É falso que proposta do governo federal proíba Uber e iFood no Brasil

É falso que o presidente Lula (PT) tenha apresentado proposta para proibir aplicativos como Uber e iFood, conforme havia alegado o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) em 2022. Post viral que circula agora usa afirmação do parlamentar que, à época, disse que o petista, se eleito, acabaria com "empregos de motoboys no Uber, iFood e apps similares". Naquela ocasião, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) ordenou que a postagem fosse apagada por "veicular fatos gravemente descontextualizados e sabidamente inverídicos" que atingiriam a integridade do processo eleitoral.

O post verificado pelo Comprova traz à tona a decisão da Corte Eleitoral em 2022 para fazer uma ligação com uma proposta do governo federal apresentada em 2024 que pretende regulamentar o trabalho de motoristas de aplicativo, como Uber e 99. O projeto do Ministério do Trabalho e Emprego, contudo, não fala em "proibir" a atuação das empresas no Brasil. O texto, inclusive, foi elaborado juntamente às plataformas digitais.

No centro, o presidente Lula e o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, durante evento no Planalto sobre o projeto de lei - Pedro Ladeira - 4.mar.2024/Folhapress

Paralelamente, o STS (Supremo Tribunal Federal) julga se existe vínculo empregatício entre os motoristas de aplicativo e as plataformas digitais. Em deliberação unânime, os ministros reconheceram o caráter de repercussão geral da matéria e vão fazer um julgamento único sobre o tema, ainda sem data marcada. A futura decisão será válida para todos os casos semelhantes. Ao STF, a Uber argumenta que o reconhecimento de vínculo empregatício tem o potencial de inviabilizar a continuidade de sua atividade.

Falso, para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

Regulamentação

Em 4 de março, o governo federal anunciou um projeto de lei complementar para regulamentar o trabalho de motoristas de aplicativos. O documento ainda será encaminhado ao Congresso e, se aprovado, entrará em vigor 90 dias após a sanção.

De acordo com o Ministério do Trabalho, o projeto foi elaborado a partir de um Grupo de Trabalho Tripartite, criado em maio de 2023. A elaboração da proposta contou com representantes dos trabalhadores, das empresas e do governo federal, com acompanhamento da Organização Internacional do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho, entre outros.

O projeto prevê para os motoristas de aplicativo remuneração mínima, tempo de trabalho máximo por dia e contribuição previdenciária pelos trabalhadores e empresas. Os trabalhadores também serão representados por uma entidade sindical. Mesmo com as novas definições, não existirá vínculo empregatício.

A Uber e a Amobitec (Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia), que reúne empresas que prestam serviços tecnológicos relacionados à mobilidade de pessoas ou bens , avaliaram o projeto como positivo.

Citado no post verificado, o iFood não será afetado, uma vez que a proposta de regulamentação não engloba empresas de delivery.

