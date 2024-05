Stellantis quer contratar 500 engenheiros no Brasil em meio a revisão de custos

Bloomberg

A Stellantis tem feito mudanças para recrutar a maioria de sua equipe de engenharia em países como Marrocos, Índia e Brasil, à medida que as montadoras lidam com a concorrência por custos mais baixos e a desaceleração da demanda.

Companhia fabricante de veículos Jeep, Opel Corsas e minivans Chrysler está contratando engenheiros onde o custo por funcionário é de aproximadamente 50 mil euros (US$ 52 mil) ou menos por ano, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. O custo da mão de obra em cidades como Paris e Detroit pode ser até cinco vezes esse valor.

As montadoras vêm sentindo a desaceleração da demanda por veículos elétricos enquanto lutam para construir veículos mais acessíveis. Fabricantes como Tesla e Volkswagen estão reduzindo empregos e transferindo parte da produção para locais mais baratos.

Funcionário trabalha em fábrica da Stellantis em Hordain, norte da França - AFP

Embora a pressão seja maior entre as marcas de mercado em massa, fabricantes premium como a BMW também estão contratando executivos na Índia e em outros lugares para aproveitar o talento local.

A Stellantis está atualmente entre as mais agressivas e agora pretende ter aproximadamente dois terços dos engenheiros da empresa em países de menor custo, disseram as pessoas que falaram sob condição de anonimato.

O motivo por trás dos cortes da Stellantis são veículos como o Citroen ë-C3 elétrico de 23,3 mil euros, que está previsto para iniciar as entregas durante o segundo trimestre.

Fazer veículos acessíveis significa que a empresa deve buscar economizar mais, com o CEO Carlos Tavares emitindo um aviso severo em janeiro sobre "ignorar a realidade de sua situação de custo". No total, a Stellantis está introduzindo 25 novos modelos este ano.

Após a apresentação da receita do primeiro trimestre desta semana, as ações da Stellantis caíram 10,5%, sua maior queda em quatro anos, depois que a diretora-financeira Natalie Knight disse que os lucros na Europa estão sofrendo com a demanda em declínio.

"Sempre há mais potencial quando se trata de disciplinar custos", disse Knight. "Vamos continuar a otimizar nossos custos de mão de obra"

O salário anual dos engenheiros nos EUA ou na França costuma ser na faixa de US$ 150 mil a US$ 200 mil, incluindo benefícios, disseram várias pessoas.

Engenheiros em países como México, Brasil ou Índia podem custar 20% ou 30% disso. Além de buscar economias, a Stellantis quer adicionar expertise em áreas como software, inteligência artificial e química de células de bateria, disse um porta-voz.

A indústria é um campo de jogo global em "profunda transformação com novos players chineses surgindo", disse o porta-voz.

Em sua sede nos EUA em Auburn Hills, Michigan, a Stellantis cortou cerca de 400 empregos de engenharia assalariados no mês passado, incluindo pessoas que trabalhavam em calibração de veículos e eletrônicos e controles. Enquanto isso, a empresa está buscando contratar engenheiros de eletrônica para trabalhar no México.

A Stellantis também planeja contratar cerca de 500 engenheiros para adicionar aos quase 4.000 que já possui no Brasil, disse o diretor de operações da América do Sul, Emanuele Cappellano, em uma entrevista. Os engenheiros, muitos dos quais estão baseados em Betim (Minas Gerais), focam em projetos globais, disse ele.

O aumento em alguns casos, porém, causou problemas durante o desenvolvimento, como no sistema de direção da plataforma "Smart Car" originalmente desenvolvida pela Tata Consulting Services da Índia. Dezenas de engenheiros franceses e italianos tiveram que ser levados para trabalhar em correções, disseram as pessoas.

A falta de recursos de engenharia também está criando problemas no lançamento da produção na fábrica de caminhões da empresa em Sterling Heights, Michigan, de acordo com Mike Spencer, presidente do United Auto Workers Local 1700, e mais cortes estão planejados nos próximos meses.

A estratégia da Stellantis segue acompanhada por concorrentes, incluindo a Renault, na busca por talentos em engenharia e software em mercados emergentes.

Sua rival eliminou cerca de 1.500 posições de engenharia na França nos últimos anos e tem expandido hubs na Romênia, Brasil e Coreia do Sul. O CEO da Renault, Luca de Meo, elogiou a "alta competência" da Índia em áreas como engenharia em nuvem, inteligência artificial e direção autônoma durante um evento de imprensa recente.

As movimentações estão alimentando tensões políticas. A Stellantis está sob crescente pressão na Itália, onde o governo está resistindo aos planos de eliminar milhares de empregos. Enquanto isso, seus trabalhadores na Itália e na França reclamaram que as medidas de corte de custos de Tavares levaram a uma carga de trabalho aumentada, condições insalubres em certas fábricas, falta de equipamento de trabalho e aquecimento insuficiente.

Vários consultores de procuração criticaram Tavares por receber remuneração de 36,5 milhões de euros —o mais alto entre os CEOs de fabricantes tradicionais— enquanto prega a frugalidade para a força de trabalho da Stellantis em meio aos planos de eliminar milhares de empregos adicionais.

A Glass Lewis alertou para um possível "risco de reputação" para a empresa devido à diferença entre a compensação da alta administração e a pressão sobre o restante da equipe.