Ações da França caminham para pior semana em dois anos após antecipação das eleições

As ações na Bolsa de Paris despencaram nesta sexta-feira (14), à medida que a cresce a perspectiva de uma vitória daextrema-direita nas eleições legislativas que foram antecipadas para 30 de junho e 7 de julho.

A situação abalou os mercados financeiros europeus, aprofundando as saídas de ações que tiraram quase 500 bilhões de euros (R$ 2,87 trilhões) do valor do principal índice de Paris no que caminha para ser a pior semana desde março de 2022.

O índice Cac 40 afundou mais de 2% nas negociações desta manhã de sexta, liderado por uma nova venda de ações de bancos.

Ações da França caminham para pior semana desde 2022 - Dimitar Dilkoff/AFP

O índice despencou mais de 6% nas cinco sessões que ocorreram desde a decisão surpreendente do presidente Emmanuel Macron, no último domingo (9), de antecipar as eleições parlamentares, nas quais a própria aliança centrista do presidente está ameaçada de ser derrotada.

De acordo com pesquisas recentes, as disputas no segundo turno seriam predominantemente travadas entre candidatos do bloco de esquerda e da extrema-direita, com a expectativa de que o RN (Reunião Nacional), de Marine Le Pen, tenha uma grande ascensão.

Os investidores têm se preocupado com os planos de gastos do RN, após o alerta dado pelo ministro das Finanças, Bruno Le Maire, que uma vitória da extrema-direita poderia levar a uma "crise da dívida" semelhante à turbulência do mercado de títulos do Reino Unido sob a ex-primeira-ministra Liz Truss.

"Serão menos amigáveis em relação [à UE] e as coisas que estão falando do ponto de vista da política não sugerem que virão com muita responsabilidade fiscal", afirmou James Athey, gestor de fundos do Marlborough Group. "Mesmo um resultado que não seja uma vitória direta do RN provavelmente não será estável. E os mercados odeiam incerteza, instabilidade e volatilidade."

Um pacto de união firmado por quatro partidos de esquerda na quinta-feira (13) também colocou o partido de Macron sob risco de ficar fora do segundo turno na maioria dos cenários que são prospectados. Novas projeções sugerem que apenas cerca de 40 dos deputados de Macron se qualificariam para o segundo turno.

As preocupações com os mercados franceses "vão desde a estagnação do processo de reforma, possíveis rebaixamentos de classificação, até crescentes preocupações com a possibilidade de uma ruptura na zona do euro", disse Mohit Kumar, economista-chefe para a Europa na Jefferies.

Os bancos, que estariam expostos ao desaceleramento do crescimento econômico e detêm uma dívida governamental substancial, estão entre as ações com pior desempenho. Crédit Agricole, BNP Paribas e Société Générale caíram 12%, 12,9% e 16,4%, respectivamente, desde segunda-feira (10).

A decisão de antecipar as eleições repercutiu além do mercado de ações francês. O euro caiu em relação ao dólar, enquanto o índice Stoxx 600 de toda a região está a caminho de sua pior semana desde outubro do ano passado, com os índices de ações alemão, italiano e espanhol também sofrendo desvalorização. Por outro lado, o índice S&P 500 de Wall Street, em Nova York, subiu 1,6% nesta semana.

"Quando os americanos acordam, eles estão vendendo (ações da) Europa e especialmente a França, que é o elo mais fraco no momento", disse John Plassard, especialista sênior em ativos do Mirabaud Group na Suíça.

O Barclays —que por meses vinha recomendando que os clientes tivessem uma ponderação maior do que a referência em ações europeias em relação aos EUA— reduziu sua posição na quarta-feira (12), aconselhando "cautela na região por enquanto, dada a situação política na França".

Os títulos do governo francês também foram afetados. A diferença entre os rendimentos dos títulos franceses e alemães de referência —uma referência de mercado para o risco de deter a dívida da França— subiu para 0,77 ponto percentual nas negociações iniciais de sexta-feira, de acordo com dados da LSEG, o nível mais alto desde 2017.