Poucos carros elétricos chineses são vendidos nos EUA, mas indústria teme tomada de assalto

Michigan | The New York Times

As novas tarifas do governo Biden sobre veículos elétricos chineses não terão um impacto imediato nos consumidores americanos ou no mercado de carros porque muito poucos desses carros são vendidos nos Estados Unidos.

A decisão reflete, porém, uma profunda preocupação dentro da indústria automobilística americana, que tem ficado cada vez mais preocupada com a capacidade da China de produzir veículos elétricos baratos. Os fabricantes de automóveis americanos receberam bem a decisão do governo Biden na terça-feira (14) de impor uma tarifa de 100% sobre veículos elétricos da China, dizendo que esses veículos prejudicariam bilhões de dólares de investimento em fábricas de veículos elétricos e baterias nos Estados Unidos.

"O anúncio de hoje é uma resposta necessária para combater as práticas comerciais injustas do governo chinês que ameaçam o futuro de nossa indústria automobilística", disse o senador democrata Gary Peters, de Michigan, em um comunicado. "Isso ajudará a equilibrar o jogo, manter nossa indústria automobilística competitiva e apoiar empregos sindicais bem remunerados aqui em casa."

Carro elétrico da BYD circula pelas ruas de Pequim, na China - Tingshu Wang/Reuters

Na terça-feira, o presidente Joe Biden anunciou uma série de novas e aumentadas tarifas sobre certos bens fabricados na China, incluindo uma taxa de 25% sobre aço e alumínio e tarifas de 50% sobre semicondutores e painéis solares. A tarifa sobre veículos elétricos fabricados na China foi quadruplicada —de 25% para 100%. As baterias de íon de lítio chinesas para carros elétricos agora enfrentarão uma tarifa de 25%, acima dos 7,5%.

Os Estados Unidos importam apenas algumas marcas —elétricas ou a gasolina— da China. Uma delas é o Polestar 2, um veículo elétrico fabricado na China por uma montadora sueca na qual a empresa chinesa Zhejiang Geely tem participação majoritária. Em um comunicado, a Polestar disse que estava avaliando o impacto do anúncio de Biden.

"Acreditamos que o livre comércio é essencial para acelerar a transição para uma mobilidade mais sustentável por meio do aumento da adoção de veículos elétricos", disse a empresa.

No primeiro trimestre deste ano, a Polestar vendeu apenas 2.200 veículos nos Estados Unidos. Ainda este ano, no entanto, está programado para começar a produzir um novo modelo, o Polestar 3, em uma fábrica na Carolina do Sul operada pela Volvo Cars, que pertence à Geely.

A Volvo vende nos Estados Unidos um sedã híbrido plug-in fabricado na China, o S90 Recharge, e planeja começar a importar um novo SUV pequeno, o EX30, para os Estados Unidos da China este ano. O carro deverá custar a partir de US$ 35 mil (R$ 180 mil), tornando-se um dos modelos movidos a bateria mais acessíveis disponíveis no país. O modelo rapidamente se tornou o veículo mais vendido da Volvo na Europa.

A Volvo disse na terça-feira que estava avaliando o impacto potencial das novas tarifas de Biden em seus planos.

Os modelos de combustão interna fabricados na China e vendidos nos EUA incluem o SUV Buick Envision fabricado pela General Motors e o Lincoln Nautilus da Ford Motors. Eles não são afetados pelas tarifas.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Tesla, GM, Ford, Volkswagen, Hyundai e várias outras montadoras investiram dezenas de bilhões de dólares em fábricas de baterias e veículos elétricos nos Estados Unidos. Mas, com exceção da Tesla, as montadoras nos Estados Unidos, Europa e Japão estão atrás das empresas chinesas em escala, produção de matérias-primas e tecnologias-chave.

Alguns representantes da indústria automobilística dos EUA disseram que o apoio do governo chinês às suas montadoras deixou as fábricas com capacidade para produzir muito mais carros do que podem ser vendidos no país.

"Eles têm um grande problema de supercapacidade de veículos elétricos", disse John Bozzella, presidente da Alliance for Automotive Innovation, o principal braço de lobby das montadoras dos EUA.

"Eles estão construindo muitos veículos elétricos —muitos veículos elétricos fortemente subsidiados— para o mercado doméstico e não têm escolha a não ser buscar no exterior para descarregar esses veículos a preços acessíveis", acrescentou Bozzella. "A competitividade da indústria automobilística nos EUA será prejudicada se os veículos elétricos chineses fortemente subsidiados puderem ser vendidos a preços abaixo do mercado para os consumidores americanos."

Autoridades chinesas negaram que o país esteja em uma super produção de veículos elétricos, painéis solares e outros produtos visados pelo governo Biden. "Esperamos que os EUA possam ter uma visão positiva do desenvolvimento da China e parem de usar a super produção como desculpa para o protecionismo comercial", disse um porta-voz da Embaixada da China em Washington, Liu Pengyu.



As montadoras já tiveram uma amostra de como a competição de preços pode perturbar seus planos de veículos elétricos. No último ano, a Tesla reduziu os preços de seus modelos várias vezes, reduzindo os custos de alguns modelos em mais de 20% no total. Esses cortes, combinados com uma desaceleração no crescimento das vendas de carros elétricos, tornaram extremamente difícil para a GM e a Ford ganhar dinheiro com modelos movidos a bateria.

Nos primeiros três meses do ano, a divisão de veículos elétricos da Ford perdeu US$ 1,3 bilhão (R$ 7,7 bilhões) antes de considerar algumas despesas. Tanto a Ford quanto a GM reduziram a produção de veículos elétricos e adiaram a introdução de novos modelos. Enquanto a GM está perdendo dinheiro com carros elétricos, a empresa disse esperar que esses veículos comecem a gerar lucros ainda este ano.

A administração Biden tem buscado apoiar e incentivar a produção de baterias e veículos elétricos nos Estados Unidos para lidar com as mudanças climáticas e incentivar mais fabricação doméstica.

A China não é o único obstáculo. O entusiasmo dos americanos por carros elétricos diminuiu no último ano, principalmente porque tais veículos são vendidos por preços relativamente altos. Alguns também relutam em comprar porque não têm certeza se haverá lugares suficientes para carregar esses carros de forma fácil e rápida.

No primeiro trimestre deste ano, foram vendidos 269 mil veículos elétricos no mercado dos EUA, de acordo com a Kelley Blue Book. Isso representa um aumento de apenas 2,6% em relação ao ano anterior. As vendas totais de carros e caminhonetes cresceram mais de 5% para 3,8 milhões de veículos.

"De muitas maneiras, comprar um veículo elétrico requer uma mudança de estilo de vida", disse Jessica Caldwell, diretora executiva de insights na Edmunds, uma empresa de pesquisa de mercado. "Muitas pessoas simplesmente dizem: 'Não quero a complicação de um veículo elétrico'."