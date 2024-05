Filme sobre gestão de Paulo Guedes ganha anúncio em telão da Times Square; veja vídeo

Nova York

A promoção de um documentário que trata da gestão de Paulo Guedes à frente do então Ministério da Economia incluiu exibição em telão na Times Square, em Nova York, nesta segunda-feira (13).

Um flash de 15 segundos foi apresentado no painel que fica entre a rua 47 e a Sétima Avenida, no coração de Manhattan.

Intitulado "O Caminho da Prosperidade", o filme será lançado nesta terça-feira (14) como parte dos eventos da semana do Brasil em Nova York, numa sessão fechada para convidados.

Telão na Times Square exibe anúncio de documentário sobre gestão de Paulo Guedes no Ministério da Economia - Alexa Salomão/Folhapress

O filme é um trabalho do cineasta gaúcho Paulo Moura, autor dos dos livros "PT: Comunismo ou Social-democracia?" e "O gauchismo no marketing de Olívio Dutra" e também produtor e diretor do documentário "Impeachment: O Brasil nas ruas".

Professor de graduação e pós-graduação de ciência política da Ulbra (Universidade Luterana do Brasil), em Canoas (RS), de 1997 a 2016, ministrou as disciplinas Marketing Político e Pesquisa de Opinião Pública. Atualmente dirige a Ema Conteúdo, consultoria de marketing e comunicação digital responsável pelo filme, e edita o Canal Dextra by Paulo Moura no YouTube.