EUA acusam Hyundai e mais 2 empresas de usar trabalho infantil

The New York Times

O Departamento do Trabalho dos EUA processou a Hyundai nesta quinta-feira (30) por uso de trabalho infantil no Alabama, responsabilizando a montadora pelo emprego de crianças em sua cadeia de suprimentos, incluindo uma menina de 13 anos que trabalhava até 60 horas por semana fabricando peças de carro.

Na ação, apresentada em um tribunal federal em Montgomery, o departamento afirmou que a Hyundai era responsável pelo emprego de crianças em uma fábrica da Smart Alabama em Luverne, que produz peças como painéis de carro que são enviados para uma fábrica da Hyundai em Montgomery. A ação também alegou que uma agência, Best Practice Service, recrutou as crianças para trabalhar na planta do fornecedor.

Hyundai Creta no salão do automóvel de Moscou, Rússia - Sergei Karpukhin 26.ago.16/REUTERS

Em comunicado, a Hyundai disse que o trabalho infantil "não está de acordo com os padrões e valores que nos impomos como empresa". Acrescentou que o Departamento do Trabalho usou "uma teoria legal sem precedentes que responsabilizaria injustamente a Hyundai pelas ações de seus fornecedores".

A Smart não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Representantes da Best Practice Service, que não está mais em operação, não puderam ser contatados para comentar.

De julho de 2021 a fevereiro de 2022, uma menina de 13 anos trabalhou na planta da Smart, onde foi recrutada para trabalhar pela Best Practice Service, afirmou a ação. A ação também alegou que outras duas crianças foram empregadas na planta.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

O Departamento do Trabalho disse que, por meio do emprego de crianças em seu fornecedor, a Hyundai estava violando a disposição de "bens quentes" da Lei de Normas Trabalhistas Justas, que impede o comércio interestadual de bens "produzidos em violação das disposições de salário mínimo, horas extras ou trabalho infantil" dessa lei.

"As empresas não podem escapar da responsabilidade culpando fornecedores ou empresas de recrutamento por violações de trabalho infantil quando, na verdade, também são empregadores", disse Seema Nanda, a principal advogada do Departamento do Trabalho, em comunicado na quinta-feira.

A ação ocorre após investigações da Reuters e do The New York Times documentarem o uso de trabalho infantil pelos fornecedores de empresas automobilísticas.

Placa de boas vindas da cidade de Luverne, nos Estados Unidos, ao lado da SMART Alabama, subsidiária da Hyundai - Joshua Schneyer -22.jul.22/REUTERS

Em 2022, a Reuters descobriu que a Smart Alabama havia utilizado trabalho infantil em suas instalações, e que a Kia, que faz parte do mesmo conglomerado sul-coreano que a Hyundai, também havia utilizado trabalho infantil no sul. Uma investigação de 2023 do Times encontrou crianças empregadas nos fornecedores da General Motors e da Ford Motor.

A Hyundai importa muitos de seus veículos da Coreia do Sul, mas fez grandes investimentos em fábricas no sul, gastando quase US$ 8 bilhões em uma fábrica de veículos elétricos na Geórgia. O sindicato United Auto Workers disse que espera organizar trabalhadores na fábrica da Hyundai em Montgomery.