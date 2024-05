EUA devem anunciar tarifa de 100% sobre elétricos chineses

Washington (Estados Unidos) | Financial Times

A administração Biden planeja aumentar as tarifas sobre as importações de veículos elétricos chineses de 25% para 100%, intensificando os esforços antes das eleições nos Estados Unidos para proteger a indústria americana.

A administração deve anunciar a medida, e outras tarifas sobre importações de energia limpa, na terça-feira (14), de acordo com pessoas familiarizadas com a situação.

Veículo elétrico da chinesa BYD; Biden planeja tarifar em 100% as importações de carros elétricos da China - Chalinee Thirasupa/REUTERS

O aumento acentuado nas tarifas ocorre em meio à crescente preocupação de que a China possa inundar o mercado dos EUA com veículos elétricos baratos, ameaçando a indústria automobilística americana. O presidente Joe Biden tomou várias medidas nos últimos meses para convencer os membros do sindicato em estados decisivos de que ele protegerá empregos.

A administração Biden tem revisado as tarifas que o então presidente Donald Trump impôs às importações da China como parte da guerra comercial que ele lançou em 2018. As novas tarifas de veículos elétricos serão anunciadas ao lado da conclusão da revisão, liderada pelo Representante de Comércio dos EUA.

Durante uma visita no mês passado à Pensilvânia - um estado decisivo nas eleições de novembro - Biden disse que queria que a agência triplicasse as tarifas sobre o aço e alumínio chinês. O USTR também abriu recentemente uma investigação sobre práticas injustas na indústria naval chinesa após uma petição do sindicato United Steelworkers.

Mas a decisão de aumentar as tarifas sobre veículos elétricos ocorre à medida que a administração fica particularmente preocupada que a China esteja avançando muito no setor industrial verde, incluindo na produção de painéis solares.

"A administração Biden está tentando se antecipar e garantir que a indústria automobilística dos EUA não sofra o mesmo destino que a indústria solar dos EUA, que foi praticamente dizimada por importações chinesas comercializadas de forma injusta", disse Wendy Cutler, ex-funcionária de comércio e vice-presidente do Instituto de Política da Sociedade Asiática.

Cutler disse que os fabricantes de carros chineses estavam preparados para absorver o custo das tarifas existentes na tentativa de "paralisar" seus concorrentes nos EUA, mas as tarifas mais altas tornariam isso muito mais difícil.

"Uma quadruplicação dessa taxa de tarifa, no entanto, protegeria mais efetivamente os fabricantes de automóveis dos EUA de veículos chineses comercializados de forma injusta antes que possam ganhar espaço no mercado dos EUA", disse Cutler.

A administração Biden investiu bilhões de dólares em subsídios para a produção de veículos elétricos e baterias nos EUA - um esforço para estimular investimentos em um setor de tecnologia limpa doméstico como parte de uma estratégia para reindustrializar o cinturão enferrujado, reduzir as emissões de carbono e quebrar a dependência das cadeias de suprimentos chinesas.

Em fevereiro, Biden também ordenou uma investigação sobre se os "veículos conectados" chineses - uma categoria crescente de veículos conectados à internet que inclui veículos elétricos - representavam um risco à segurança nacional dos EUA.

As tarifas são a mais recente ação da administração que mostra como Biden continua a impor custos à China ao mesmo tempo que Pequim e Washington buscam esforços para estabilizar as relações após uma cúpula entre o presidente dos EUA e o presidente chinês Xi Jinping no ano passado.

A notícia do aumento das tarifas foi relatada primeiro pela Bloomberg.