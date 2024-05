Campari compra conhaque francês Courvoisier por 1 bilhão de euros

São Paulo

A Campari, empresa italiana de bebidas, anunciou, na última terça (30), a finalização da compra da marca francesa Courvoisier por 1,08 bilhão de euros, cerca de R$ 5,7 bilhões, a maior operação de sua história.

Os termos do acordo foram alcançados em fevereiro deste ano, com o grupo americano Beam Suntory, para adquirir 100% do capital da Beam Holding France, proprietária do conhaque de luxo.

A Campari tem forte presença no mercado francês. Nos últimos anos a empresa vem adquirindo diversas marcas de bebidas de diferentes tipos, como licor Grand Marnier, o rum Trois Rivières, entre outros.

Segundo o jornal Financial Times, a aquisição ocorre à medida que os principais produtores de conhaque relatam queda nas vendas pela desaceleração da demanda do consumidor.

Bob Kunze-Concewitz, CEO da Campari disse em entrevista ao jornal inglês na época do anúncio da aquisição que a desaceleração do consumo era temporária e via um cenário de otimismo no médio e longo prazo. Kunze-Concewitz ainda afirmou que a Courvoisier deverá representar 8% das vendas totais da empresa.

Esta é a sétima aquisição desde 2016 de uma marca de bebidas alcoólicas com sede na França pela Campari. O portfólio da marca italiana também inclui marcas como Skyy Vodka, Wild Turkey whiskey e Bulldog gin, bem como os aperitivos Campari e Aperol.

A Courvoisier foi fundada em 1828, por Félix Courvoisier, e virou a fornecedora oficial do imperador Napoleão 3º e das cortes reais da Europa.

