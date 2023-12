Shoppings, bancos e correios: saiba o que abre e o que fecha no Ano-Novo

Campinas (SP) | UOL

O feriado de Ano-Novo, celebrado nesta segunda-feira (1°), muda o funcionamento de muitos estabelecimentos, além do atendimento ao público em repartições públicas.

Bancos ficarão fechados nesta segunda-feira; saiba como pagar as contas - Gabriel Cabral/Folhapress

Veja abaixo como ficará o serviço nos bancos, agências do INSS, Correios, bancos e outros

Bancos

Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), os bancos não vão abrir no dia 29 de dezembro e 1° de janeiro. As áreas onde ficam os caixas eletrônicos vão funcionar normalmente, assim como os aplicativos e internet banking. Contas com vencimento nessas datas podem ser pagos dia 2 de janeiro.

Correios

Os Correios informam que não haverá atendimento nas agências. Os canais disponíveis são a seção "Fale Conosco" do site, o atendimento automatizado pelos telefones 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100, além do chat. A reabertura acontece na terça-feira (2).

Bolsa de Valores

A B3 não vai ter negociações na sexta-feira (29), e não vai abrir na segunda-feira (1°). As negociações serão retomadas na terça-feira.

INSS

As agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) vão ficar fechadas nesta segunda-feira. O telefone 135 estará disponível apenas para serviços automatizados. Não haverá atendentes. As atividades serão retomadas na terça-feira, normalmente.

Lotéricas

Segundo a Caixa Econômica Federal, os donos das lotéricas podem escolher se abrem ou não. Aí depende de cada empresário, mas, em geral, costumam ficar fechadas no dia 1. Na terça-feira, todas devem funcionar normalmente.

Shoppings

As lojas não abrem, mas os estabelecimentos que ficam na praça de alimentação e áreas de lazer podem abrir, caso seja o desejo dos proprietários.

Postos de combustíveis

A ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) afirma que os postos de combustíveis são obrigados a funcionar de segunda a sábado das 6h às 20h, inclusive em feriados.