Bancos centrais atraem público mais amplo com museus de economia

Crianças em idade escolar passando por vitrines de moedas antigas no Museu da Economia de Estocolmo podem achar uma peça em particular que chama sua atenção: uma laje de cobre de 20 kg datada de 1644.

Essa chamada "moeda de placa" —produzida quando a Suécia queria controlar o preço de suas exportações de cobre— era tão vastamente impraticável que levou ao desenvolvimento das primeiras notas bancárias europeias.

Agora, é uma das principais atrações do museu estatal, cuja exposição foi reaberta pelo governador do Riksbank da Suécia, tornando-se o mais recente banco central a apoiar os esforços para tornar a economia e a política monetária mais acessíveis.

Prédio do Riksbank, o banco central da Suécia, em Estocolmo - Bob Strong/Reuters

Os bancos centrais há muito buscam construir entendimento sobre as forças que impulsionam a inflação e conquistar apoio para suas políticas com programas mais amplos para promover a alfabetização econômica.

Mas seus esforços adquiriram uma urgência renovada à medida que os formuladores de políticas buscam persuadir o público de que a dor durante a crise do custo de vida foi um mal necessário.

Como diz um boletim do Reserve Bank da Austrália: "O entendimento de questões econômicas básicas pode influenciar a capacidade de um banco central de alcançar seus objetivos, como ancorar as expectativas de inflação do público de acordo com sua meta de inflação."

Cecilia Von Heijne, diretora do Museu da Economia da Suécia, disse que o objetivo da reformulação —um projeto de quatro anos— era "alcançar um público mais amplo para a alfabetização econômica".

O banco central do México liderou a educação do público quando abriu seu Museu Interativo de Economia em um antigo convento em 2006. Os visitantes podem tentar manter a inflação baixa ou desempenhar o papel de negociador-chefe de um país em negociações climáticas internacionais.

O Banque de France apoiou um projeto semelhante em Paris, onde a Cité de l'Économie foi inaugurada há cinco anos nos arredores extravagantes do Hôtel Gaillard, construído no estilo de um castelo do Loire para um banqueiro do século XIX.

Os visitantes podem decidir como reformar o sistema de pensões da França, equilibrar suas finanças públicas ou pechinchar em um leilão de gado —uma abordagem de jogo de papéis que ajuda a evitar controvérsias em um país onde muitas pessoas desconfiam dos mercados livres.

O Museu de Valores do Brasil também está passando por uma transformação em um museu de economia. O Museu da Moeda do Canadá foi renomeado como museu do Banco do Canadá em 2017 com a missão de "desmistificar" a política monetária. O Banco Nacional Suíço e o Banco da Inglaterra também flutuaram planos de renovação.

Nota de R$ 1 (um real) - Eduardo Knapp/22.abr.24/Folhapress

O Geldmuseum do Bundesbank, que passou por uma reformulação semelhante, foi um passo além com a digitalização. Seu site oferece um tour virtual em 3D e uma exposição virtual que permite aos espectadores abrir portas do passado e explorar a dolorosa história da hiperinflação da Alemanha.

Na Suécia, a tarefa era transformar "um antigo gabinete empoeirado de moedas" em uma narrativa que envolvesse adolescentes e jovens adultos, explicando "como a economia funciona ao longo do tempo", disse Tim Ventimiglia, diretor da Ralph Appelbaum Associates, a prática de design que desenvolveu as duas exposições permanentes.

Quando começou a trabalhar no projeto da Suécia, havia poucos precedentes internacionais para se inspirar, disse ele. A inspiração veio mais de museus etnográficos e centros de ciência que já se inclinaram fortemente para jogos e instalações interativas.

Uma das exposições é adaptada a grupos escolares —desafiando as crianças a fazer escolhas sobre como gastar dinheiro em impostos, competir em uma corrida de poupança de cofrinhos ou rastrear as cadeias de suprimentos globais por trás de produtos cotidianos em uma estação de digitalização.

Na outra, uma seleção de objetos da vasta coleção do museu vai desde tesouros romanos até fichas usadas para pagar trabalhadores de moinhos e cartões de racionamento da Segunda Guerra Mundial. As crianças podem participar de uma entrevista de emprego do século XIX ou levantar uma réplica da moeda de placa de cobre.

Durante seu fechamento, Von Heinje disse que o museu experimentou exposições portáteis enviadas em caixas de Plexiglas para escolas —ajudando os professores a explorar questões atuais, como inflação, mostrando a seus alunos notas bancárias originais da era da Revolução Francesa e da República de Weimar, e intrincadas dobraduras de origami feitas com moeda venezuelana sem valor.

Para numismáticos sérios, mais de 100 mil moedas da coleção focada em vikings do museu foram digitalizadas. Para as poucas moedas em exibição, telas sensíveis ao toque permitem que os visitantes ampliem detalhes, como os nomes dos mestres da cunhagem anglo-saxões contratados do exterior para fazê-las.

Para Von Heijne, uma arqueóloga e numismata por formação, essas finas lascas de metal ainda são o coração do empreendimento. "Eles não estão tão intimamente ligados ao dia de hoje, mas existem algumas questões eternas quando se trata de dinheiro: como valorizamos as coisas, qual é a função do dinheiro, como isso afeta como pensamos e nos relacionamos uns com os outros? Sempre podemos abordar essas questões."