Baterias de carros elétricos podem reduzir despesas e ajudar rede de energia

Munique e Nova York | The New York Times

Carros elétricos são mais caros do que modelos a gasolina principalmente porque as baterias não são nada baratas. Mas uma nova tecnologia poderia transformar esses dispositivos caros em um ativo, dando aos proprietários benefícios como contas de luz e aluguel reduzidos ou estacionamento gratuito.

Ford, General Motors, BMW e outras montadoras estão explorando como as baterias de carros elétricos poderiam ser usadas para armazenar energia renovável excedente para ajudar as concessionárias a lidar com as flutuações na oferta e demanda de energia.

Já as montadoras ganhariam dinheiro atuando como intermediárias entre os proprietários de carros e os fornecedores de energia.

Pátio com carros da Tesla na Califórnia - Stephen Lam - 22.jun.2018/Reuters

Milhões de carros poderiam ser considerados como um enorme sistema de energia que, pela primeira vez, estará conectado a outro enorme sistema de energia, a rede elétrica, disse Matthias Preindl, professor associado de sistemas eletrônicos na Universidade de Columbia.

"Estamos apenas no ponto de partida", disse Preindl. "Eles interagirão mais no futuro e podem potencialmente se apoiar mutuamente —ou pressionar um ao outro."

Uma grande tela plana na parede dos escritórios de Munique da Mobility House, uma empresa cujos investidores incluem a Mercedes-Benz e a Renault, ilustra uma maneira pela qual as montadoras poderiam lucrar enquanto ajudam a estabilizar a rede.

Os gráficos e números na tela fornecem uma imagem em tempo real de um mercado de energia europeu onde investidores e concessionárias compram e vendem eletricidade. O preço muda de minuto a minuto à medida que a oferta e a demanda aumentam ou diminuem.

A Mobility House compra energia quando a energia solar e eólica é abundante e barata, armazenando-a em veículos elétricos que fazem parte de seu sistema e estão conectados em toda a Europa. Quando a demanda e os preços sobem, a empresa revende a eletricidade. É um jogo clássico: comprar barato, vender caro.

Integrantes dos setores automobilístico e de energia têm conversado há anos sobre o uso de baterias de carros para armazenamento na rede. À medida que o número de carros elétricos nas estradas aumenta, essas ideias estão se tornando mais tangíveis.

A francesa Renault está oferecendo a tecnologia da Mobility House para compradores de seu carro compacto elétrico R5, para o qual a empresa começou a aceitar pedidos no mês passado.

O carro, que a Renault começará a entregar em dezembro, tem preço inicial de 29.490 euros (cerca de R$ 170 mil) na França.

Os compradores que optarem pelo serviço receberão um carregador residencial gratuito e assinarão um contrato permitindo que a Renault retire energia dos veículos quando estiverem conectados.

Os proprietários do R5 poderão controlar quanto de energia devolvem à rede e quando. Em troca, terão um desconto em suas contas de luz.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

"Quanto mais conectam, mais eles ganham", disse Ziad Dagher, executivo da Renault responsável pelo programa. A Renault estima que os participantes poderiam reduzir em 50% suas contas de luz.

A Renault, que oferecerá a tecnologia na França antes de lançá-la na Alemanha, Reino Unido e outros países, receberá parte do lucro que a Mobility House gera com a negociação de energia.

Se tais serviços se mostrarem bem-sucedidos, o argumento financeiro para veículos elétricos, uma ferramenta importante contra as mudanças climáticas, se tornará mais forte.

"Isso realmente impulsionaria a adoção de veículos elétricos", disse Adam Langton, executivo da BMW que trabalha em assuntos de energia.

A BMW já oferece um software que permite aos proprietários carregar seus carros elétricos quando a energia renovável é mais abundante. Isso permite à empresa ganhar créditos de carbono e pagar aos clientes que participam do programa.

Uma nova geração de veículos elétricos que a BMW começará a vender no próximo ano, conhecida como Neue Klasse, terá a chamada capacidade bidirecional, o que significa que os carros poderão receber eletricidade da rede e devolvê-la, além de usar a energia para alimentar seus motores.

A Ford foi pioneira no carregamento bidirecional com a picape F-150 Lightning, que pode fornecer energia para uma casa durante um apagão.

General Motors, Hyundai e Volkswagen também oferecem ou planejam oferecer carros com carregamento bidirecional. À medida que tais veículos se tornam mais comuns, o potencial de armazenamento pode ser enorme.

Até o final da década, estima-se que 30 milhões de veículos elétricos poderiam estar nas estradas dos Estados Unidos, ante cerca de 3 milhões atualmente. Todos esses carros poderiam armazenar energia equivalente a um dia de produção de dezenas de usinas nucleares.

Mas é claro que esses milhões de carros também podem sobrecarregar a rede, que já está recebendo uma demanda crescente de bombas de calor e data centers, disse Aseem Kapur, diretor de receitas da GM Energy, uma unidade da General Motors que fornece serviços aos proprietários de carros elétricos.

Ao ajudar a suavizar a demanda, "os veículos podem ser um recurso significativo", disse. Mas alguns problemas precisam ser resolvidos antes que essa visão possa ser realizada.

Energia limpa Uma newsletter com o que você precisa saber sobre transição energética Carregando...

Os proprietários podem não estar ansiosos para que seus carros sirvam à rede elétrica porque estão preocupados que a carga e descarga constantes desgastem suas baterias mais rapidamente. Alguns especialistas em energia disseram que a degradação seria insignificante, especialmente se as concessionárias utilizassem apenas uma pequena fração da capacidade de uma bateria.

A Renault está lidando com esse problema oferecendo aos participantes de seu programa de armazenamento de energia a mesma garantia de oito anos ou 160 mil quilômetros que as pessoas que não participam recebem.

Outro desafio é que algumas concessionárias dos EUA e os reguladores estaduais que as supervisionam preferem operar redes centralizadas nas quais a energia flui quase que inteiramente em uma direção —das usinas para as residências e empresas.

Para superar a resistência das concessionárias, Maryland adotou uma lei no mês passado que exige que elas acomodem esquemas de carregamento bidirecional e forneçam incentivos financeiros.

Há um reconhecimento crescente de que as baterias de veículos elétricos são investimentos valiosos que a maioria dos proprietários usará ativamente por apenas algumas horas por dia.

"Queremos desbloquear o valor total das baterias de veículos elétricos", disse Gregor Hintler, CEO da Mobility House para a América do Norte.

Se todos os carros elétricos da cidade de Nova York fossem usados como armazenamento, Preindl disse que "esses veículos seriam de longe a usina de energia mais valiosa na cidade".