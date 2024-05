Nobel de Economia, Paul Krugman diz que está 'confuso' sobre taxas de juros nos EUA

Bloomberg

O economista Paul Krugman, laureado com o Prêmio Nobel de Economia em 2008, disse que não está claro para onde os níveis de taxa de juros dos Estados Unidos estão indo a médio prazo, com argumentos a favor tanto de um retorno aos níveis pré-pandemia quanto de taxas mais altas por mais tempo.

"Em relação às taxas de juros, estou fanaticamente confuso", disse Krugman nesta terça-feira (21) no Wall Street Week, da Bloomberg Television, em relação a se as taxas de juros permanecerão acima dos níveis pré-Covid.

"Qualquer um que afirme saber com certeza qual é a resposta para isso está se iludindo."

O economista Paul Krugman - Zanone Fraissat - 16.set.2012/Folhapress

No início do mês, o Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, sinalizou que as taxas de juros devem permanecer mais altas por mais tempo devido à persistência da inflação. A instituição decidiu manter as taxas de juros entre 5,25% e 5,5%, o nível mais alto em 23 anos, em vigor desde meados de 2023.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA (treasuries) de dez anos estão atualmente em cerca de 4,4%, em comparação com menos de 2% antes da pandemia.

O Congressional Budget Office [CBO, Escritório de Orçamento do Congresso], não partidário, projetou essas taxas em cerca de 4% ao longo da próxima década no início deste ano.

Krugman, agora na City University of New York, disse que é possível que uma série de dinâmicas tenham "mudado o cenário" em comparação com o período pré-Covid.

Ele citou como fatores um aumento substancial da imigração e a política industrial do governo Biden, "que está induzindo a muitos investimentos em manufatura".

As empresas potencialmente também podem estar aumentando os gastos de capital graças a novas tecnologias, incluindo inteligência artificial, disse Krugman.

Mesmo assim, "talvez 2019 ainda seja o que deveria ser nosso ponto de referência, e vamos voltar a taxas de juros muito baixas", disse.

O Fed, por sua vez, aumentou ligeiramente sua previsão mediana da taxa de juros de referência a longo prazo para 2,6% em março. Outros economistas disseram que é mais provável pelo menos 4% devido a mudanças na economia e na trajetória fiscal.

Ajustada pela inflação, essa taxa —conhecida como R-Star— é vista pelos funcionários do Fed em 0,6% a longo prazo.

"O R-Star realmente aumentou" ou "isso é apenas uma fase transitória?", Krugman disse. "Eu poderia argumentar em qualquer caso."

Krugman também minimizou as preocupações sobre o nível da dívida pública federal dos EUA, que o CBO vê atingindo níveis sem precedentes nos próximos anos.

"Qual é o histórico de países que se endividam em sua própria moeda experimentando esse tipo de crise da dívida, uma greve de credores, algo assim?", Krugman disse.

"Quase não há exemplos disso", com a possível exceção da França em 1926, disse ele. Ele observou que o Japão tem tido "uma dívida enorme há décadas. Déficits enormes e persistentes. Ainda sem crise."

Ao mesmo tempo, ele disse que "há um problema" em relação aos programas federais de benefícios. "Se você consistentemente gasta muito mais dinheiro do que arrecada, isso não pode durar para sempre."

"Para lidar com isso em algum momento, você precisa começar a arrecadar mais receitas ou começar a cortar benefícios para os idosos", disse Krugman. "E parece que politicamente não somos capazes de fazer nenhuma dessas coisas."