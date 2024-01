Fed mantém taxa de juros nos EUA entre 5,25% e 5,5% na primeira reunião do ano

Washington

O Fed (banco central americano) manteve os juros inalterados nesta quarta-feira (31), mas deu um grande passo em direção à redução das taxas nos próximos meses em um comunicado que amenizou as preocupações com a inflação, considerando outros riscos para a economia, e retirou uma referência antiga a possíveis aumentos adicionais nos custos de empréstimos.

O comunicado mais recente do banco central dos EUA não deu indícios de que um corte de juros seja iminente e, na verdade, afirmou que o Comitê Federal de Mercado Acionário (Fomc, na sigla em inglês), responsável pela definição da política monetária, "não espera que seja apropriado reduzir a faixa-alvo até que tenha ganhado maior confiança de que a inflação está se movendo de forma sustentável em direção a 2%", a meta de inflação do Fed.

Jerome Powell, presidente do Fed, concede entrevista coletiva em Washington - Kevin Lamarque/Reuters

"A inflação diminuiu ao longo do último ano, mas permanece elevada", disse o Fed no comunicado após uma reunião de dois dias. Reafirmou ainda que os funcionários "permanecem altamente atentos aos riscos da inflação".

O tom deve ser um golpe para os investidores que esperavam cortes nas taxas a partir de março.

O Fed, porém, reconheceu as preocupações em relação ao lado do emprego de sua missão e abriu a porta para a redução da taxa de política se a inflação, como esperado, continuar caindo nos próximos meses.

Os riscos para atingir tanto as metas de emprego quanto de inflação "estão se equilibrando melhor", disse o Fed, encerrando aproximadamente dois anos em que a inclinação do banco central era aumentar as taxas e os riscos eram vistos como inclinados para aqueles representados pelo aumento dos preços.

"Ao considerar quaisquer ajustes na faixa-alvo para a taxa de fundos federais, o Comitê avaliará cuidadosamente os dados recebidos, a perspectiva em evolução e o equilíbrio dos riscos", disse o Fomc.

O comunicado anterior do Fed, emitido em 13 de dezembro, havia estabelecido as condições sob as quais consideraria "qualquer aperto adicional na política", uma linguagem que excluía qualquer consideração de cortes nas taxas.

SEM ORIENTAÇÃO PARA INVESTIDORES

O comunicado mais recente, que manteve a taxa de juros de referência do Fed na faixa de 5,25% a 5,50%, foi aprovado por unanimidade. O presidente do Fed, Jerome Powell, realizará uma coletiva de imprensa às 14h30 (horário do leste dos EUA) para explicar a decisão de política e a perspectiva econômica.

Embora o comunicado não tenha indicado o momento e o ritmo dos futuros cortes nas taxas para investidores e o público, ele marcou a taxa de política atual como o pico de um ciclo agressivo de aperto monetário que começou em março de 2022, quando as pressões de preços estavam aumentando. A inflação atingiu o pico alguns meses depois, no nível mais alto em 40 anos.

A inflação tem se mantido abaixo da meta do Fed em uma base de sete meses, enquanto o crescimento econômico dos EUA e o mercado de trabalho permaneceram em grande parte intactos.

A atividade econômica "tem se expandido em um ritmo sólido", disse o Fed na quarta-feira. Os ganhos de emprego "permanecem fortes e a taxa de desemprego permanece baixa".

Os funcionários do Fed não divulgaram novas projeções econômicas em sua reunião desta semana. Na reunião de 12 a 13 de dezembro, os formuladores de políticas previam uma redução de 75 pontos-base na taxa de política ao longo deste ano, mas têm relutado em definir uma data de início até que haja mais dados mostrando que a inflação continuou sua trajetória de queda.