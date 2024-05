Carros elétricos no Brasil: Peugeot E-2008 teve vendas impulsionadas por promoções

São Paulo

O preço sugerido pela Peugeot para o E-2008 mudou com frequência ao longo de 2023. O SUV foi o escolhido pela marca como principal produto de sua estratégia de eletrificação no Brasil.

O modelo chegou a ser vendido por R$ 159.990 em dezembro, uma redução de R$ 100 mil. O carro passou por mudanças na Europa, mas o modelo reestilizado –e com autonomia maior– ainda não tem data de estreia no Brasil.

Elétrico, Peugeot e-2008 é oferecido na versão GT - Divulgação

Veja os resultados dos testes de desempenho e consumo feitos pela Folha em parceria com o IMT (Instituto Mauá de Tecnologia).

Peugeot e-2008 GT

Preço: R$ 259.990 (fevereiro/2024)

Motor: elétrico, dianteiro

Potência: 136 cv

Torque: 26,5 kgfm

Transmissão: câmbio de marcha única

Bateria: íon-lítio, 50 kWh

Pneus: 215/55 R18

Peso: 1.630 kg

Porta-malas: 434 litros

Comprimento: 4,3 m

Largura: 1,77 m

Altura: 1,55 m

Entre-eixos: 2,61 m

Aceleração (0 a 100 km/h, em segundos): 10,1

Retomada (80 km/h a 120 km/h, em segundos): 7,1

Consumo urbano (kW/100 km): 16

Consumo rodoviário (kW/100 km): 19,2

COMO SÃO FEITOS OS TESTES

Para aferir o desempenho dos carros, o Instituto Mauá de Tecnologia utiliza o V-Box, equipamento que usa sinal de GPS. Os testes de aceleração e retomada são feitos na pista da empresa ZF, em Limeira (interior de São Paulo).

A etapa que verifica o consumo na cidade tem 27 km. Para simular um percurso rodoviário a 90 km/h, os pilotos de teste dirigem por 31 km.

Ambos os trajetos ficam em São Caetano do Sul (ABC), onde está a sede do instituto. O consumo de modelos elétricos é medido por meio do carregador instalado no IMT. O teste calcula o gasto para rodar 100 km nos modos urbano e rodoviário.