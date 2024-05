BYD confirma fábrica no México e se prepara para invadir mercado americano

Cidade do México

A BYD escolheu o México para apresentar sua picape média híbrida, que se chama Shark (tubarão, em inglês). É o primeiro lançamento de um modelo inédito da marca realizado fora da China, e há uma razão para isso.

Stella Li, CEO da BYD Américas, confirmou nesta terça (14) que a montadora terá uma fábrica mexicana. O principal objetivo é ingressar no mercado dos Estados Unidos. "Somos uma marca global", disse a executiva durante evento na Cidade do México.

O primeiro produto da futura fábrica será justamente a picape Shark, que também será vendida no Brasil. A importação da China terá início ainda em 2024.

O preço da picape no mercado mexicano começa em aproximadamente R$ 275 mil. A versão mais equipada custa o equivalente a R$ 295 mil.

Chinesa BYD apresenta picape média Shark em evento na Cidade do México. - Eduardo Sodré/Folhapress

Para os EUA, é o prenúncio da temida "invasão chinesa". Montadoras tradicionais como Ford e General Motors estão revisando sua estratégia para modelos 100% elétricos e retomando investimentos em veículos híbridos. A BYD tem produtos bem desenvolvidos em ambas as soluções.

O que os Estados Unidos conhecem hoje da marca chinesa se limita a alguns poucos modelos comerciais. No México, a montadora atua como importadora há um ano e meio.

Há, portanto, um vasto território a ser explorado, e a produção na América do Norte deve dificultar o estabelecimento de barreiras comerciais aos produtos originários da China.

Nesta terça, por exemplo, os EUA quadruplicaram as tarifas sobre importações de carros elétricos chineses, em esforço do governo de Joe Biden para proteger empregos no país antes das eleições, em novembro.

O Brasil também será beneficiado pela futura produção mexicana. O acordo comercial entre os países vai permitir a chegada da picape Shark sem a cobrança do Imposto de Importação, hoje fixado em 35%.

Para o mercado nacional, o desafio será convencer o público acostumado aos modelos a diesel a investir algo na faixa de R$ 300 mil em um utilitário movido a gasolina e eletricidade. Para isso, a BYD aposta em porte, equipamentos e potência.

A primeira picape produzida pela marca chinesa tem 5,46 metros de comprimento, sendo cerca de 10 cm maior que as concorrentes Toyota Hilux, Chevrolet S10 e Ford Ranger. A motorização híbrida oferece 430 cv.

O motor 1.5 turbo a gasolina é conciliado a outros dois, elétricos, instalados nos eixos. Segundo informações da montadora, a Shark vai do zero aos 100 km/h em 5,7 segundos, e tem autonomia para rodar 840 quilômetros. No modo puramente elétrico, é possível rodar 100 km, segundo a marca.

A caçamba tem capacidade para 1.450 litros, e a capacidade de carga é de 835 quilos (incluindo os ocupantes). É possível ainda rebocar um trailer que pese até 2.500 quilos.

A tração é integral, com modos de condução voltados para o uso na neve, na lama ou areia. O câmbio é automático, do tipo CVT.

O sistema híbrido é plug-in, o que permite recarregar a bateria na tomada. Há um plugue rápido do tipo CCS e outro caseiro, que pode ser conectado a tomadas convencionais por meio de um adaptador.

A tela giratória está presente, como em todos os modelos da BYD. Há funções como o karaokê, com microfones que são itens de série na picape.

O visual da Shark remete ao da picape grande Ford F-150, que é um dos modelos mais vendidos da categoria no mundo. É mais um sinal do interesse da marca chinesa em conquistar o mercado americano.

Uma logomarca gigante da BYD é exibida na dianteira, com letras em cinza fosco. Na traseira, uma barra de LEDs faz a ligação entre as lanternas, e outra barra iluminada se destaca na parte frontal.

São detalhes que chamam a atenção de dia e de noite, o que atende ao objetivo da marca: ser facilmente reconhecida por um público que ainda não teve contato com os carros chineses. No caso, o mercado dos EUA.

Alexandre Baldy, conselheiro da BYD no Brasil, afirma que há uma grande possibilidade de a picape Shark ser montada no Brasil.

O executivo afirma que a fábrica de Camaçari (BA) será a maior da América Latina, e por isso teria capacidade para fazer o utilitário. Essa fabricação nacional, contudo, dependerá da aceitação do modelo no mercado nacional.

O jornalista viajou a convite da BYD