreano LG, morreu em 2018, não havia muita dúvida, pelo menos em público, de quem presidiria a empresa em seguida.

A LG, um império corporativo de US$ 10 bilhões (R$ 49,3 bilhões), é governada pelo princípio da primogenitura masculina. A sucessão foi efetivamente resolvida 14 anos antes, quando Koo e sua esposa adotaram seu sobrinho mais velho, Koo Kwang-mo. A adoção foi necessária por causa de uma tragédia e tradição, depois que o filho adolescente do casal morreu em 1994 e seus esforços por outro herdeiro masculino resultaram em uma segunda filha.

Koo Koo Yeon-kyung, a filha mais velha do ex-presidente da LG, Koo Bon-moo, na casa dela em Seul - New York Times

A família Koo controla a LG desde sua fundação em 1947, e a transição que elevou Kwang-mo ao comando parecia perfeita, melhorando a reputação da família pela harmonia.

Mas não foi.

O ex-presidente morreu, aos 73 anos, sem um testamento. O que se seguiu foi uma luta pelo poder dentro da família Koo e da LG pela herança de sua fortuna estimada em US$ 1,5 bilhão (R$ 7,4 bilhões), incluindo sua participação de 11% na empresa. Agora, cinco anos depois, a viúva do ex-presidente e suas duas filhas estão processando Koo Kwang-mo, acusando-o e outros executivos da LG de enganá-las para roubar sua herança legítima e fortalecer sua reivindicação sobre a empresa.

As mulheres disseram que querem sua herança completa, mas não estão buscando o controle da LG.

O processo não apenas coloca a matriarca de uma das famílias mais ricas da Coreia do Sul e suas filhas contra o herdeiro adotado masculino, que agora é uma das figuras empresariais mais influentes do país. Também desafia a tradição patriarcal da LG que permite ao sucessor masculino mais velho assumir o poder e a riqueza, deixando as mulheres da família como pensamentos secundários na empresa.

Onipresente na Coreia do Sul, a LG é uma empresa controladora composta por 11 empresas de capital aberto, incluindo a LG Chem, a maior empresa de materiais e produtos químicos do país, e a LG Electronics, cujas televisões, lava-louças e outros eletrodomésticos são populares em todo o mundo.

Em um documento legal, a viúva do ex-presidente, Kim Young-shik, e suas filhas, Koo Yeon-kyung e Koo Yeon-sue, acusaram os executivos da LG de conluio com Koo Kwang-mo e seu pai biológico para enganá-las.

Em transcrições de conversas secretamente gravadas anexadas aos documentos legais, Koo Kwang-mo implora à sua mãe adotiva que não conteste a herança porque isso prejudicará a imagem da LG e sua liderança na empresa, potencialmente manchando sua reputação perante o público coreano.

"A coisa mais assustadora é a opinião pública", disse ele, de acordo com a transcrição. "Como eles vão olhar para essa situação? 'Alguém ficou ganancioso' ou que eu não vim visitar e não cuidei bem da minha mãe."

Além disso, as mulheres acusaram Ha Beom-jong, o assistente do ex-presidente e agora presidente da LG, de enganá-las ao fazer acreditar que havia um testamento que deixava tudo para Koo Kwang-mo. Sem um testamento, a lei sul-coreana estabelece que a viúva teria direito a herdar um terço da propriedade, com o restante dividido igualmente entre as duas filhas e Kwang-mo.

Em vez disso, as mulheres afirmam terem sido enganadas em um acordo no qual cerca de 75% da propriedade foi para Kwang-mo. O processo, apresentado no Tribunal do Distrito Oeste de Seul, busca redistribuir a propriedade de acordo com o padrão legal.

"Não podemos aceitar que nossos direitos, protegidos pela constituição e pela lei, sejam desconsiderados apenas porque somos mulheres", disseram as mulheres em um aviso anexado ao processo.

A Yulchon LLC, um escritório de advocacia que representa Kwang-mo, afirmou em comunicado que a herança é "uma questão legalmente resolvida" que foi resolvida há quatro anos após extensas negociações e que houve cerca de 10 rodadas de consultas e várias revisões desde a morte do presidente. Também observou que Kim havia assinado um documento concordando que Kwang-mo deveria receber as ações da LG e os ativos relacionados ao controle da empresa.

Em 2017, Bon-moo tinha 72 anos e ainda parecia saudável. Ele foi ao médico porque seu rosto parecia levemente desequilibrado e foi diagnosticado com glioblastoma, uma forma agressiva de câncer cerebral.

A cirurgia cerebral de Bon-moo em abril de 2017 correu bem, mas após uma segunda operação em dezembro, ele sofreu uma convulsão que o deixou incapaz de falar. Ele morreu em maio de 2018.

