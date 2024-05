Mudança climática já faz investidores de 'títulos de catástrofe' atualizar modelos

Bloomberg

Os modelos de risco que ajudaram a impulsionar uma das apostas mais lucrativas de 2023 estão sendo cada vez mais testados por choques climáticos menores causados pela mudança climática.

Títulos de catástrofe (cat bonds) e outros títulos ligados a seguros (ILS, na sigla em inglês), que impulsionaram a estratégia de fundos de hedge de maior retorno do ano passado, são construídos em cálculos que podem subestimar um novo tipo de risco decorrente de eventos de alta frequência, como incêndios florestais e tempestades, de acordo com investidores veteranos.

A Elementum Advisors, gestora de investimentos de US$ 3,6 bilhões especializada em títulos de catástrofe e outros produtos ILS, disse que teve que dedicar tempo e recursos consideráveis para aprimorar o modelo de incêndios florestais que licenciou há apenas alguns anos.

O modelo foi "baseado em tendências históricas e não no clima de hoje", disse Jake Weber, chefe de dados e análises da Elementum.

Incêndio florestal em Aguana, na Califórnia - David Swanson - 31.out.2023/AFP

Após analisar dados de quase 2 milhões de incêndios florestais nos EUA, a Elementum observou uma "frequência estatisticamente significativa de áreas que foram queimadas no norte da Califórnia" maior do que o indicado pelo modelo, disse Weber.

No final, a gestora conseguiu chegar a estimativas de incêndios florestais mais precisas, o que o ajudou a negociar taxas de juros mais altas em negociações.

Os títulos de catástrofe, agora um mercado de US$ 47 bilhões, foram concebidos para permitir que seguradoras transfiram o risco financeiro de desastres naturais raros, mas altamente destrutivos, para os mercados de capitais.

Os investidores têm acesso a retornos potencialmente enormes se uma catástrofe pré-definida não ocorrer, mas os títulos podem ser anulados se isso acontecer.

No ano passado, os títulos de catástrofe subiram 20% em valor, levando fundos hedge como a Fermat Capital Management a gerar seus melhores resultados.

Investidores menos especializados começaram a comprar títulos de catástrofe e os reguladores europeus estão até considerando permitir que investidores de varejo os detenham.

Enquanto isso, as seguradoras estão emitindo novos títulos de catástrofe a um "ritmo recorde", de acordo com Artemis, que pesquisa o mercado ILS.

Precificar o risco corretamente é o que importa para os investidores de títulos de catástrofe, e alguns deles são brilhantes nisso. Mas o exercício está ficando mais difícil.

Em vez de terremotos e furacões gigantes, as seguradoras estão cada vez mais afligidas por perdas cumulativas de eventos menores e mais frequentes. Essas chamadas perdas secundárias, incluindo incêndios florestais, enchentes e tempestades, estão sendo exacerbadas pelo aquecimento global.

No ano passado, o mais quente já registrado, as perdas secundárias representaram 86% das perdas globais de seguros, de acordo com a corretora de seguros Aon Plc.

Eventos de médio porte que causam de US$ 1 bilhão a US$ 5 bilhões em perdas são agora o tipo de desastre natural de crescimento mais rápido, diz a Swiss Re, a segunda maior resseguradora do mundo após a Munich Re.

Essa mudança é uma preocupação para os investidores de títulos de catástrofe. A Twelve Capital, que investe nos títulos, diz que os modelos básicos frequentemente subestimam as perdas de perigos secundários.

A Tenax Capital, outro investidor especializado em ILS, alerta sobre os crescentes riscos associados a perigos secundários que muitas vezes são agrupados em títulos de catástrofe de uma maneira que torna difícil estimar as implicações de risco.

"A desconexão entre as probabilidades de risco modeladas e os spreads de títulos, especialmente quando perigos secundários estão envolvidos, indica que os modelos têm espaço para melhorias", disse a Tenax em comunicado.

Aproximadamente 40% do mercado de títulos de catástrofe de hoje é composto por títulos que cobrem perdas agregadas, nos quais os investidores têm maior probabilidade de sentir as consequências dos perigos secundários, de acordo com a Artemis, que acompanha estratégias de seguros incomuns.

