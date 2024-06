Busca de IA do Google deixa os editores em pânico

São Francisco (Califórnia) | The New York Times

Quando Frank Pine procurou no Google um link para um artigo de notícias dois meses atrás, ele encontrou parágrafos gerados por inteligência artificial sobre o tópico no topo de seus resultados. Para ver o que queria, teve que rolar para passar por eles.

Essa experiência irritou Pine, editor executivo do Media News Group e Tribune Publishing, que possuem 68 jornais diários em todo o país. Agora, esses parágrafos o assustam.

Em maio, o Google anunciou que os resumos gerados por IA, que compilam conteúdo de sites de notícias e blogs sobre o tópico pesquisado, estariam disponíveis para todos nos Estados Unidos. E essa mudança deixou Pine e muitos outros executivos de publicação preocupados que os parágrafos representam um grande perigo para seu frágil modelo de negócios, reduzindo drasticamente a quantidade de tráfego para seus sites vindos do Google.

"Potencialmente sufoca os criadores originais do conteúdo", disse Pine. O recurso, Visões de IA, parecia ser mais um passo em direção à IA generativa substituindo "as publicações que eles têm canibalizado", acrescentou.

Executivos de mídia disseram em entrevistas que o Google os deixou em uma posição vexatória. Eles querem que seus sites sejam listados nos resultados de pesquisa do Google, o que para algumas publicações pode gerar mais da metade de seu tráfego. Mas fazer isso significa que o Google pode usar seu conteúdo nos resumos de Visões de IA.

Os editores também poderiam tentar proteger seu conteúdo do Google proibindo seu rastreador da web de compartilhar trechos de conteúdo de seus sites. Mas então seus links apareceriam sem nenhuma descrição, tornando as pessoas menos propensas a clicar.

Outra alternativa —recusar-se a ser indexado pelo Google e não aparecer em seu mecanismo de busca de forma alguma— poderia ser fatal para seus negócios, disseram eles.

"Não podemos fazer isso, pelo menos por enquanto", disse Renn Turiano, chefe de produto da Gannett, o maior editor de jornais do país. No entanto, as Visões de IA "são muito prejudiciais para todos, exceto o Google, mas especialmente para os consumidores, editoras menores e empresas grandes e pequenas que usam os resultados de pesquisa".

O Google disse que seu mecanismo de busca continuava a enviar bilhões de visitas a sites, proporcionando valor aos editores. A empresa também disse que não exibiu seus resumos de IA quando estava claro que os usuários estavam procurando notícias sobre eventos atuais.

Os editores disseram em entrevistas que era muito cedo para ver uma diferença no tráfego do Google desde a chegada das Visões de IA. Mas a Aliança de Notícias/Mídia, um grupo comercial de 2.000 jornais, enviou uma carta ao Departamento de Justiça e à Comissão Federal de Comércio instando as agências a investigar a "apropriação indevida" de conteúdo de notícias pelo Google e impedir a empresa de lançar as Visões de IA.

Muitos editores disseram que o lançamento destacou a necessidade de desenvolver relacionamentos diretos com os leitores, incluindo conseguir que mais pessoas se inscrevam em assinaturas digitais e visitem seus sites e aplicativos diretamente, e depender menos dos mecanismos de busca.

Nicholas Thompson, CEO da The Atlantic, disse que sua revista está investindo mais em todas as áreas em que tem um relacionamento direto com os leitores, como boletins informativos por e-mail.

Jornais como o The Washington Post e o The Texas Tribune recorreram a uma startup de marketing, Subtext, que ajuda empresas a se conectar com assinantes e públicos por meio de mensagens de texto.

O CEO da Subtext, Mike Donoghue, disse que as empresas de mídia não estão mais perseguindo as maiores audiências, mas tentando manter seus maiores fãs engajados. O New York Post, um de seus clientes, permite que os leitores troquem mensagens de texto com repórteres esportivos da equipe como um benefício exclusivo para assinantes.

Depois, há a disputa sobre direitos autorais. Ela tomou um rumo inesperado quando a OpenAI, que raspou sites de notícias para construir o ChatGPT, começou a fazer acordos com editores. Ela disse que pagaria empresas, incluindo a Associated Press, The Atlantic e News Corp., que é dona do The Wall Street Journal, para acessar seu conteúdo. Mas o Google, cuja tecnologia de anúncios ajuda os editores a ganhar dinheiro, ainda não assinou acordos semelhantes. O gigante da internet há muito tempo resistiu a pedidos para compensar empresas de mídia por seu conteúdo, argumentando que tais pagamentos minariam a natureza da web aberta.

"Você não pode optar pelo futuro, e este é o futuro", disse Roger Lynch, CEO da Condé Nast, cujas revistas incluem The New Yorker e Vogue. "Não estou contestando se isso vai acontecer ou se deveria acontecer, apenas que deveria acontecer em termos que protejam os criadores."

Ele disse que a busca continua sendo "a vida e a maioria do tráfego" para os editores e sugeriu que a solução para seus problemas poderia vir do Congresso. Ele pediu aos legisladores em Washington que esclarecessem que o uso de conteúdo para treinar IA não é "uso justo" sob a lei de direitos autorais existente e requer uma taxa de licenciamento.

Thompson da The Atlantic, cuja publicação anunciou um acordo com a OpenAI na quarta-feira (29), ainda deseja que o Google pague aos editores também. Ele disse antes do lançamento das Visões de IA que, apesar das preocupações do setor, a The Atlantic queria fazer parte dos resumos do Google "o máximo possível".

"Sabemos que o tráfego diminuirá à medida que o Google fizer essa transição", disse ele, "mas acredito que fazer parte do novo produto nos ajudará a minimizar o quanto ele diminui."