Sua morte levantou os primeiros sinais da batalha pela sucessão. Durante sua doença, a empresa estava sob administração de um de seus outros irmãos, Koo Bon-joon. Koo Kwang-mo, que tinha 40 anos na época, havia sido executivo da LG por uma década, mas tinha pouca experiência em gestão.

Na confusão dos procedimentos fúnebres, afirmam sua esposa e filhas, o pai biológico de Kwang-mo e os funcionários da LG começaram a buscar o controle.

Sem notificá-las, afirmam as mulheres, o pai biológico de Kwang-mo e os funcionários da LG contrataram um chaveiro para ajudá-los a abrir os cofres do ex-presidente no escritório da empresa e em uma casa de férias.

Então, Ha, que havia sido assistente de Bon-moo, e outro funcionário foram à mansão da família em Seul e disseram a eles que o senhor Koo havia deixado um testamento, de acordo com as mulheres em entrevistas ao The New York Times. Segundo elas, os funcionários disseram que os desejos dele eram que todas as suas ações e a presidência fossem para seu filho adotivo, de acordo com a tradição familiar desde a fundação da LG. Ha negou em depoimento no tribunal que tenha dito à família que havia um testamento.

"A pessoa em quem meu pai mais confiava e supostamente sabia de tudo veio até nós e disse que havia um testamento, e com base nisso, tudo iria para Kwang-mo", disse Koo Yeon-kyung, a filha mais velha, de 45 anos, em uma entrevista.

Kim, de 71 anos, disse que lhe disseram que ela precisava abrir mão de herdar qualquer uma das ações de seu marido para garantir a sucessão de Kwang-mo e evitar qualquer desafio de seu irmão falecido, Bon-joon. Ela disse que concordou, mas questionou Ha sobre se Bon-moo realmente não queria que suas filhas recebessem nenhuma ação. Ela disse que Kwang-mo concordou em dar aproximadamente um quinto das ações de Bon-moo, no valor de cerca de US$ 270 milhões pelos preços atuais das ações, para suas duas irmãs.

As mulheres disseram que lhes disseram que receberiam o dinheiro do ex-presidente, outros investimentos e a casa da família em Seul, e que Kwang-mo pagaria centenas de milhões de dólares em imposto de herança. A Coreia do Sul cobra um imposto de pelo menos 50% sobre ativos herdados acima de US$ 2,3 milhões.

As mulheres disseram que continuaram vivendo suas vidas normalmente. Yeon-kyung disse que se lembrou dos desejos de seu pai de que ela se envolvesse na administração das fundações de caridade da LG e começou a trabalhar em uma delas como conselheira em 2021.

Por volta dessa época, Yeon-kyung disse que sentiu algo errado quando solicitou um cartão de crédito de loja para obter um desconto em um presente para um amigo, mas foi rejeitada porque tinha muitos empréstimos. Ela disse que isso foi uma surpresa para ela.

Ao perceber o quanto ela, sua irmã e sua mãe sabiam pouco sobre suas próprias finanças, ela começou a ir de banco em banco para obter extratos de anos. Houve grandes pagamentos de imposto de herança e empréstimos contra suas ações da LG que não condiziam com sua compreensão de que apenas Kwang-mo arcaria com o imposto.

À medida que as mulheres juntavam as peças sobre o estado de suas finanças, elas disseram que perceberam que Kwang-mo também havia recebido mais dinheiro e ativos de investimento do que elas pensavam ter concordado.

Yeon-kyung disse que ela e sua mãe começaram a gravar secretamente conversas com Kwang-mo e Ha em 2022. Ao longo do ano, as trocas se tornaram tensas e, às vezes, emocionais, de acordo com trechos de transcrições, que as autoras citaram como evidência de que foram enganadas pelos homens que agora comandam a LG.

Em uma gravação de novembro de 2022, Kim reclamou com Kwang-mo que elas eram tratadas pela equipe financeira como se pudessem ser ignoradas por serem mulheres.

"Todo esse tempo passou, e agora que olhamos para isso, tantas coisas foram feitas sem nosso conhecimento", disse ela, de acordo com uma transcrição.

"O 'nosso' que você menciona não me inclui, certo?" Kwang-mo perguntou em resposta.

Kwang-mo enviou uma carta à sua mãe em janeiro esclarecendo os saques inexplicados de suas contas. Ele disse que, sem que ele soubesse, "os funcionários" estavam com falta de fundos para pagar o imposto de herança em seu nome, então eles pagaram em nome dela usando seus ativos, mas que eles planejavam pagar de volta a ela. Ainda assim, ele pediu a ela que não reivindicasse seus direitos de herança.

"Se os mais velhos reivindicassem seus direitos sob a lei de herança, o controle da administração da LG não teria sido passado para a 4ª geração como está agora", ele escreveu na carta.

Um mês depois, as mulheres entraram com um processo.