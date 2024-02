Morre, aos 71, Antonio de Padua Rodrigues, referência no setor sucroenergético no país

Ribeirão Preto

Uma das principais referências do setor sucroenergético brasileiro, o administrador Antonio de Padua Rodrigues, 71, que participou de momentos cruciais para o setor, como o início do Proálcool, morreu neste sábado (10).

Padua, como conhecido no setor canavieiro, atuava na Unica (União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia) desde 1990 e foi, entre 2003 e 2022, diretor-técnico da entidade. Ele morreu após tratamento contra câncer.

Antonio de Padua Rodrigues, ex-diretor-técnico da Unica (União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia) - Divulgação

Padua ingressou no extinto IAA (Instituto do Açúcar e Álcool) em 1976 e participou dos primeiros anos da implementação do Proálcool —programa nascido em 1975 como alternativa à crise do petróleo de dois anos antes— e atuou no Programa Nacional de Melhoramento da Cana-de-Açúcar.

Antes de chegar à Unica, passou por associações como a Sociedade de Produtores de Açúcar e de Álcool, Orplana (Organização das Associações de Produtores de Cana-de-Açúcar do Brasil), Associação dos Usineiros e Associação das Indústrias do Açúcar e do Álcool.

Na Unica, teve como destaque a atuação que resultou na aprovação pelo Congresso da lei que permitiu misturar 22% de etanol anidro na gasolina –hoje o índice é de 27%. Foi também um dos idealizadores do Consecana (que contempla os preços nos diversos segmentos do setor), sistema então inédito de pagamento aos produtores de cana-de-açúcar, em 1999.

"Como uma das lideranças mais relevantes, Antonio de Padua Rodrigues ficará marcado na história como um dos responsáveis pelo desenvolvimento do setor sucroenergético brasileiro", informou a Unica, por meio de um comunicado.

A morte de Padua foi lamentada nas redes sociais por entidades ligadas ao setor, como a Udop (União Nacional da Bioenergia). O presidente da associação, Hugo Cagno Filho, classificou-o como um "grande ícone".

"Padua lutava havia alguns anos contra um câncer e pôde prolongar sua existência, com muita luta e vontade de viver, ao longo dos últimos meses. Com certeza ficará eternamente gravado em nossas vidas e nas nossas memórias", disse o presidente da Udop.

Roberto Perosa, secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, disse que a dedicação ao setor e legado na Unica "foram inestimáveis". "Perdi um grande amigo e mentor", afirmou.

O Ceise-BR (Centro Nacional das Indústrias do Setor Sucroenergético e Biocombustíveis) também publicou nota de pesar lamentando a perda do administrador.

"Hoje faleceu Antônio de Padua, um dos grandes especialistas do setor sucroenergético. Tive a honra de trabalhar com ele várias vezes quando era diretor geral do antigo Ícone (hoje Agroicone), sendo a Unica associação na qual ele foi diretor por muitos anos, uma das apoiadoras do instituto", afirmou André Nassar, presidente-executivo da Abiove (Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais).

Em novembro, Padua foi homenageado pela Udop em Araçatuba (SP) com o Troféu da Agroenergia, entregue a autoridades de "reconhecimento inigualável" no setor.

Antes, em outubro de 2022, já tinha recebido homenagem na 22ª Conferência Internacional Datagro, na capital paulista, pela atuação na cadeia sucroenergética.

O corpo de Padua será velado das 9h às 13h deste domingo (11) no Memorial Metropolitano de Piracicaba (a 160 km de São Paulo).

O enterro está marcado para ocorrer em sequência, no Cemitério Parque da Ressurreição, também em Piracicaba.