Quanto dura a bateria de um carro elétrico, chocolate salgado e o que importa no mercado

O interesse por carros elétricos no Brasil cresceu no último ano. É o que mostra uma pesquisa da Ipsos Drives, que indica 16% das pessoas dispostas a comprar um veículo da categoria.



↳ O percentual representa um potencial de venda de 350 mil unidades por ano, bem acima das 19 mil de hoje no país.



↳ No mundo, a agência Internacional de Energia prevê vendas recordes de elétricos em 2024, uma alta de 20%.

Sim, mas… Ainda há desconfianças com o carro elétrico em relação à autonomia das baterias. Afinal, pode ser um desafio encontrar um posto de recarga nas cidades e estradas.

↳ Quanto dura a bateria? Essa é a pergunta que o levantamento da Folha responde sobre 30 modelos vendidos no Brasil.

Os veículos foram separados em 4 categorias (hatches, SUVs, sedãs e vans);

Os testes foram feitos em parceria com o Instituto Mauá de Tecnologia;

Para aferir o desempenho dos carros, foi utilizado um equipamento com sinal de GPS.

Os três modelos com melhor autonomia urbana por categoria

Hatches

Categoria tem as opções mais em conta do mercado. Foram testados nove modelos, e o trio abaixo teve o melhor desempenho.

SUVs

Carros com mais espaço e conforto (e mais caros, claro). Testamos dez modelos, e o trio abaixo teve o melhor desempenho de autonomia.

Sedãs

Traz espaço, conforto e design mais tradicional, com carros mais alongados. Oito modelos testados, e o trio abaixo teve o melhor desempenho.

Mais vendidos: fora do TOP 3 de melhor autonomia na categoria hatch, o BYD Dolphin é o carro elétrico mais vendido no Brasil.

Lançado em 2023 com o preço competitivo de R$ 149,8 mil, ele alcançou mais de 10 mil unidades emplacadas;

Os modelos Yuan Plus e Seal são outro destaque da montadora entre os mais vendidos.

Lista completa. Você pode encontrar a avaliação de todos os outros carros da lista neste buscador desenvolvido pela Folha.



Prejuízo de R$ 1 bilhão

Cálculos da CNM (Confederação Nacional de Municípios) apontam que os prejuízos dos agricultores no estado gaúcho devem chegar a R$ 1,1 bilhão. Outros R$ 61 milhões em perdas irão atingir a pecuária.



Abre aspas: "Tenho medo de fazer conta [do prejuízo]", afirmou Márcio Concli, produtor rural em Bento Gonçalves, na serra gaúcha. As chuvas da última semana impactaram sua produção de laranjas e bergamotas.

↳ A Folha conversou com agricultores que relataram como a produção foi afetada.



↳ A região de imigrantes italianos ao redor de Bento Gonçalves é forte principalmente em hortaliças e frutas, a maioria a partir com agricultura familiar.



Mesmo com a ajuda bilionária anunciada pelo governo federal, a economia gaúcha deve ter forte retração:

O PIB do estado deve cair 2%,; a previsão antes da enchente era de 3,5% de alta;

Impacto no restante do país deve ser principalmente via inflação.

A água que inundou a capital Porto Alegre resiste em baixar e até subiu de nível devido a novas pancadas de chuvas neste domingo, levando o lago Guaíba a voltar a ficar próximo de seu recorde de 5,5 metros. O estado acumula 143 mortos com a tragédia.



Chocolate salgado

Temos um problema com o chocolate. A matéria prima do doce, o cacau, sofreu uma alta nos preços este ano, o que começa a ter efeitos no valor do produto no mercado.



O motivo? Uma safra menor em países como Gana e Costa do Marfim, fortes exportadores para Europa e EUA. Uma combinação de baixo volume de chuvas, doenças nas plantas e árvores envelhecidas levou à colheita mais fraca.

Prevista para terminar em setembro, a safra mais fraca levará a uma oferta global 11% menor, de 4,449 milhões de toneladas.

De quanto foi a alta? A tonelada costumava girar em torno de US$ 2.500 (R$ 12.690). Em abril, chegou a bater US$ 11 mil (R$ 56.724) e agora está na casa dos US$ 8.000 (R$ 41.254).



↳ Há quem aponte a atuação de especuladores no mercado financeiro, que usam a tendência de alta para reforçá-la ainda mais em suas operações no dia a dia e lucrar.



O cacau é uma commodity, uma matéria-prima. Isso significa que ele tem um valor negociado em Bolsa e deve seguir determinado padrão, assim como o milho, a soja, o petróleo. (Leia mais sobre a força das commodities no Brasil aqui).



O resultado? As multinacionais Hershey e Mondelez, grandes fabricantes de chocolate, anunciaram um reajuste entre 5% e 6% no início do ano para os mercados americano e europeu.



E no Brasil? Até agora, os preços do chocolate acompanham a inflação, sem alta relevante. Desde o início do ano, barras e bombons aumentaram 1,61%, de acordo dados divulgados na última sexta pelo IBGE.



↳ O índice ficou abaixo da inflação média do país, que teve alta de 1,80% até abril.