Azul investe R$ 3 bilhões em 13 aeronaves da Embraer que serão entregues neste ano

A Azul investiu R$ 3 bilhões em 13 novas aeronaves 195-E2 da Embraer que serão entregues ao longo dos próximos meses, até o fim do ano. Elas se somam aos 20 aviões que a companhia já possui da fabricante brasileira de aeronaves.

A novidade foi anunciada em evento na fábrica da Embraer em São José dos Campos (SP) nesta sexta-feira (26), com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Lula batizou a primeira aeronave das 13 que serão entregues, em cerimônia que também contou com ministros e os presidentes da Embraer e da Azul, Francisco Gomes Neto e John Rodgerson, respectivamente.

Além das 13 aeronaves encomendadas, a Azul tem outros 20 aviões produzidos pela Embraer - Divulgação/Azul

Durante a cerimônia, Rodgerson agradeceu os ministros de Lula, com destaque ao chefe da pasta de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Ele reconheceu o apoio de Costa Filho, mas também cutucou o político ao dizer que ele cobra muito da Azul.

O CEO da companhia aérea também falou dos desafios para o setor em meio às altas de preços dos combustíveis e do dólar. No ano passado, as passagens aéreas foram um dos itens do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) que mais inflacionaram.

O presidente da Embraer também discursou na cerimônia e anunciou o investimento de R$ 2 bilhões neste ano, o que gerará mais de 900 empregos nas fábricas da companhia no Brasil, segundo ele.

Também presente no evento, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), disse que é preciso desenvolver a aviação regional para que ela faça parte do dia a dia dos brasileiros, e destacou que o segmento possui alíquota diferencial na reforma tributária.

"Nós temos um país continental, que, para além das capitais e das grandes cidades, existe um enorme número de brasileiros que quer visitar suas famílias, que quer fazer turismo no interior ou no litoral distante das capitais. Se a gente não compreender que o Brasil precisa de mais serviços aéreos, nós vamos ficar para trás", afirmou o ministro.

As aquisições da Azul acontecem em meio à escassez de aeronaves no mundo, enquanto há uma crise de produção que afeta as entregas da Boeing e da Airbus. Companhias aéreas internacionais têm gastado bilhões de dólares para a manutenção de aviões e, assim, conseguir voando com modelos antigos.

O E2 da Embraer possui capacidade para 136 clientes e é a mais moderna aeronave fabricada no Brasil. O equipamento oferece uma economia de até 25% de emissões de gases de efeito estufa, segundo a empresa.

A Azul possui atualmente uma frota de 189 aeronaves, incluindo os da Embraer, além de modelos de grande capacidade, usados em rotas internacionais, e dos operados pela Azul Conecta. A idade média da frota atual é de 7,4 anos.