PIS/Pasep de maio começa a ser pago nesta quarta-feira (15); veja calendário e quem recebe

São Paulo

A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil pagam, nesta quarta-feira (15), o abono salarial do PIS/Pasep aos trabalhadores nascidos em maio e junho em todo o país.

No Rio Grande do Sul, os valores do abono serão antecipados a todos os que têm direito ao beneficio e mora em uma das cidades em estado de calamidade pública atingidas pelas chuvas, independentemente do mês de nascimento.

Além dos nascidos em maio e junho, haverá pagamento para quem faz aniversário nos meses de julho a dezembro.

Governo começa a pagar abono salarial do PIS/Pasep; moradores do Sul terão valores antecipados

Segundo a Caixa, o PIS será pago a 4,4 milhões de trabalhadores, somando um total de R$ 4,45 bilhões liberados em todo o Brasil, destinado aos que nasceram em maio a junho.

No Rio Grande do Sul, 702 mil trabalhadores afetados pelas enchentes, que fazem aniversário de julho a dezembro receberão o benefício antecipado, somando R$ 726 milhões liberados.

O valor do abono salarial vai de R$ 118 a R$ 1.412, de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano-base de 2022, referência para o pagamento do abono em 2024. O PIS é pago pela Caixa a trabalhadores da iniciativa privada e o Pasep é liberado pelo Banco do Brasil a servidores.

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o aumento do salário mínimo trouxe ganhos reais aos trabalhadores com direito ao abono salarial, refletindo em acréscimo de até R$ 92.

Quem não retirar o dinheiro poderá solicitar os valores até o dia 27 de dezembro deste ano

VEJA O CALENDÁRIO DO PIS/PASEP EM 2024

Nascidos em Recebem no dia Maio 15 de maio Junho 15 de maio Julho 17 de junho Agosto 17 de junho Setembro 15 de julho Outubro 15 de julho Novembro 15 de agosto Dezembro 15 de agosto

VEJA O CALENDÁRIO DO PIS/PASEP para moradores do RS

Nascidos em Recebem no dia Maio 15 de maio Junho 15 de maio Julho 15 de maio Agosto 15 de maio Setembro 15 de maio Outubro 15 de maio Novembro 15 de maio Dezembro 15 de maio

Quem tem direito?

Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2022, ano-base do pagamento, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos.

Também é necessário que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na Rais (Relação Anual de Informações Sociais). As pessoas que trabalham no setor público possuem inscrição Pasep e recebem o benefício no Banco do Brasil.

COMO É FEITO O PAGAMENTO DO PIS?

O pagamento do PIS (Programa de Integração Social) é feito pela Caixa a trabalhadores da iniciativa privada que têm carteira assinada. O dinheiro é liberado automaticamente para quem é cliente do banco, conforme o mês de aniversário do trabalhador.

Os valores do abono salarial variam de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o ano-base, que é 2022.

Os trabalhadores que possuem conta corrente ou poupança na Caixa terão crédito automático. Os demais beneficiários receberão na poupança social digital movimentada pelo Caixa Tem.

No Caixa Tem, é possível pagar contas, fazer transferências, pagar na maquininha e realizar compras com o cartão de débito virtual.

COMO É FEITO O PAGAMENTO DO PASEP?

Já o Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) é pago pelo Banco do Brasil a servidores que trabalharam no ano-base de 2022. A liberação dos valores ocorre conforme o número final de inscrição do servidor público.

O calendário vai de fevereiro a agosto, com data-limite para o saque em 27 de dezembro. Clientes do Banco do Brasil recebem direto na conta. Os demais devem procurar uma agência bancária para sacar o dinheiro.

COMO FAZER A CONSULTA PARA SABER SE VAI RECEBER O ABONO?

A consulta é feita por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou no Portal Gov.br.

Aplicativo Carteira de Trabalho Digital

Está disponível nas lojas Play Store (Android) e App Store (iOS). O desenvolvedor do aplicativo oficial é o Serviços e Informações do Brasil.

VEJA ABAIXO O PASSO A PASSO:

entre em "Cadastrar" e preencha o nome completo, CPF, celular e email. Marque a captcha "Não sou um robô

leia e aceite os termos de uso e a política de privacidade. Clique em "Continuar"

em seguida, o programa faz cinco perguntas sobre sua vida pessoal ou profissional

valide o cadastro no link enviado para o email e digite o código de verificação mandado por SMS para o celular cadastrado

é preciso ter conta no Gov.br. Se você não tem, clique aqui para saber como fazer. Informe CPF e senha

no menu, vá em "Benefícios", selecione "Abono salarial" e em seguida selecione o ano-base e veja se você receberá ou não o benefício

