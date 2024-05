Hotéis triplicam preço em eventos do agro e geram onda de queixas

Lucas do Rio Verde (MT) e Ribeirão Preto

De um lado, produtores rurais e expositores ávidos por bons negócios em feiras agrícolas. De outro, hotéis que veem na realização de eventos do tipo a possibilidade de faturar mais do que em outros meses do ano. Resultado: leitos inflacionados e uma onda de insatisfação de hóspedes.

O fenômeno se repete em todas as cidades que abrigam as principais feiras agrícolas do país e não poderia ser diferente durante a Agrishow (Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação), em Ribeirão Preto (a 313 km de São Paulo).

Visitantes caminham por rua da Agrishow, em Ribeirão Preto, que prevê reunir cerca de 200 mil pessoas em cinco dias - Divulgação/Agrishow

Maior evento do gênero no país, a feira ribeirão-pretana estará aberta ao público até esta sexta-feira (3) e faz com que os preços de hospedagens, em geral, tripliquem na cidade. Mas há casos em que a inflação é superior a 1.000% em relação a diárias normais.

A supervalorização dos serviços nessas localidades, impulsionada pelos desempenhos positivos que o agronegócio tem registrado nos últimos anos, tem criado distorções que assustam visitantes e expositores.

Em um dos casos relatados à Folha, uma representante comercial que trabalhará na Agrishow desejava ficar na cidade entre segunda (29) e quarta (1º), mas não encontrou em sua busca hotéis com disponibilidade de vagas para o período.

"Até encontrei hotel que tinha vaga, mas exigia que eu comprasse o pacote para os cinco dias da feira, o que para mim não faz sentido", disse Patrícia Silva, que resolveu se hospedar em Araraquara, distante cerca de 90 km de Ribeirão Preto.

A reportagem pesquisou em sites de reservas de hospedagens e encontrou vagas em um estabelecimento que cobrava R$ 11.232 por quatro diárias na semana da Agrishow.

No mesmo hotel, para reservas exatamente iniciadas 30 dias depois, o preço total era de R$ 1.165.

A inflação do agro atinge também a rede hoteleira de cidades no entorno de Ribeirão Preto, que chegam a ficar lotadas por causa da Agrishow. Em Sertãozinho, distante apenas 20 km da feira agrícola, um hotel de rede oferecia hospedagem por R$ 2.000 a diária.

"É um absurdo total isso. O preço subir é normal, mas não nessa proporção", disse o produtor rural José Carlos Freitas.

Historicamente, o setor hoteleiro alega que a demanda cresce muito no período em relação à média dos outros meses do ano, o que naturalmente eleva os preços, e, além disso, é preciso contratar mão de obra extra para o Agrishow, o que faz subir as despesas dos hotéis.

A discórdia é antiga. Em 2011, período em que a Agrishow quase saiu de Ribeirão tendo os preços como um dos motivos, houve reunião num hotel da cidade para debater o "custo Ribeirão" durante a feira, que inflaciona também preços no setor gastronômico.

Apesar disso, os próprios expositores afirmaram que o efeito prático seria pequeno, já que as relações comerciais são estabelecidas por meio da oferta e da demanda —assim como ocorre com as máquinas agrícolas.

Segundo pesquisa da Secretaria de Turismo e Viagens do governo estadual, 57,83% dos visitantes da Agrishow em 2023 foram à feira um dia e não dormiram na cidade.

Entre os que se hospedam em Ribeirão, 53,2% ficaram em hotéis da cidade ou da região, seguidos por visitantes que se hospedaram em imóveis de amigos ou familiares (14,29%) e em imóveis alugados (12,32%).

CUSTOS ALTOS NO CENTRO-OESTE

Esse cenário também foi visto em outras feiras agrícolas desde o ano passado, como na Show Safra, em Lucas do Rio Verde (MT), e na Tecnoshow Comigo, em Rio Verde (GO).

Na primeira, a Folha se hospedou num hotel em Sorriso —distante 67 quilômetros—, já que não havia vagas em Lucas. O preço de balcão no dia da chegada era de R$ 799 em um apartamento para uma pessoa. No dia seguinte, o preço havia subido para R$ 1.499. Nesta semana, o hotel oferece o mesmo apartamento por R$ 300.

Visitantes da Show Safra, em Lucas do Rio Verde (MT), percorrem rua coberta por proteção devido ao forte calor no estado - Marcelo Toledo/Folhapress

Já na feira de Rio Verde, em abril do ano passado, a reportagem conversou com os produtores rurais Gustavo Estevão e Manoel Messias, ambos de Mato Grosso do Sul, que debatiam o custo da hospedagem em hotéis em Jataí (GO), onde encontraram um quarto para participarem da Tecnoshow, distante quase 100 quilômetros.

Inconformados com os quase R$ 800 cobrados por dia, entraram num aplicativo de pesquisa de preços em hotéis e viram que, se a hospedagem fosse um mês depois, o preço do mesmo quarto seria de R$ 201.

"Se cada um fizesse sua parte, ficaria menos traumático para todos. Quem vende insumos e maquinário também sofre com esses preços, e isso se reflete nos preços que os produtores pagam", disse Messias.

Na apresentação da Tecnoshow deste ano, o presidente da Comigo, Antônio Chavaglia, disse que Rio Verde estava completamente lotada e que a cidade "ainda é carente" em espaços para hospedagens.

Sobre o inflacionamento em Ribeirão Preto na Agrishow, o prefeito Duarte Nogueira (PSDB) disse que é uma ação que não só a prefeitura procura combater, mas também a Acirp (Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto).

"A Agrishow, junto com eventos como João Rock e Ribeirão Rodeo Music, são os principais eventos que a cidade tem, num curtíssimo espaço de tempo, uma presença excessiva de pessoas. A nossa rede hoteleira, apesar de ser bastante robusta, fica bastante saturada nesse período. E é claro que você tem, por parte de alguns setores, um pouco de abuso na questão dos preços."

Por isso, na avaliação do prefeito, em 2023, além da ocupação de 100% na rede hoteleira —cerca de 15 mil vagas—, hospedagens via aplicativos e em imóveis como chácaras também registraram lotação.

"E, na região, 80% de lotação. Vamos ver se neste ano o comportamento melhora em relação aos anteriores e a gente possa ter uma presença mais tranquila dos nossos visitantes na nossa rede de hospedagem."