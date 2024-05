Pedágio sem parada chegará ao noroeste paulista no 2° semestre, diz EcoRodovias

São Paulo

A EcoRodovias vai aderir ao sistema de pedágios no modelo conhecido como "free flow" (fluxo livre) em um trecho concedido para a EcoNoroeste, em São Paulo, a partir do segundo semestre deste ano. A concessionária antecipou o início da operação da tecnologia, que estava prevista para ser adotada somente em 2025.

De acordo com a companhia, os pórticos (estrutura que faz o registro do veículo) do sistema "free flow" já estão sendo instalados em um trecho do noroeste paulista da SP-333 (rodovias Carlos Tonani, Nemésio Cadetti e Laurentino Mascar).

Rodovia Carlos Tonani (SP-333) em 2014 - Márcia Ribeiro - 31.mar.14/Folhapress

No novo modelo, a cobrança é feita pelos pórticos, que substituem as praças de pedágio e são equipados com tecnologia para identificar os veículos.

Procurada pela reportagem, a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) disse que as praças serão instaladas em Itápolis, no km 179, sentido leste, e em Jaboticabal, no km 110, sentido oeste.

A agência explica que, para usuários que tiverem TAGs ativas (adesivos instalados nos para-brisas dos veículos), a cobrança será automática. Os demais motoristas deverão pagar a passagem em até 15 dias por meio de canais que serão disponibilizados pela concessionária.

Por meio da unidade Ecopistas, a EcoRodovias já havia implantado o modelo de pedágio na rodovia Ayrton Senna (SP-070) em 2022. No entanto, não são cobradas tarifas aos motoristas por se tratar de um projeto piloto.

Em nota à imprensa, o diretor de tecnologia da EcoRodovias, Afrânio Spolador, disse que, com o projeto teste durante os últimos dois anos, a companhia aperfeiçoou a infraestrutura e os equipamentos utilizados no sistema e otimizou o software –com aprimoramento do algoritmo de classificação dos veículos que passam pelos pórticos.

A EcoNoroeste diz que, além da instalação do free flow nas rodovias, também irá implantar cobertura de sinal 4G, aplicativo de SOS para acionamento de socorro e câmeras com sistema de detecção automática de incidentes na via.