Veja as perguntas mais buscadas sobre Imposto de Renda no Google

São Paulo

Imposto de Renda se tornou o termo mais buscado na categoria finanças nos últimos dias no Google por conta da proximidade do prazo final para o envio da declaração à Receita Federal, que vai até esta sexta-feira (31).

Dados do Trends mostram que as pesquisas pelo tributo ultrapassou outros assuntos econômicos como o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Como declarar Imposto de Renda? é a pergunta mais buscada sobre o tributo no Brasil - David / Adobe Stock

Desde o começo da entrega, os termos mais buscados na consulta feitas com as palavras "como declarar … no Imposto de Renda?" foram ações, carro, aluguel recebido e imóvel financiado.

Veja as perguntas pelo tributo mais pesquisadas de 15 de março até 23 de maio de 2024:

Como declarar Imposto de Renda?

O contribuinte pode instalar o PGD (Programa Gerador de Declaração) no computador, pode baixar o aplicativo Meu Imposto de Renda no tablet ou celular, ou então realizar o preenchimento dos dados online, pelo portal e-CAC.

Quem deve declarar Imposto de Renda?

Contribuintes que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90 em 2023. Salário, aposentadoria e renda de aluguel, por exemplo, são rendimentos que, somados, podem obrigar a prestação de contas à Receita Federal.

Até quando declarar Imposto de Renda?

O prazo final para a maioria do país será nesta sexta-feira (31). Um dia antes, é celebrado o Corpus Christi, mas a data não é considerada um feriado nacional e cada cidade determina se concederá a folga.

As unidades da Receita Federal estarão fechadas para atendimento presencial na quinta (30) e na sexta (31), mas a entrega funcionará normalmente pela internet.

Apenas moradores do Sul do país em cidades atingidas pelas chuvas Rio Grande do Sul terão prazo maior: até 30 de agosto.

Quando começa e quando sai a primeira restituição do Imposto de Renda?

A consulta ao primeiro lote de restituição foi liberada na última quinta-feira (23). Neste lote, que é recorde, foram beneficiados 5,6 milhões de contribuintes, sendo que mais de 5,4 milhões têm a devolução do valor do imposto pago a mais no ano passado. O restante é de pessoas que saíram da malha fina de anos anteriores.

O pagamento da restituição a quem entrou neste lote será feito nesta sexta (31). O dinheiro cai na conta informada ao declarar ou é pago por meio da chave Pix, no CPF do contribuinte.

Veja o calendário de restituição:

Lote Dia do pagamento 1º lote 31 de maio 2º lote 28 de junho 3º lote 31 de julho 4º lote 30 de agosto 5º lote 30 de setembro

Os moradores do Rio Grande do Sul terão prioridade por conta das chuvas. Eles ficarão na frente dos contribuintes que entregaram o IR usando a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição por Pix.

O que acontece se não declarar Imposto de Renda?

A pessoa vai sofrer sanções, que vão desde o pagamento de multa até responder criminalmente e correr o risco de ser condenado à prisão em casos extremos.

A multa para quem atrasa, de R$ 165,74 no mínimo, é a pena mais comum para quem é obrigado a reportar os dados ao fisco e não entrega. No entanto, ela pode chegar a 20% do imposto devido no ano.

Como funciona o Imposto de Renda?

É um tributo sobre os rendimentos de uma pessoa física ou uma empresa e é fiscalizado e administrado pela Receita Federal. A declaração do Imposto de Renda é uma prestação de contas anual, que tem como objetivo é analisar se o contribuinte tem dinheiro a ser restituído, caso tenha pago mais imposto do que o devido ao longo do ano anterior, ou se há imposto a pagar, caso tenha pagado menos do que deveria.

Onde declarar Imposto de Renda?

O envio da declaração é feito pelo mesmo programa de preenchimento do Imposto de Renda, seja pelo computador, por celular ou tablet, ou pelo e-CAC (Centro de Atendimento Virtual da Receita).

Como baixar o programa do Imposto de Renda?

Veja o passo a passo para baixar a versão no computador.

Acesse https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/download/pgd/dirpf No quadro à direita, aparecerá a versão de 2024 assim que for liberada Certifique-se que é a versão nova e clique em "Baixar programa" O programa começará a ser baixado; não aperte nenhuma tecla Selecione onde o programa será baixado e vá em "Avançar" Clique em "Avançar" novamente para criar ícone na área de trabalho Aparecerá a mensagem de que a instalação foi concluída, vá em "Terminar" O PGD do IR deverá aparecer na tela inicial do computador

Veja também como baixar o aplicativo no seu celular. Para acessá-lo, no entanto, é necessário ter senha Gov.br.

Acesse a loja de aplicativos do seu celular Na busca, procure por "Meu Imposto de Renda" Aparecerá a versão com o logotipo do IRPF, da Receita Federal Peça para baixar, caso ainda não tenha, ou para atualizar, caso já possua o aplicativo em seu celular ou tablet Depois, vá em "Abrir" Para acessar, é preciso ter conta Gov.br Informe o CPF e a senha e clique em "Autorizar"

MEI precisa declarar Imposto de Renda?

Sim, mas precisa ver se o lucro que obteve com a empresa é o suficiente para obrigá-lo a declarar o IR. O microempreendedor terá de ver quais são as normas de sua atividade e fazer os cálculos para saber se pode ser enquadrado em alguma delas exigências.

O MEI também deve entregar a declaração de MEI, a DASN-Simei. O prazo final para as duas é 31 de maio, menos para moradores da cidades atingidas pelas chuvas no Sul, que entregam o IR até 30 de agosto e a declaração de MEI até 31 de julho.