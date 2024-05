Megainvestidor Ray Dalio alerta para perigo da dívida dos EUA a compradores de títulos

Nova York | Financial Times

Ray Dalio, o bilionário fundador do gigante do fundo de investimento de risco Bridgewater Associates, alertou que a crescente dívida do governo dos EUA deve ter efeitos sobre os títulos do Tesouro. Segundo ele, os investidores deveriam redirecionar montantes para mercados estrangeiros.

Em uma entrevista ao Financial Times, Dalio falou de suas preocupações com os EUA, que incluem o alto nível de endividamento, os riscos do que ele chama de "guerra civil" e de o país se envolver em outro conflito internacional, o que, ele alertou, poderia dissuadir investidores estrangeiros de comprar títulos dos EUA.

O fundador da casa de investimento Bridgewater, Ray Dalio, em conferência realizada em Nova York em 2021 - Brendan McDermid/Reuters

"Estou preocupado com os títulos do Tesouro por causa dos altos níveis de dívida, aprofundados pelas altas taxas de juros", disse ele.

"Também estou preocupado com a demanda enfraquecida para atender à oferta, especialmente de compradores internacionais preocupados com o quadro de dívida dos EUA e possíveis sanções", disse Dalio. Se os EUA impusessem sanções a mais países —após fazê-lo contra a Rússia após sua invasão da Ucrânia— isso poderia reduzir a demanda internacional por títulos do Tesouro, acrescentou.

As advertências de Dalio surgem em meio a crescente preocupação entre alguns comentaristas sobre a pilha de dívidas dos EUA. O Escritório de Orçamento do Congresso prevê que a dívida dos EUA em relação ao PIB ultrapassará seu recorde da Segunda Guerra Mundial de 106 por cento até o final da década e continuará aumentando, enquanto o diretor do órgão de controle alertou sobre um choque de mercado no estilo da ex-primeira ministra britânica Liz Truss se o déficit federal for ignorado.

O presidente do Federal Reserve, Jay Powell, disse "os EUA estão em um caminho fiscal insustentável" em relação à sua dívida em uma entrevista ao programa de notícias 60 Minutes no início deste ano.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Enquanto isso, os custos de empréstimos subiram este ano, com os rendimentos dos títulos do Tesouro de 10 anos subindo de 3,88 por cento para 4,35 por cento, à medida que os investidores reduzem drasticamente suas expectativas de cortes nas taxas de juros.

No entanto, alguns investidores acreditam que tais preocupações são exageradas. Eles argumentam que o grande volume de novas dívidas do Tesouro oferecidas este ano foi amplamente absorvido por investidores privados, com tamanhos de leilão maiores até agora tendo pouco efeito sobre os rendimentos.

Devido à dívida dos EUA e ao impacto potencial de conflitos adicionais, Dalio disse que os investidores deveriam considerar mover parte de seu dinheiro para fora do país.

Embora "as melhores ações dos Estados Unidos ainda sejam as melhores ações do mundo para o capitalismo e a inovação", os riscos enfrentados pelo país estavam aumentando e tornavam necessária a diversificação geográfica, disse ele.

"Países que ganham mais do que gastam e têm ótimos balanços, têm organização interna e são neutros nos conflitos geopolíticos são os atraentes [aos olhos do investidor]", acrescentou Dalio.

Ele identificou países como Índia, Cingapura, Indonésia, Malásia, Vietnã e alguns estados do Golfo como destinos potencialmente atraentes para investir. Ele acrescentou que o ouro também é um bom diversificador.

Dalio, 74, renunciou ao cargo de presidente da Bridgewater, sediada em Connecticut, que é o maior fundo de risco do mundo e administra US$ 112,5 bilhões em ativos, em 2021. Ele permanece como conselheiro dos três co-chefes de investimentos e é membro do conselho, enquanto sua pesquisa, apoiada por uma equipe na Bridgewater, é compartilhada com investidores.

Entre os riscos identificados por Dalio está o que ele acredita ser a crescente probabilidade de uma "guerra civil" nos EUA —cuja probabilidade ele coloca em algum lugar entre 35 a 40 por cento.

"Estamos agora à beira", disse ele. Mas ainda "não sabemos se vamos entrar em tempos muito mais turbulentos".

A guerra civil imaginada por Dalio não era necessariamente uma em que as pessoas "pegam armas e começam a atirar", embora exista risco para esse cenário, disse ele.

Em vez disso, ele a vê como uma aceleração da polarização política na política americana que ocorreu nas últimas décadas. Esta guerra civil seria uma em que "as pessoas se mudam para estados diferentes que estão mais alinhados com o que desejam e não seguem as decisões das autoridades federais de oposição".

Ele também acredita que a eleição presidencial dos EUA deste ano é a mais importante de sua vida e determinará se os riscos que ele vê —que também incluem mudanças climáticas e o impacto do uso mais generalizado da inteligência artificial— sairão de controle.

Esta eleição testará se "a democracia pode funcionar bem. Haverá uma aceitação das regras e uma capacidade de trabalhar bem sob essas regras?", ele disse.

"[O candidato republicano Donald] Trump seguirá políticas mais direitistas, nacionalistas, isolacionistas, protecionistas, não regulatórias —e políticas mais agressivas para combater inimigos interna e externamente, incluindo inimigos políticos. [O presidente Joe] Biden, e ainda mais o partido Democrata sem Biden, serão mais o oposto, embora eles também joguem duro politicamente", acrescentou.Dalio recusou apoiar um candidato, mas revelou que recentemente compareceu a um show de Taylor Swift.

"Vi como ela reuniu pessoas de todos os tipos —e muitas nacionalidades— juntas. Parecia que seria impossível lutar", explicou. "Digo isso em parte como uma piada, mas se ela concorresse à presidência e ouvisse ótimos conselheiros, eu consideraria apoiá-la."