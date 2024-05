O retorno de Mark Zuckerberg, reta final do Imposto de Renda e o que importa no mercado

São Paulo

O retorno de Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, não é mais uma figura mal vista entre a comunidade tech.



Na corrida pela inteligência artificial, o CEO da Meta é o único entre os grandes que defende manter aberto o código por trás da tecnologia.



Entenda. Conhecida como "open-source", a prática defende democratizar o acesso às ferramentas digitais e vai contra a tendência de maximizar lucros.

Ao lançar um serviço com código aberto, o desenvolvedor libera o acesso à infraestrutura para quem quiser se basear nela para criar seu próprio produto, com outras funções.



Defensores do "open-source" afirmam que ela impulsiona também a inovação.



↳ O sistema operacional Linux e a plataforma mobile Android são exemplos de aplicações de código aberto.

↳ Google e Open AI, grandes nomes à frente da inteligência artificial, vão na direção contrária, protegendo seu código, e alegam cautela.

Nas últimas semanas, ambas lançaram atualizações poderosas dos robôs Gemini e ChatGPT. Relembre aqui e aqui.

Popularização. O primeiro modelo de código aberto de IA da Meta, chamado LLaMA 2, foi lançado em 2023. Desde então, o software foi baixado ao menos 180 milhões de vezes.

↳ Uma versão mais recente e mais poderosa do modelo, o LLaMA 3, alcançou o topo da lista de mais baixados em tempo recorde.



Desenvolvedores têm criado milhares de programas próprios baseados na IA da Meta, como os que ajudam médicos a ler exames de raio-x.

O repórter Pedro Teixeira mostra como a cultura do código aberto no Brasil opôs usuários e big techs nos últimos anos. Vale conhecer os bastidores desta história aqui.

Renascimento da popularidade. O livre acesso ajuda a recuperação da imagem de Mark Zuckerberg, que coleciona inimizades no setor de tecnologia desde o início do Facebook, que completou 20 anos em 2024.

O movimento foi elogiado por outras empresas de tecnologia, desenvolvedores independentes e pela comunidade hacker.



↳ Houve quem dissesse que a liberação do acesso aos códigos foi a atuação mais importante da Meta em sua história no mercado digital.



Sim, mas… Investigações envolvendo a Meta e Zuckerberg ainda correm na justiça americana.

Vazamento de dados de usuários, acusações de promover vício entre menores de idade e contra a livre concorrência são algumas das acusações, o que levou a uma baixa na popularidade do criador e da criatura nos últimos anos.



Para aprofundar:



Facebook e Instagram fecham acesso a dados às vésperas das eleições



Big techs só querem ser reguladas como jornais e TVs quando convém

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, durante evento Meta Connect de 2023, na sede da empresa na Califórnia - Carlos Barria - 27.set.2023/Reuters

Prazo do IR chega ao fim, e agora?

O último dia para a entrega da declaração do Imposto de Renda chegou. Às 23h59 desta sexta-feira (31), a Receita Federal deixa de receber a documentação.



↳ Até esta quarta, o governo havia recebido 36 milhões de declarações —são esperadas 43 milhões.



Separo tudo o que você precisa saber sobre os próximos passos.

Está atrasado? Separei conteúdos importantes aqui embaixo.



Já enviou a declaração? Pode ir direto para o segundo tópico.

Para os atrasados ... Vale a pena fazer a declaração incompleta, com os dados que tiver em mãos (veja como aqui). A Receita permitirá fazer correções a partir da próxima semana.

Isso evita a aplicação de multa, que pode chegar a 20% do valor devido.

Vale lembrar que precisa declarar o Imposto de Renda quem recebeu rendimentos tributáveis de ao menos R$ 30.639,90 em 2023. Veja a lista completa.

Mais algumas dicas para a reta final:



↳ Fique atento a possíveis fraudes, em que golpistas se aproveitam da urgência das pessoas.



↳ Na pressa, o risco de erros durante o preenchimento também é alto. Saiba evitar os principais.



↳ Quem é marinheiro de primeira viagem têm alguns pontos a mais para prestar atenção.



↳ E ainda: o governo mudou as regras para a declaração de criptomoedas neste ano e há necessidade de declarar o imposto de renda de um ente que faleceu.

Para quem já declarou... Se enviou no começo do período de entrega, selecionou a opção PIX ou está entre os grupos prioritários, pode receber a restituição do imposto no primeiro lote, que será pago também nesta sexta-feira (31). Saiba como conferir.



↳ Aqui você pode ver todo o calendário e a lista de quem tem prioridade, alterada depois das chuvas no Rio de Grande do Sul.



↳ Se ficou de fora da primeira leva, veja se tem chances de entrar no próximo lote, em 30 de junho.



↳ Nem todas as pessoas têm direito à restituição do imposto. Há os contribuintes que precisam pagar. Neste ano, são cerca de 3,8 milhões. Veja como pagar.

Malha fina. Inconsistências nos dados declarados podem exigir uma retificação da declaração. Erros comuns acontecem principalmente por falta de atenção, mas as omissões de rendimentos também contam. Veja como saber se caiu na malha fina.



Dinheiro na conta. A soma das restituições da Receita Federal neste ano será de R$ 9,5 bilhões.

Quem quiser adiantar a sua pode verificar a possibilidade de adiantamento com os bancos, que, no entanto, cobram juros. Mesmo com custos menores que linhas tradicionais de empréstimo, é necessário se planejar.

Troca na presidência da Enel SP

A Enel SP tem agora um novo presidente. Max Xavier Lins pediu a renúncia do cargo e será substituído por Guilherme Gomes Lencastre.



↳ A concessionária de energia elétrica atende a capital e a região metropolitana de São Paulo.



Relembre. Xavier Lins vinha sob pressão desde novembro de 2023, quando, após um temporal, 2,1 milhões de clientes ficaram sem energia por dias.

Mas… A Enel SP não diz por quais motivos ele deixou o cargo. Lins seguirá na empresa.



Repercussões. Desde o apagão de novembro, uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) foi aberta na Câmara de Vereadores da capital.



Em âmbito federal, a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) multou a empresa em R$ 165 milhões. A agência deu início a um processo para apurar a possibilidade de extinção do contrato. Entenda aqui a responsabilidade da agência reguladora Aneel.

Movimentos organizados da sociedade civil também pedem rigor nas cobranças à qualidade do serviço da concessionária e colocam em discussão a necessidade do aterramento da fiação urbana.



↳ Em março, a pressão do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, sobre a concessionária levou a seguidas quedas na Bolsa de ações de diversas distribuidoras de energia. As quedas levaram a um recuo de R$ 5 bilhões em valor de mercado na época.



A Enel afirma que investirá R$ 18 bilhões no Brasil até 2026. O grupo também tem concessões no Ceará e no Rio. Do total, 80% serão para distribuição.

↳ Em São Paulo, serão R$ 6,2 bilhões para tornar a rede mais resistente.

Para ler

"Como a China escapou da terapia de choque"; editora Boitempo, 472 páginas

Muito antes de Shein, AliExpress e Xiaomi, a China era uma imensa área rural, que se industrializou com um modelo próprio, sem passar por um "choque", comum nos países que deixavam o sistema comunista pós-guerra fria.



O livro da economista e professora alemã Isabella M. Weber é referência para entender o sucesso da economia da China, por que seus produtos são tão baratos e os desafios que o país enfrenta.



Leia a resenha dele na Folha aqui.