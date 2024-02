Mercedes vai produzir mais motores a combustão diante de menor procura por veículos elétricos

Stuttgart | Reuters

A Mercedes-Benz reduziu nesta quinta-feira (22) as expectativas sobre a demanda de veículos elétricos e disse que atualizará sua linha de motores a combustão até a próxima década, tornando-se a mais recente montadora a sinalizar um apetite mais lento do que o esperado por carros movidos a eletricidade.

A empresa agora espera que as vendas de veículos eletrificados, incluindo híbridos, representem até 50% do total até 2030, um grande retrocesso em relação à ambição anterior de se preparar para vendas totalmente elétricas até 2030, que estava condicionada a condições de mercado favoráveis.

Carro elétrico da Mercedes é exibido na CES 2024, feira anual de eletrônicos, em Las Vegas, nos EUA - Steve Marcus - 9.jan.14/Reuters

O presidente-executivo da montadora, Ola Kaellenius, advertiu, no final do ano passado, que a Europa provavelmente não estaria pronta até 2030 para uma linha totalmente elétrica, com vários estudos mostrando que os clientes estavam se retraindo por uma série de razões, incluindo a falta de infraestrutura de recarga e de modelos elétricos atraentes.

Kaellenius disse que a Mercedes-Benz quer que clientes e investidores saibam que a montadora está bem posicionada para continuar produzindo carros com motor a combustão e que está pronta para atualizar essa tecnologia até a próxima década.

Os planos atuais da fabricante para atualizações significam que "é quase como se tivéssemos uma nova linha em 2027 que nos levará até a década de 2030", disse Kaellenius.

As ações da montadora de luxo subiram 5,9% após a notícia, também apoiadas por um programa de recompra de ações de 3 bilhões de euros (R$ 16 bilhões) revelado na quarta (21).

Embora as montadoras e os fornecedores estejam apostando alto na demanda futura por veículos elétricos, o investimento em capacidade e desenvolvimento de tecnologia ultrapassou a demanda real, aumentando a pressão sobre as empresas para cortar custos.

O crescimento econômico mais lento, os gargalos da cadeia de suprimentos e as tensões comerciais envolvendo China, Estados Unidos e União Europeia também pesaram sobre as perspectivas da Mercedes-Benz para 2024, disse a montadora, prevendo retornos mais baixos sobre as vendas em sua divisão de carros e vans.

As vendas do primeiro trimestre provavelmente ficarão abaixo do nível do ano anterior, disse a empresa.

Espera-se que as vendas de veículos eletrificados, incluindo híbridos, permaneçam em aproximadamente entre 19% e 21% do total, disse a Mercedes-Benz, em linha com os relatórios do setor sobre o crescimento mais lento da demanda por veículos elétricos.

A montadora de carros de luxo relatou um retorno ajustado sobre as vendas em sua divisão de carros de 12,6% para 2023, em linha com sua previsão, já que a inflação e os custos relacionados à cadeia de suprimentos, bem como a escassez de componentes, afetaram seus lucros.

Para 2024, a empresa disse que esperava um retorno ajustado menor, de 10% a 12% para carros e de 12% a 14% para vans, abaixo dos 15,1% do ano passado.

A empresa aumentou seu preço médio em 2%, para 74,2 mil euros, e elevou os gastos com pesquisa e desenvolvimento de tecnologias futuras, como a plataforma MB.OS.

Os lucros do grupo antes de juros e impostos caíram para 19,7 bilhões de euros em relação aos 20,5 bilhões de euros do ano passado, apesar do aumento de 2% na receita.