A Moody's Insurance Solutions, modelador de risco para a indústria de seguros, diz que comprar títulos de catástrofe hoje sem dedicar tempo sério para entender a dinâmica dos perigos secundários é uma má ideia.

"Encorajamos todos os nossos clientes a ter sua própria visão dos riscos, usando a melhor ciência possível", disse Ben Brookes, diretor administrativo de serviços de consultoria da Moody's Insurance Solutions.

Furacões têm ventos girando no sentido anti-horário ao redor de um olho central, e há décadas de dados registrados sobre velocidades do vento, temperaturas da superfície do mar e outras variáveis para auxiliar modelos estatísticos para tais perigos primários.

Mas incêndios florestais e tempestades tendem a ser amorfos, a afetar áreas geográficas maiores e a estar em constante mudança de forma. Isso significa que os modelos tradicionais não funcionarão para perigos secundários.

Weber diz que a Elementum está fazendo o melhor para compensar as lacunas nos modelos existentes.

Para tempestades maiores, por exemplo, "faremos nossa própria avaliação de risco, se virmos que as perdas de vento foram quantificadas, mas não o risco de enchentes", disse.

A Verisk Analytics, outro grande modelador de catástrofes, diz que sua oferta está melhorando. A empresa atualizou seu modelo para tempestades convectivas severas —uma forma de perigo secundário— em 2022.

A empresa utilizou técnicas de aprendizado de máquina para analisar duas décadas de dados de radar, "tornando-se uma de nossas atualizações mais intensivas", disse Adil Imani, diretor de ILS na Verisk Extreme Event Solutions. Ele disse que a Verisk agora sabe "cada ponto de cada evento ao longo de 20 anos".

O modelo revisado revela um cenário significativamente alterado de como o risco de tempestades está evoluindo.

De acordo com a Verisk, tempestades severas nos EUA estão agora afetando áreas um pouco ao sul e leste do que é conhecido como Tornado Alley, e a mudança climática parece pronta para alterar ainda mais essas dinâmicas.

Roger Grenier, vice-presidente sênior da prática de resiliência global da Verisk, diz que seus dados apontam para um aumento em tempestades severas.

"A longo prazo, esperamos ver um aumento de 10% nas condições favoráveis para a formação de tempestades", disse.

Essas informações ainda precisam ser combinadas com dados que capturam a densidade populacional, para que os modeladores possam determinar a probabilidade de uma tempestade forte afetar edifícios segurados.

Mas coisas como valores de propriedade, franquias de seguro e prêmios não são divulgados em detalhes granulares no documento de oferta de um típico título de catástrofe. Isso porque as seguradoras que emitem tais títulos querem proteger os dados de rivais.

Weber, da Elementum, disse que alguns modelos comerciais "são projetados mais para os clientes preencherem formulários" para reguladores, mas não são tão úteis para investidores desses tipos de títulos decidirem diariamente se devem comprar ou vender.

Os modeladores comerciais "não são os praticantes que assumem o risco de mercado", disse Weber. "Muitas vezes achamos seus modelos insuficientes."

Karen Clark, pioneira em modelagem de catástrofes e diretora executiva da Karen Clark & Co. em Boston, disse que claramente há uma necessidade de "técnicas de modelagem física mais avançadas", que precisam ser apoiadas por vastas quantidades de dados e poder computacional.

A empresa atualiza seus modelos a cada dois anos, em média, principalmente para considerar a mudança climática.

Os perigos secundários mais difíceis de modelar são as tempestades de inverno, como o congelamento de cinco dias que paralisou grandes partes da América do Norte em fevereiro de 2021, disse Clark. Para calcular o risco, os pesquisadores devem avaliar três "pegadas de intensidade de perigo", incluindo vento, neve e gelo, disse.

"Cada subperigo deve ser modelado separadamente para cada evento e, em seguida, as perdas combinadas adequadamente", disse Clark.

O desafio persistente será avaliar o impacto à frente com o aquecimento global. Depender de padrões históricos de perdas "é como dirigir um carro olhando pelo retrovisor", disse Maurizio Savina, que gerencia o desenvolvimento de modelos climáticos na Moody's Insurance Solutions. "O futuro não é como o passado."