Dólar em alta enfraquece moedas pelo mundo e coloca bancos centrais em dilema

Todas as principais moedas do mundo caíram em relação ao dólar dos EUA este ano, numa mudança ampla e com potencial para gerar consequências em toda a economia.

Dois terços das cerca de 150 moedas monitoradas pela Bloomberg enfraqueceram em relação ao dólar, cuja força recente decorre de uma mudança nas expectativas sobre quando e em quanto o Federal Reserve pode cortar sua taxa de juros, que está na máxima de 20 anos.

As altas taxas do Fed, em resposta à inflação persistente, significam que os ativos americanos oferecem melhores retornos do que grande parte dos outros países, e os investidores precisam de dólares para comprá-los.

Nos últimos meses, o dinheiro tem fluído para os Estados Unidos com uma força que está sendo sentida por autoridades de Bruxelas a Pequim, passando por Toronto e Tóquio.

O índice do dólar, uma forma comum de avaliar a força geral da moeda dos EUA em relação a uma cesta de seus principais parceiros comerciais, está flutuando em níveis vistos pela última vez no início dos anos 2000 (quando as taxas de juros dos EUA também estavam igualmente altas).

O iene está em uma baixa de 34 anos em relação ao dólar dos EUA. O euro e o dólar canadense estão enfraquecendo. O yuan chinês mostrou sinais notáveis de fraqueza, apesar da intenção declarada dos oficiais de estabilizá-lo.

"Nunca foi tão verdade que o Fed é o banco central do mundo", disse Jesse Rogers, economista da Moody's Analytics.

Quando o dólar se fortalece, os efeitos podem ser rápidos e de longo alcance.

O dólar está em quase 90% de todas as transações de câmbio. Uma moeda dos EUA mais forte intensifica a inflação no exterior, pois os países precisam trocar mais de suas próprias moedas pela mesma quantidade de bens denominados em dólares, que incluem importações dos Estados Unidos, bem como commodities negociadas globalmente, como petróleo, frequentemente precificado em dólares. Países que tomaram empréstimos em dólares também enfrentam contas de juros mais altas.

No entanto, pode haver benefícios para algumas empresas estrangeiras. Um dólar forte beneficia os exportadores que vendem para os Estados Unidos, já que os americanos podem comprar mais bens e serviços estrangeiros (incluindo férias mais baratas).

Isso coloca as empresas americanas que vendem no exterior em desvantagem, uma vez que seus produtos parecem mais caros, e poderia ampliar o déficit comercial dos EUA em um momento em que o presidente Joe Biden está promovendo mais indústria doméstica.

Exatamente como esses aspectos positivos e negativos se desenrolam depende do motivo pelo qual o dólar está mais forte, e isso depende do motivo pelo qual as taxas de juros dos EUA podem permanecer altas.

No início do ano, um crescimento inesperadamente forte nos EUA, que pode impulsionar a economia global, começou a superar as preocupações com a inflação persistente. Mas se as taxas dos EUA permanecerem altas porque a inflação é persistente mesmo com a desaceleração do crescimento econômico, então os efeitos podem ser mais "sinistros", disse Kamakshya Trivedi, analista do Goldman Sachs.

Nesse caso, as autoridades ficariam presas entre apoiar suas economias domésticas cortando as taxas ou apoiar sua moeda mantendo-as altas. "Estamos à beira disso", disse Trivedi.

Os efeitos do dólar forte foram sentidos de forma particularmente aguda na Ásia. Em meados de abril, os ministros das Finanças do Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos se reuniram em Washington e, entre outras coisas, prometeram "consultar de perto sobre os desenvolvimentos do mercado de câmbio".

A declaração pós-reunião deles também mencionou as "preocupações sérias do Japão e da República da Coreia sobre a recente forte depreciação do iene japonês e do won coreano".

O won coreano está no seu ponto mais fraco desde 2022, e o governador do banco central do país recentemente chamou os movimentos no mercado de câmbio de "excessivos".

O iene tem caído em relação ao dólar e na segunda-feira passou brevemente dos 160 ienes para o dólar pela primeira vez desde 1990. Em nítido contraste com o Fed nos Estados Unidos, o banco central do Japão começou a elevar as taxas de juros apenas este ano após décadas de dificuldades com baixo crescimento.

Para as autoridades japonesas, isso significa encontrar um equilíbrio delicado —aumentar as taxas, mas não em excesso de uma forma que possa sufocar o crescimento.

A consequência desse equilíbrio é uma moeda enfraquecida, já que as taxas permaneceram perto de zero. O risco é que, se o iene continuar a enfraquecer, investidores e consumidores podem perder a confiança na economia japonesa, transferindo mais de seu dinheiro para o exterior.

Um risco semelhante paira sobre a China, cuja economia tem sido afetada por uma crise imobiliária e gastos lentos em casa. O país, que busca manter sua moeda dentro de uma faixa estreita, relaxou recentemente sua postura e permitiu que o yuan enfraquecesse, uma demonstração da pressão exercida pelo dólar nos mercados financeiros e nas decisões de política de outros países.

"Um yuan mais fraco não é um sinal de força", disse Brad Setser, membro sênior do Conselho de Relações Exteriores e ex-economista do Departamento do Tesouro. "Isso levará a questionamentos sobre se a economia da China é tão forte quanto as pessoas pensavam."

Na Europa, as autoridades do Banco Central Europeu sinalizaram que poderiam cortar as taxas em sua próxima reunião, em junho. Mas mesmo com a melhora da inflação na zona do euro, há uma preocupação entre alguns de que, ao reduzir as taxas de juros antes do Fed, o BCE ampliaria a diferença nas taxas de juros entre a zona do euro e os Estados Unidos, enfraquecendo ainda mais o euro.

Gabriel Makhlouf, governador do banco central da Irlanda e um dos 26 membros do conselho de governadores do BCE, disse que ao definir a política, "não podemos ignorar o que está acontecendo nos EUA".

Outros formuladores de políticas estão enfrentando complicações semelhantes, com bancos centrais da Coreia do Sul e Tailândia também considerando reduzir as taxas de juros.

Por outro lado, o banco central da Indonésia aumentou inesperadamente as taxas na semana passada, em parte para apoiar a moeda depreciada do país, um sinal de como a força do dólar está repercutindo ao redor do mundo de maneiras diferentes. Algumas das moedas que mais caíram este ano, como as do Egito, Líbano e Nigéria, refletem desafios domésticos tornados ainda mais difíceis pela pressão exercida por um dólar mais forte.

"Estamos à beira de uma tempestade", disse Rogers.