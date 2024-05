China vai retaliar EUA e UE com investigação antidumping após aumento de tarifas

Pequim e Bruxelas | Financial Times

A China sinalizou que irá retaliar contra as barreiras comerciais introduzidas pelos Estados Unidos e pela União Europeia ao lançar uma investigação antidumping sobre importações de produtos químicos.

O Ministério do Comércio anunciou neste domingo (19) que está investigando as importações de copolímero de polioximetileno, um termoplástico amplamente utilizado nas indústrias automotiva e de eletroeletrônicos, provenientes da UE, dos EUA, do Japão e de Taiwan.

A ação de Pequim sugere que tomará medidas de retaliação contra as barreiras comerciais estrangeiras, mas a investigação restrita sobre produtos químicos também destaca os limites de sua capacidade de resposta, dadas os enormes superávits comerciais que mantém com os EUA e a UE.

Xinhua/Du Zixuan

A ação ocorreu após o governo Joe Biden ter imposto, nesta semana, uma série de tarifas sobre bens chineses, incluindo tecnologias de energia limpa e chips de computador. O mais marcante foi o quadruplicar os impostos sobre veículos elétricos para 100%, com o objetivo de impedir que empresas como BYD e Nio ganhem espaço na indústria automotiva dos EUA.

A Casa Branca disse que US$ 18 bilhões em bens em "setores estratégicos" seriam afetados pelo aumento das tarifas, alegando que isso daria às empresas americanas tempo para alcançar os rivais chineses em tecnologia de energia limpa.

Em resposta, a China prometeu tomar "medidas resolutas para defender seus direitos e interesses". A ação de retaliação segue um padrão estabelecido durante a presidência de Donald Trump, quando Washington impôs tarifas sobre uma ampla gama de importações chinesas e Pequim respondeu com ações direcionadas a uma gama mais estreita de bens.

A investigação de Pequim sobre as importações de produtos químicos terá a duração de um ano, mas poderá ser prorrogada por seis meses, informou o Ministério do Comércio.

A medida segue uma série de investigações da UE sobre subsídios do governo chinês para a fabricação.

Bruxelas iniciou uma apuração antidumping sobre veículos elétricos chineses em outubro, em meio a acusações de que Pequim estava apoiando a indústria com grandes subsídios estatais e inundando o mercado europeu com veículos elétricos baratos. A investigação determinará se as políticas de Pequim causaram "prejuízos econômicos" aos fabricantes europeus.

Prevê-se que os veículos elétricos fabricados na China representem 1/4 de todas as vendas de carros elétricos a bateria na UE este ano, acima dos 19,5% do ano passado, de acordo com análises do grupo de políticas Transport & Environment.

O anúncio de Pequim antecede o prazo de 4 de julho para a Comissão Europeia decidir se imporá tarifas provisórias ou cotas sobre veículos elétricos chineses.

A Comissão Europeia disse neste domingo que "estudará cuidadosamente o conteúdo" da investigação de Pequim sobre as importações de produtos químicos "antes de decidir sobre os próximos passos".

Em abril, a UE iniciou investigações sobre dois fabricantes chineses de painéis solares que acusou de se beneficiar de subsídios distorcendo o mercado. A indústria solar europeia culpa os rivais chineses por praticarem preços mais baixos, resultando em enormes prejuízos e no fechamento de várias fábricas em todo o continente.