Ações da GameStop, que bagunçaram Bolsa americana após mobilização nas redes, disparam novamente

Nova York | The New York Times

As ações da varejista de videogames GameStop dispararam nesta segunda-feira (3) depois que a conta do Reddit associada a Keith Gill, o trader conhecido como Roaring Kitty que ajudou a impulsionar a compra em massa da loja então à beira da falência em 2021, voltou a publicar. O investidor indicou ter uma grande participação na rede querida pela comunidade nerd.

Foi o segundo grande boom nas ações da GameStop em dois meses, aparentemente provocado pelo burburinho nas redes sociais. A ação mais do que dobrou em um momento no pré-mercado e fechou com um ganho de cerca de 30% ao meio-dia, movimento que adicionou bilhões de dólares ao valor de mercado da empresa.

Pessoas em frente a uma unidade da loja de videogames GameStop, em Nova York, em 2011 - Shannon Stapleton/Reuters

A alta desta segunda-feira pegou impulso em uma captura de tela enviada ao Reddit no domingo pela conta associada a Gill, após mais de três anos de inatividade. A publicação mostrava uma posse de 5 milhões de ações na GameStop no valor de pouco menos de US$ 116 milhões (R$ 607 milhões), quase US$ 30 milhões (R$ 157 milhões) em dinheiro e um grande número de opções que dão ao detentor o direito de comprar mais ações a US$ 20 (R$ 105) por ação. O provedor de dados de mercado Unusual Whales postou que houve um aumento nas negociações para essas opções.

Alimentando a disparada, houve uma publicação na conta da plataforma social X associada a Gill que apresentava uma imagem de um cartão reverso do Uno, o jogo de cartas. Seguidores interpretaram a imagem —em linha com os memes obscuros que pontuaram as postagens de mídia social de Gill em 2021— como um chamado para impulsionar o preço das ações da GameStop, que havia caído após um pico inspirado por Roaring Kitty no mês passado.

A GameStop se beneficiou dessa disparada vendendo novas ações, arrecadando US$ 933 milhões (R$ 4,9 bilhões). A medida "prudente" dá à GameStop "um maior nível de reservas enquanto luta para reorientar seu negócio e reverter as perdas operacionais contínuas", de acordo com uma nota de pesquisa recente dos analistas da Wedbush.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

As novas publicações continuam a agitação das contas de Gill, que estavam quietas desde 2021. A conta X TheRoaringKitty voltou a postar em 13 de maio, com outro meme obscuro interpretado como um chamado pró-GameStop, seguido por dezenas de vídeos empolgantes de programas de televisão, filmes e clipes musicais.

Detetives virtuais amadores têm debatido o ressurgimento das contas desde o mês passado, com algumas especulações de que Gill teria vendido sua conta X para um artista conceitual com histórico de trollagem. Enquanto as contas X e Reddit de Gill mostraram sinais de vida, seu canal no YouTube —onde ele regularmente postava vídeos falando sobre suas recomendações de ações— permanece inativo.

Gill conquistou uma legião de seguidores durante a pandemia de coronavírus com vídeos animados e postagens argumentando que a GameStop estava subvalorizada. Em 2021, essa ação e outras, como a da AMC Entertainment, dispararam de valor à medida que exércitos de pequenos investidores entravam e se incentivavam mutuamente com memes irreverentes. O caos inspirou o filme de 2023 "Dumb Money".